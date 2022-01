STOREHUND OG LILLEHUND: Statsminister Boris Johnson ser ut til å ta lett på anklagene om at han er «Big Dog», ved å smile til fotografene på vei ut med sin lille hund tidlig mandag morgen.

«Big Dog» i trøbbel: Party-Boris avviser redningsplan

Britenes statsminister er ifølge flere rapporter den som omtales i «Operation: Save Big Dog». Men Boris Johnson omtales ikke som sjefshund internt og trenger ingen redningsplan, hevder hans støttespillere.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Det er sjelden det samlede britiske pressekorpset er enige i politiske saker, men at statsminister Boris Johnson må gå av var gjennomgangstema fra kommentatorer i helgens aviser.

Påstander om at regjeringen har en hemmelig plan, omtalt i lekkasjer til britiske medier som «Operation Save Big Dog», bidrar til det motsatte for Johnson. Planen skal gå ut på at statsråder overlesser britiske medier med intervjuer om andre viktige temaer, og at det letes etter en mer beleilig syndebukk.

Bakgrunnen er anklagene om at Boris Johnson tillot en rekke festlige tilstelninger i statsministerboligen, mens hele landet var nedstengt med strenge coronarestriksjoner.

LØPER FRA ANSVARET? Boris Johnson beskyldes for å løpe fra ansvaret for festlighetene i nummer 10 Downing Street. Her er det hunden Dilyn han forsøker å holde tritt med i St. James Park.

Planen om å «redde den store bikkja» ser i hvert fall ikke ut til å lykkes så godt.

Mandag morgen tok utdanningsminister Nadhim Zahawi en runde i TV-studioene i Londo, der han støttet Boris Johnsons versjon om at festen i nummer ti Downing Street var en arbeidssamling, og hevdet det ikke finnes noen kampanje for å redde sjefen.

Men samtidig fortsatte anklagene å hagle mot Johnson: Avisen The Mirror melder nå om enda en fest som skal være i brudd med coronatiltakene.

Rett før jul 2020 deltok Johnson på en avslutningsfest for sin forsvarsrådsgiver Steve Higham, og holdt en tale, hevder avisens kilder.

Ta med egen alkohol

Den verste avsløringen er at Boris Johnson var med på en hagefest, der de inviterte ble bedt om å ta med sin egen alkohol, i statsministerboligen under den første nedstengingen i Storbritannia.

I tillegg skal rundt 30 rådgivere og embetsmenn ha samlet seg i Downing Street den 16. april i fjor – dagen før begravelsen til prins Philip. Johnson skal ikke ha vært til stede, ettersom han befant seg i statsministerens landsted i Buckinghamshire.

Johnson har beklaget, riktignok noe halvhjertet, deltagelse under hagefesten. Unnskyldningen kom heller ikke før et bilde fra festen fant sin vei til avisen The Guardian.

Listen over små og store brudd på tiltakene er lang. Sky News har samlet 13 ulike punkter i det som omtales som «partygate», i en henvisning til Watergate-skandalen som felt Richard Nixon i 1974.

HARDT PRESSET: Utad virker statsminister Bors Johnson fortsatt like selvsikker.

Tok seg en joggetur

Under mandagens pressemøte i Downing Street måtte statsministerens talsmann svare på om det er Johnson som er den nevnte «Big Dog» som angivelig må reddes.

– Jeg har aldri hørt det, og er ikke kjent med at han selv omtaler seg med et slikt kallenavn, sier rådgiveren.

Imens tok Boris Johnson selv et lite stunt i sedvanlig tabloid stil, da han ikledd topplue og prikkete shorts, tok en joggetur foran oppmøtte fotografer i St. James Park i grålysningen mandag morgen.

Med seg hadde han sin beviselig lille hund, Dilyn.