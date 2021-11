KØ: Flere land har innført reisenekt etter den nye virusvarianten ble oppdaget i Sør-Afrika. Avbildet er kø på Tambo International Airport i Johannesburg.

Reagerer på restriksjoner: − Verden burde støtte Sør-Afrika

Verden skjerper innreiserestriksjonene og isolerer seg fra Sør-Afrika. Det får flere i landet til å reagere.

24. november ble en ny virusvariant oppdaget i Sør-Afrika. Fredag ble den påvist i Belgia.

Verdens Helseorgansisasjon (WHO) har betegnet den nye virusvarianten, Omikron, som en bekymringsvariant.

– Denne varianten har et stort antall mutasjoner, og noen av dem er bekymringsfulle, sier Verdens helseorganisasjon i en kunngjøring fredag kveld, skriver NTB.

WHO sa også i kunngjøringen at foreløpig dokumentasjon tyder på at det er økt risiko for å bli smittet igjen med denne varianten, sammenlignet med andre varianter av bekymring.

Nå har flere land tatt grep for å holde virusvarianten på trygg avstand. Norge innfører karantenekrav og Italia og Tyskland har innført flystans for reisende fra enkelte afrikanske land.

USA og Canada har også fulgt etter og stenger grensene for reisende fra åtte afrikanske land. Også Danmark har strammet inn.

Storbritannia var tidligere ute, og allerede torsdag innførte de innreisenekt for reisende fra seks land sør i Afrika.

KANSELLERT: Smitteoppblomstringen ble først oppdaget i Pretoria, nord for Johannesburg. Fredag er flere flygninger til storbyen fra Cape Town kansellert.

«Urettferdig straffet»

Sørafrikanske myndigheter er bekymret for den omfattende påvirkningen reiserestriksjoner kan ha på turismen på et tidspunkt der økonomien er helt avhengig av tilreisende fra Europa, ifølge avisen Eyewitness News.

Verdens reiserestriksjoner har skapt reaksjoner fra flere hold.

«Mens det er genuin stolthet her over landets vitenskapelige ekspertise, og med tanke på hastigheten Sør-Afrika har identifisert og delt informasjon om nye varianter, er det også en sterk følelse av at nasjonen blir urettferdig straffet for sine suksesser.»

Det skriver Afrika-korrespondent i BBC, Andrew Harding.

– Verden burde støtte Sør-Afrika og Afrika og ikke diskriminere og isolere dem, sier professor Tulio de Oliveira på Twitter – der det også fremgår at han er direktør ved Centre for Epidemic Response & innovation, South Africa.

I flere meldinger på Twitter påpekte han at Sør-Afrika har vært transparente med vitenskapelig informasjon - og at de har gjort dette for å beskytte landet og verden, til tross for potensiell massiv diskriminering.

– Uberettiget

Helseministeren i Sør-Afrika, Joe Phaahla, mener reisenekt er mot normene og standardene til Verdens Helseorganisasjon.

Al Jazeera skriver at han brukte ord som «drakonisk» og «kontraproduktivt» i møte med pressen, da han kritiserte landene rundt om verden som har bestemt seg for å innføre reiserestriksjoner mot landet.

Ifølge avisen anklaget han også ledere for å «finne syndebukker for å håndtere det som er et verdensomspennende problem».

HELSEMINISTER: Sør-Afrikas helseminister

Han sa fredag at foreløpige studier tyder på at den nye covid-varianten kan være mer smittsom, men at beslutningen fra andre land om å innføre reiserestriksjoner er «uberettiget».

Sør-Afrikas utenriksminister har uttalt at beslutningen om reisenekt var forhastet.

Dette vet vi om varianten

Al Jazeera skriver at forskere sier at den nye virusvarianten har en uvanlig konstellasjon av mutasjoner som kan gjøre den mer smittsom.

Coronavarianten vekker uro fordi den har veldig mange endringer i overflateproteinet (taggene som stikker ut fra coronaviruset). Det har betydning for smittsomhet og vaksineeffekt.

Den gode nyheten er at den oppdages av PCR-testen.

Maria Van Kerkhove, ved WHO, har ifølge Al Jazeera sagt at «det vil ta noen uker før vi forstår hvilken innvirkning denne varianten har på potensielle vaksiner».

Spres blant studenter

Sør-Afrika har over tid registrert et lavt antall smittetilfeller. Men de siste fem-seks dagene har antallet vokst raskt, og den nye varianten ser ut til å drive smitteveksten, ifølge helseminister Joe Phaahla.

Smitteoppblomstringen ble først oppdaget i Pretoria. Det ser ut til å ha oppstått i grupper blant studenter tilknyttet universiteter i området, sier Phaahla til AP.

Mondli Gungubele, som er statsråd og en nær rådgiver til presidenten, oppfordrer unge til å unngå store samlinger, spesielt hvor alkohol er involvert, ifølge Times Live.