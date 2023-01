Se dokumentar: «Sex Club 101»

På mer eller mindre eksklusive klubber kan folk møte opp for å ha sex med kjente og ukjente. Bli med inn bak lukkede dører for å få et dypdykk i fenomenet, og for å møte menneskene som jevnlig drar på sexklubb.

VG har kun rettigheter til å vise «Sex Club 101» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 15 år.