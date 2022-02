EKSPERT: Maria Avdeeva forsker på internasjonal sikkerhet og krigsstrategi, og er spesialisert i moderne krigføring og påvirkning gjennom ulike kanaler.

Sikkerhetsekspert: Slik destabiliserer Russland Ukraina

KHARKIV (VG) TikTok og Telegram er vel så viktige våpen som militære styrker i Russlands forsøk på å destabilisere Ukraina, mener sikkerhetsekspert Maria Avdeeva.

Publisert: Nå nettopp

Ukrainas nest største by Kharkiv ligger kun 4 mil fra grensen til Russland og har blitt pekt ut av flere, også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som et naturlig første mål dersom Russland skulle okkupere Ukraina.

Ekspert på moderne krigføring Maria Avdeeva har travle dager da VG treffer henne i storbyen.

– Trusselen fra Russland er stor, og i stadig vekst. Vi snakker neppe om en krig i forstanden hær mot hær, men derimot en hybridkrig med enkelte lokale militære operasjoner hvor desinformasjon og cyberangrep er vel så viktige som stridsvogner og soldater, forklarer hun.

Torsdag fortalte amerikanske myndigheter at de har avslørt en russisk plan om å lage en falsk video som skal vise Ukraina gå til angrep på russisk territorium. Hensikten skal være å fabrikkere en grunn til starte invasjonen av Ukraina.

EKSPERT: Maria Avdeeva forsker på internasjonal sikkerhet og krigsstrategi, og er spesialisert i moderne krigføring og påvirkning gjennom ulike kanaler.

Omringet

Ukraina er nå omringet av russiske styrker fra tre sider. De siste ukene har vestlige diplomater og statsoverhoder drevet hektisk møtevirksomhet om og med Russland og Ukraina, i forsøk på å dempe konflikten.

Det er på kokepunktet også det som strømmer ut fra ukrainske telefoner og datamaskiner, forteller Avdeeva, som er forskningsdirektør i den uavhengige European Expert Association.

– Siden oktober har det pågått en voldsom eskalering i både cyberangrep og desinformasjonskampanjer fra russisk hold. Retorikken har blitt mye mer aggressiv. Nå ser vi nærmest en umenneskeliggjøring av ukrainere, der man ofte enten fremstiller dem som aggressorer som er klare til å drepe når som helst, eller som marionetter som lar seg bruke av Vesten i et forsøk på å utslette Russland, sier hun til VG.

Jan Egeland: − Kan ikke ha en krig blant hundretusener av forfrosne pensjonister

EKSPERT: Maria Avdeeva forsker på internasjonal sikkerhet og krigsstrategi, og er spesialisert i moderne krigføring og påvirkning gjennom ulike kanaler.

Trussel mot Europa

At den russiske stat bruker nettet som en plattform for ulovlig inntrenging i andre lands anliggende, er noe EUs 27 medlemsland har gått sammen om å ville ha en slutt på. I mai i fjor beskrev EU de russiske dataangrepene som en trussel mot sikkerhet, demokratiske verdier og kjernefunksjonene i samfunnet.

Midt i januar i år ble ukrainske myndigheters nettsider utsatt for et massivt dataangrep der ukrainere som besøkte sidene ble truet med at deres personlige opplysninger ville bli offentliggjort.

Ukraina mener det var Russland som sto bak angrepet, men dette har ikke latt seg bevise.

Les også: Slik vil Valery forsvare hjembyen

ØVELSE: På bildet utlevert fra det russiske forsvarsdepartementet ser man russiske og hviterussiske stridsvogner i felles øvelse denne uken.

Løgner går viralt

Den mest brukte plattformen for russiske desinformasjonskampanjer i Ukraina er det sosiale nettverket Telegram, forteller forsker Avdeeva i Kharkiv.

Tjenesten lar deg abonnere på kanaler med beskjeder som dukker opp kontinuerlig som pop-up på skjermen.

– Det er som å være i en konstant utveksling med noen, men du vet ofte ikke hvor meldingene kommer fra, fordi de som står bak kan være anonyme. Det er mulig å sende direkte meldinger, og folk deler, så ting kan gå viralt veldig fort, forklarer Avdeeva.

