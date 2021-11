MANGELVARE: Det er god tilgang på vaksiner i Norge, men mange land har stor vaksinemangel.

Regjeringen vil støtte deling av vaksine-oppskrifter: − Ikke særlig forpliktende

Regjeringen sa fredag at de har bestemt at de vil støtte deling av vaksine-oppskrifter med fattige land. «Oppløftende nyheter», sier Norsk Folkehjelp – mens Leger uten grenser er skeptiske.

Publisert: Nå nettopp

– Når utenriksministeren går så høyt på banen i forkant av WTO-møtet, så innebærer det en forventning om at Norge skal innfri, og ikke være en passiv tilskuer som bare blir enige i det de andre er enige om, sier Erlend Grønningen i Leger uten grenser til VG.

Fredag sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til VG at regjeringen har bestemt at Norge kan støtte et patent- unntak for patenter på covid-19-vaksiner i Verdens handelsorganisasjon (WTO), hvis det er en del av et kompromiss. Det skal de jobbe for i ministermøtet i WTO, som starter tirsdag.

En rekke land i det globale sør, og tidligere verdensledere og nobelprisvinnere, har lagt press på å lempe på vaksine-patentene slik at flere kan produsere livsviktige vaksiner mot covid-19-viruset.

Også USAs president Joe Biden gikk fredag kveld ut i forkant av WTO-møtet og oppfordret landene til å bli enige om å oppheve patentrettighetene. Han viste til den nylig påviste varianten i Sør-Afrika, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Nyheten om denne varianten bør gjøre det mer tydelig enn noensinne hvorfor pandemien ikke vil være over før vi har en global vaksinasjon, sier Biden i en uttalelse.

Sjekk forskjellene i vaksine-tilgang i grafikken under:

Men Leger uten grenser er skeptiske til regjeringens utspill. Grønningen påpeker at den forrige regjeringen, som ikke gikk ut og sa at de ville gå inn for et patent-unntak, samtidig hele veien sa de jobbet for konsensus.

– Å jobbe for et kompromiss høres jo ut som det samme som å jobbe for konsensus. Det er ikke noe særlig forpliktende i det løftet utenriksministeren kommer med her, sier han.

– Det å komme med et forslag er forpliktende. Det å uttale seg om at man vil støtte noe dersom det kommer er uforpliktende. Skal de jobbe for å få det frem som et forslag, eller skal de være enige når de andre er enige?

«Utrolig oppløftende nyheter»

Generalsekretær Henriette K. Westhrin i Norsk Folkehjelp kaller på sin side signalet fra regjeringen «utrolig oppløftende nyheter»

– Norge anerkjenner dermed at patenter står i veien for å komme ut av pandemien, i motsetning til Solberg-regjeringen. Forskjellene i vaksinetilgang er ekstreme og sinnet fra utviklingsland er stort. At Norge nå plasserer seg på fattiges land side i denne konflikten kan bidra til at vi får en løsning, skriver hun i en e-post.

Leder i Attac Norge, som jobber for strengere reguleringer av den internasjonale økonomien, er også positiv til signalene som nå kommer fra regjeringen:

– Dette er et kjempeviktig steg i riktig retning, og vi er glade for at den norske regjeringen endelig har offentliggjort et standpunkt. Det har vi ventet lenge på, sier Helge Skarrud, men fortsetter:

– Likevel er vi og vårt internasjonale nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner bekymret over at det kun nevnes et unntak på patenter til vaksiner, ikke på immaterielle rettigheter for vaksiner, legemidler og medisinsk utstyr.

Det opprinnelige forslaget fra Sør-Afrika, som har vært fastlåst i over et år fordi landene ikke har klart å bli enige, omfattet nemlig også et patent-unntak for medisiner. Også Leger uten grenser mener det er helt nødvendig å få igjennom et patent-unntak også for medisiner.

– Det at de ikke snakker om medisiner er også dramatisk, for nå ser vi at det kommer nye medisiner som kan bidra til å hjelpe oss ut av denne pandemien. Vaksiner alene er ikke nok – det har iv jo sett. Vi trenger en hel verktøykasse av forskjellige tiltak

SV og Rødt: Ikke nok

Både SV og Rødt har tidligere stilt flere forslag på Stortinget om at Norge må stille seg bak kravet om å lempe på patentene. SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa mener ikke regjeringen nå går langt nok.

– Vi ser dette som et positivt steg i rett retning. Men det er rett og slett ikke nok. Hvis vi skal bekjempe pandemien i verden og unngå nye mutanter som vi ser i Sør-Afrika nå, så trengs det et mye bredere patent-unntak enn på bare vaksinene, sier hun.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier signalet fra regjeringen kommer på høy tid, men at de ikke går langt nok.

– Dessverre sier utenriksminister Anniken Huitfeldt at Norge ikke vil gå inn for patentunntak for testutstyr og legemidler for behandling av Covid. Det betyr at legemiddelselskapenes profitt settes foran testkapasiteten som er helt nødvendig for å hindre global spredning av viruset. Det vil til syvende og sist ramme Norge også, sier han.

Han krever at utenriksministeren setter hardt mot hardt i WTO for unntak fra vaksinepatenter, og at regjeringen snur i spørsmålet om patentunntak for testutstyr og medisiner.

– Vil ikke risikoen da være at man ikke klarer å lande noe kompromiss i det hele tatt?

– Man får ikke et godt kompromiss om man ikke engang går inn for å stille de rettferdige og nødvendige kravene.