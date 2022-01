Tsunami traff Tonga etter vulkanutbrudd

Flere øyer i Stillehavet har utstedt tsunamivarsel som følge av et utbrudd i en undersjøisk vulkan. En 1,2 meter høy tsunamibølge har truffet øystaten Tonga.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Vulkanutbruddet startet lørdag og er det foreløpig siste av en rekke spektakulære utbrudd i vulkanen Hunga Tonga Hunga Ha’apai.

En tsunamibølge på 1,2 meter har truffet øystaten Tonga i Stillehavet etter et utbrudd i en undersjøisk vulkan, skriver NTB. Ifølge Australias meteorologiske institutt er bølgen observert ved Nuku’alofa, som er hovedstaden på Tonga og landets største by.

Bilder fra Tonga Geological Services viser voldsomme mengder røyk og damp etter et vulkanutbrudd. Vulkanen ligger under vann. Dette bildet ble tatt fredag og er ett av flere vulkanutbrudd på Tonga de siste dagene.

VG har sett en rekke videoer som er lagt ut i sosiale medier, og som hevdes å vise tsunamiens herjinger på Tonga. Innholdet i videoene er ikke verifisert, men er lagt ut av twitterbrukere på Tonga og gjengitt i ulike medier.

Videoene viser store bølger som skyller innover kystområder på Tonga. De viser også folk som evakuerer boligområder, og folk som i hui og hast flykter fra hjemmene sine. Store vannmasser flommer gjennom boligområder og inn i bygninger.

Tongas meteorologiske tjenester opplyser at tsunamivarselet gjelder for hele Tonga. Også New Zealand har utstedt tsunamivarsel, ifølge Reuters. Det samme har Amerikansk Samoa.

Det er også en rekke meldinger om folk som søker mot høyden på øystaten Fiji. Det skal ikke være tsunamifare for Australia.

Tonga ligger mellom New Zealand og Hawaii og består av 172 små øyer. Landet har litt over 100.000 innbyggere.

Lørdagens vulkanutbrudd skapte rystninger som slo ut med en styrke på 4, ifølge USGS.

Saken oppdateres.