Les også: Slik er livet for soldatene ved frontlinjen

Plattformen har den fordelen at det ofte fungerer selv om det er restriksjoner på internett, forteller Maria Avdeeva.

– Vi så Telegram brukt i Hviterussland under protestene nylig. De største russiskspråklige kanalene der ble fulgt av to millioner mennesker, altså nesten en fjerdedel av hele Hviterusslands befolkning. Påvirkningspotensialet er med andre ord helt enormt, forteller hun.

Det er krevende for etterretning og myndigheter å spore og sikre bevis for hvem som står bak de tidvis falske og krigshissende narrativene som pøses ut på Telegramkanalene.

– Det er noe av det som er så truende med dem, mener eksperten.

LEIR: Satellittbildet viser en russisk militærtreningsleir på Krim-halvøya.

Fra dansevideoer til stridsvogner

Det nyeste våpenet i den hybride krigføringen er videotjenesten TikTok, som er mest brukt av barn og ungdom.

Videoene som tidvis sirkulerer blant unge i Ukraina, er langt fra dansevideoene som blant annet norske barn ser på gjennom tjenesten.

– Noen av videoene som sirkulerer på TikTok er tydelig laget for å plante usikkerhet og frykt hos mottagerne. I det siste har vi sett videoer med stridsvogner. Så begynner ballen å rulle: Kanskje skriver en jente at hennes kjæreste skal ut i krigen, så tar en annen en screenshot av det, så settes det sammen med noe som ser ut som tilleggsinformasjon om det som kan være en konkret brigade, og det går i stadig større sirkler og ender til slutt som et stykke «informasjon» som ikke stemmer i det hele tatt.

TikToks styrke som påvirkningsverktøy er at videoer kan gå viralt veldig fort og at de særlig påvirker unge, forteller forskeren.

– Og unge deler det videre mellom seg, og snakker om det. Helt av seg selv kan videoen begynne å leve sitt eget liv, forteller hun.

«Skiter til» informasjon

Allerede da Malaysia Airlines-flyet ble skutt ned sommeren 2014 kunne man se hvordan store mengder såkalt informasjon gjennom sosiale mediene har en enorm påvirkningskraft, nesten uavhengig av om påstandene virker troverdige, forklarer forskeren.

– Når det pøses det ut vanvittige mengder ulik og motstridende informasjon vet folk etter hvert ikke lenger hva de skal tro og hvem de kan stole på. Påvirkerne «skitner til» informasjonsrommet.

Dette mener sikkerhetsekspert Maria Adeevka at Russland utnytter.

– Det som irriterer Russland er jo at Ukraina vender seg stadig mer mot Vesten. Ved å skape et informasjonskaos kan Russland gjøre at Ukrainas befolkning mister troen på myndighetene.

Hun mener Russland slik kan destabilisere den politiske situasjonen, og introdusere prorussiske kandidater.

– Disse kan argumentere for at Ukraina ikke er tjent med hverken EU- eller Natomedlemskap, og dermed reversere situasjonen til slik den var før Maidan.

Maidan er en henvisning til enorme demonstrasjoner i Kiev og andre byer, rettet mot den tidligere, prorussiske presidenten Viktor Janukovitsj.

Legger grunnlag for bakkeoperasjoner

Propagandaen ser ut til å virke. Spørreundersøkelser viser at russere de siste månedene har blitt langt mer skeptiske til ukrainere nå enn de var før, og motsatt.

Forholdet mellom nabolandene vil neppe bli bedre med det første, mener sikkerhetseksperten.

Nå holder hun og mange andre pusten mens de følger det som utspiller seg på nettet og ikke minst langs landegrensen.

– Det er det propaganda og desinformasjon gjør. Det legger grunnlaget for operasjoner på bakken som myndighetene ønsker. Dette er skremmende fordi det ligner på situasjonen i 2013, da grunnlaget for det som skjedde i Øst-Ukraina og på Krim-halvøya ble lagt, sier Avdeeva.