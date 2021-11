PÅBYR VAKSINE: En kvinne i Athen passerer en butikk med juledekorasjoner. I Hellas blir det nå påbudt for alle over 60 år å ta vaksine.

Slik strammer andre land inn

Minst 17 land har påvist omikron-smitte. Nå vurderer flere land å påby coronavaksine.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Nå nettopp

Hellas har besluttet at coronavaksine blir påbudt for alle over 60 år. Alle i denne gruppen som ikke har vaksinert seg eller bestilt vaksinetime innen 16. januar, vil få cirka en tusenlapp i bot per måned.

– Det er en beslutning som plager meg personlig. Samtidig føler jeg et stort ansvar for å hjelpe de mest sårbare, selv om de kanskje blir misfornøyde en stund. Jeg har absolutt ingen tvil om at vår beslutning vil redde liv, sier Hellas’ statsminister Kyriakos Mitsotakis ifølge CNN.

I Danmark har det allerede i et par uker vært krav om coronapass for å gå på jobb. I Nederland har man coronapass-krav på offentlige steder.

Og i Østerrike annonserte man allerede for et par uker siden at det kommer et påbud om vaksine, slik Hellas nå innfører for alle over 60 år.

Omikron i minst 17 land

I Storbritannia er det påvist minst 14 tilfeller av omikron-smitte. Ni av disse er i Skottland og fem er i England.

I hovedstaden London er man fra tirsdag av pålagt å bruke munnbind på offentlig transport og i butikker. Straffen for å ikke gjøre dette, er en bot på nærmere 2500 kroner.

Minst 17 land har fått påvist omikron-smitte nå, inkludert Sverige, Danmark og Tyskland.

Info Land med påvist omikron-smitte: Australia

Belgia

Botswana

Canada

Danmark

Israel

Italia

Kina (Hongkong)

Nederland

Portugal

Spania

Storbritannia

Sverige

Sør-Afrika

Tsjekkia

Tyskland

Østerrike Vis mer

KONTROLLERER: Britisk transportpoliti ved Hammersmith stasjon i London 30. november sjekker om passasjerene bruker munnbind.

I Israel er to leger bekreftet smittet med omikron-varianten.

I Sverige ble det første tilfellet bekreftet i Skåne mandag, og man mistenker tirsdag at det er snakk om flere tilfeller, ifølge SVT Nyheter Skåne.

Det svenske folkehelseinstituttet skal gi regjeringen nye anbefalinger onsdag, sier direktør Karin Tegmark Wisell til Dagens Nyheter.

Wisell opplyser at man vil se på tidligere tiltak, inkludert hjemmekontor, og at planen per dags dato ikke påvirkes av omikronvarianten.

– Det handler om å begrense kontaktintensiteten, og samtidig veie helseverdi opp mot alvorlige konsekvenser for samfunnet. Ifølge smittebeskyttelsesloven skal vi ta spesielt hensyn til barneperspektivet. Det var korrekt å holde skolene åpne tidligere og det er trolig også det beste nå, sier Wisell til avisen.

NY ANBEFALING: Karin Tegmark Wisell varsler at regjeringen vil få nye anbefalinger onsdag.

Viktig dom i Tyskland

I Tyskland konstaterte forfatningsdomstolen tirsdag at myndighetenes nødtiltak i april var lovlige. Dette innebar blant annet portforbud og stengte skoler. Dommen gir påtroppende forbundskansler Olaf Scholz større handlefrihet fremover.

Tyskland er inne i sin fjerde coronabølge, med 45.753 nye smittetilfeller og 388 dødsfall mandag

Hongkong strammet tirsdag ytterligere inn på sine reiserestriksjoner. Ingen utlendinger får komme inn, og borgere fra Hongkong som kommer fra spesifikke afrikanske land er pålagt å tilbringe syv dager i karantene i et offentlig bygg, under daglig testing, før de deretter må være i karantene i 14 dager på et hotell.

Hongkong-borgere som kommer fra Australia, Belgia, Canada, Danmark, Israel, Italia, Tsjekkia, Tyskland eller Østerrike, får kun komme inn dersom de er fullvaksinerte og tilbringer 21 dager i karantene på hotell.

– En overreaksjon

Ifølge CNN har minst 69 land eller regioner innført reiserestriksjoner som respons på omikron-varianten.

Det første tilfellet av omikron-varianten ble oppdaget i Sør-Afrika. Sjefen for deres legeforening, dr. Angelique Coetzee, var også en av legene som behandlet pasienter med omikronsmitte. Hun mener at reiserestriksjoner er å overdrive.

– Det er en overreaksjon, mener jeg, selv om jeg forstår at det er mange mutasjoner i dette viruset og jeg forstår at det kanskje sprer seg raskere enn deltavarianten, sier Coetzee til CNN.

Info Land med nye reiserestriksjoner: Angola

Argentina

Australia

Bahrain

Belgia

Brasil

Bulgaria

Canada

Chile

Colombia

Cuba

Danmark

De forente arabiske emirater

Ecuador

Egypt

Estland

Fiji

Filippinene

Finland

Frankrike

Guatemala

Hellas

Hongkong

India

Indonesia

Irland

Israel

Italia

Japan

Jordan

Kroatia

Kuwait

Kypros

Latvia

Litauen

Luxemburg

Malaysia

Maldivene

Malta

Marokko

Nederland

New Zealand

Norge

Oman

Pakistan

Paraguay

Polen

Portugal

Qatar

Romania

Russland

Rwanda

Saudi-Arabia

Singapore

Slovakia

Slovenia

Spania

Sri Lanka

Storbritannia

Sveits

Sverige

Sør-Korea

Taiwan

Thailand

Tsjekkia

Tyrkia

Tyskland

Ungarn

USA

Østerrike Vis mer

Årsaken, forklarer hun, er at leger som ikke vet at varianten er i landet deres, kanskje ikke vil tro at pasientene kan ha den og derfor heller ikke vil teste dem for den.

Coetzee forteller at de fleste tilfellene av omikron-smitte som hun har vært borti, har vært milde.

– Det betyr at pasientene ikke trenger innleggelse på sykehus foreløpig.

– Begynner å straffe seg

Samtidig mener andre eksperter at omikron-mutasjonen er et resultat av den globale skjevfordelingen av vaksiner, melder Associated Press, fordi risikoen for mutasjoner av coronasmitten øker jo mer den sprer seg blant uvaksinerte.

– Viruset er en nådeløs opportunist, og skjevfordelingen begynner nå å straffe seg, sier dr. Richard Hatchett ifølge Associated Press.

Han er daglig leder i CEPI, en av gruppene som jobber med FNs vaksinefordelingsprogram COVAX.

Under syv prosent av befolkningen i Afrika er vaksinert.

COVAX skulle bidra til å begrense skjevfordelingen, men har nedjustert sitt mål om å distribuere to milliarder vaksinedoser til 1,4 milliarder innen utgangen av året. Selv etter denne nedjusteringen, ser det vanskelig ut. Ifølge Associated Press må COVAX distribuerte over 25 millioner doser per dag for å nå målet, men siden starten av oktober har man bare klart fire millioner per dag.

– COVAX-teamet leverer ut så raskt de kan, men de kan ikke levere vaksinedoser de ikke har, konstaterer Anna Marriott i Oxfam.