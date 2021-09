FIRE KVINNER: Øverst til venstre den yngste av kvinnene fra Bærum kjent som «To søstre», hun har ett barn; øverst til høyre en etnisk norsk konvertitt, som ikke har barn; nederst til venstre Aisha Shezadi, som har ett barn; nederst til høyre den eldste av «To søstre», som har to barn.

Slik kan IS-kvinner skape regjeringskrangel

Ap sier nei til å ta imot norske IS-kvinner og barn som utvises fra Syria. Deres trolige regjeringspartner SV har tidligere ment at Norge må hente dem hjem. Rødt og MDG vil utfordre en ny regjering i den betente saken.

Av Nilas Johnsen

Mens Ap, SV og Sp mandag fortsetter å forsøke og finne ting å enes om, er det ikke mangel på saker de er uenige i. Hva som skal skje med fire norske kvinner og fire norske barn som holdes i kurdiske leirer under ekstreme forhold, er én slik sak.

Ap og Sp stemte imot da Stortinget i 2019 stemte over om en norsk IS-kvinne med to barn skulle hentes hjem. Deres sannsynlige regjeringsmakker SV stemte den gang for hjemhenting. Det samme gjorde Rødt og MDG, de to partiene en ny regjering trolig vil samarbeide med i mange saker.

Da kvinnen likevel ble hentet hjem av Solberg-regjeringen i januar i fjor, av hensyn til hennes antatt syke sønn, hadde saken såpass med politisk sprengstoff at det førte til at Frp forlot den borgerlige regjeringen.

Ber Norge ta ansvar

Denne høsten kan uenigheten blusse opp på nytt. Som VG har skrevet retter kurdiske selvstyremyndigheter et krav til den kommende regjeringen, om at «Norge må påta seg sine forpliktelser overfor sine egne statsborgere».

Men forhåpningene om en ny linje fra Norge, slukkes langt på vei av utenrikspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anniken Huitfeldt.

– Vår generelle holdning er at vi ikke ønsker å hente disse kvinnene hjem, men hver enkelt sak må vurderes individuelt. Ellers har jeg hele tiden vært på linje med utenriksministeren i denne saken, har hun sagt til VG.

– Foreldrenes forbrytelser

SVs Karin Andersen er dypt uenig.

– Vi tenker nå på samme måte som vi har tenkt før, nemlig at Norge må ta på alvor det kurdiske selvstyremyndigheter ber oss om å gjøre, sier hun til VG.

Andersen, som i mange år har vært SVs mest profilerte politiker på innvandringsfeltet, ble ikke gjenvalgt til Stortinget, men har fortsatt god innsikt i hva partiet mener i saken.

Hun håper at partifellene fortsatt holder på standpunktet om å hente hjem alle IS-kvinnene, dersom partiet går inn i regjering.

– Det ene aspektet er at dette er norske barn som er fanget i en farlig situasjon uforskyldt. Det handler om barns rettigheter, uavhengig av foreldrenes forbrytelser, sier Andersen.

– Det andre aspektet er at de som har sluttet seg til IS må rettsforfølges. Det har vi vist i Norge at vi kan gjøre, og PST har jo siktet disse kvinnene. Det er svært lite sannsynlig at det kommer en internasjonal domstol på plass som kan håndtere disse sakene, utdyper hun.

Var pådriver

Ved forrige avstemming i Stortinget, var det MDGs Une Bastholm som la frem forslaget. Hun sier til VG at hennes engasjement er like sterkt som den gang, og at MDG vil «fortsette å jobbe for at Norge tar sitt ansvar og henter hjem norske statsborgere fra kurdiske fangeleirer, både voksne og barn».

– Ap gjør en alvorlig feil, dersom de har tenkt at Norge skal sitte og se på at forholdene i disse leirene blir stadig farligere, uten å ta ansvar for egne statsborgere og særlig barnas liv og helse. Det handler om barnets beste og barnas rettigheter, som ikke skal straffes for det foreldrene har gjort, sier Bastholm til VG.

– Men det handler også om å stille opp for lokalbefolkningen som ble utsatt for IS sine handlinger, og hindre ny rekruttering. Det eneste rimelige er at Norge bidrar med straffeforfølging av dem som er mistenkt for tilknytning til terrororganisasjonen IS, legger hun til.

Vil presse

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier han vil presse den påtroppende regjeringen fra ytre venstre:

– Det er på overtid at Norge tar ansvar og henter tilbake norske statsborgere fra Syria. Situasjonen i leirene er uholdbar, og de kurdiske myndighetene har ikke mulighet til å ta ansvaret som en rekke vestlige land burde tatt selv. Det er helt usannsynlig at det blir et rettsoppgjør der de sitter nå, mens i Norge kan de bli straffeforfulgt, sier Moxnes.

– Rødt mener derfor en ny regjering må hente hjem norske statsborgere og sørge for at de som har medvirket i straffbare handlinger blir straffeforfulgt ved retur til Norge.