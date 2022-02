BLE DREPT: 15 år gamle Anne Frank skjulte seg i to år i et hemmelig rom i Amsterdam, før familien ble angitt til Gestapo i 1944. Hun døde året etter i nazistenes dødsleir Bergen Belsen i Tyskland.

Forlag stanser bok om Anne Franks angiver

Det nederlandske forlaget Ambo Anthos vil ikke trykke nye opplag av boken «Slik ble Anne Frank forrådt».

Av NTB

Forlaget beklager utgivelsen av boken, som konkluderer med at Anne Frank og hennes familie trolig ble angitt til nazistene av Arnold van der Bergh.

Han var et ledende medlem i Amsterdams jødiske miljø som trolig forsøkte å beskytte sin egen familie.

Boken er ført i pennen av kanadiske Rosemary Sullivan og bygger på en seks år med undersøkelser utført av historikere og eksperter, blant dem den tidligere FBI-etterforskeren Vince Pankoke.

Kritikere, blant annet Anne Frank-fondet i Sveits, hevder boken er full av feil, og forlaget har nå bedt Sullivan innta en mer kritisk holdning til etterforskningsmaterialet og gjøre endringer før det eventuelt trykkes nye opplag av boken, ifølge BBC.

HJEMMET: I dette huset bodde Anne Frank seg sammen med familien. De gjemte seg her mellom juni 1942 og 4. august 1944.

– Vi tilbyr våre oppriktige unnskyldninger til alle dem som kan føle seg støtt av boken, heter det i en intern e-post fra ledelsen i Ambo Anthos.

En av dem som har gransket hvem som anga Anne Franks familie, Pieter van Twisk, stiller seg uforstående til kritikken. Han understreker overfor den nederlandske kringkasteren NOS at etterforskerne aldri har påstått at de har avdekket den hele og fulle sannhet, men at det er minst 85 prosent sannsynlighet for at teorien er riktig.

15 år gamle Anne Frank og familien skjulte seg i et hemmelig rom i Amsterdam fra 1942 til 1944, da de ble angitt og pågrepet av Gestapo. Hun og søsteren Margot døde av tyfus i dødsleiren Bergen-Belsen i februar 1945, mens moren ble likvidert i Auschwitz.

Faren Otto Frank overlevde krigen og utga etter krigen Annes dagbok, som siden er oversatt til 70 språk.