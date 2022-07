FØRSTEDAME: Olena Zelenskyj, gift med Volodymyr Zelenskyj, har blitt fotografert og intervjuet av Vogue.

Presidentparet pryder forsiden av Vogue

Presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj, og førstedame Olena Zelenska er på forsiden av det kjente motemagasinet Vogue.

Bildene er tatt av den kjente fotografen Annie Leibovitz som har jobbet for Vogue i en årrekke.

Magasinet har også gjort et portrettintervju av Zelenska.

– For Vogues digitale forsidesak snakket Zelenska og mannen hennes, presidenten i Ukraina, om livet under krig, ekteskapet og delte deres historie og deres drømmer for Ukrainas fremtid, skriver Vogue på Twitter.

– Ser fram til seier

I intervjuet forteller Zelenska om hvordan de siste månedene har vært etter at Russland invaderte Ukraina i februar.

– Dette har vært de verste månedene i mitt liv, og i livene til alle ukrainere, sier hun til Vogue.

Hun blir inspirert av pågangsmotet og innsatsen til ukrainerne.

– Vi ser fram til seier. Vi har ingen tvil på at vi vil vinne, og det er det som holder oss gående.

Zelenskyj roser sin kone for hvordan hun har håndtert de siste månedene.

– Jeg tror hun har en viktig rolle i Ukraina, for våre familier og for kvinner.

Zelenskyj og Zelenska ble kjærester under studietiden og giftet seg i 2003 etter åtte år som kjærester. Sammen har de to barn.

– Selvfølgelig er hun min store kjærlighet, men hun er min beste venn. Olena er virkelig min beste venn. Hun er også en patriot og hun elsker Ukraina dypt. Hun er en fantastisk mor.

Komikere

Før Zelenskyj ble president var både han og Zelenska i et ganske annet miljø. Presidenten var en kjent komiker i Ukraina og Zelenska begynte etter hvert å jobbe som tekstforfatter.

– Døren til komikkens verden for kvinner er like åpen for kvinner som for menn, men færre kvinner går den veien. Det tar litt mot å gå den veien.

Zelenskyj var en kjent komiker i Ukraina og spilte i flere filmer, men i slutten av 2018 bestemte han seg for å gå politikkens vei.

Zelenska forteller at hun var skeptisk da Zelenskyj bestemte seg for å stille til valg.

– Jeg respekterte valget hans og jeg forsto at det var et viktig steg for ham å ta. På samme tid følte jeg at livet mitt og livet til familien min ville forandre seg helt.