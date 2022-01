FORMANN STØRE: Tirsdag og onsdag skal Jonas Gahr Støre leder møter i FNs sikkerhetsråd, om krig i by og om Afghanistan. Her fra et utkikkspunkt på Manhattan, med den kjente profilen til Chrysler-bygningen i bakgrunnen, har han utsikt til FN-hovedkvarteret.

Tar krigens største tapere inn i FNs sikkerhetsråd

NEW YORK (VG) Krig i vår tid foregår i byer. De som bor der, må bære lidelser, tap og ødeleggelsene etterpå. Tirsdag drar Norge den brutale sannheten om krig og den høye prisen som sivile betaler, inn i FNs sikkerhetsråd.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal lede møtet.

Norge er formann i FNs sikkerhetsråd denne måneden. Han sier at dette er Norges viktigste tema under formannskapet.

I det norske innlegget vil han ramse opp byer som er knust av krig: Aleppo. Donetsk. Mosul. Mogadishu. Sanaa i Yemen, og Gaza.

– Moderne krig foregår inne i byer, sier Støre til VG.

Støre sier at han vil beskrive hvordan sivile, uskyldige mennesker alltid drepes i større antall enn soldater, når krigen raser i bygatene:

– Sivile har ingen steder å dra, men de kan heller ikke bli der de er. Skoler og sykehus, vannforsyning og strøm ødelegges, sier han.

Og så kommer han med et av de norske poengene som han vil ta til Sikkerhetsrådet:

– De som ødelegger, skal forpliktes til å bygge det opp igjen, sier den norske statsministeren.

TOK EN PRAT: Oberst Kåre Emil Brændeland er en av Norges høyest dekorerte offiserer. Han ledet en dramatisk evakuering av et sykehus i Bosnia i 1994, og har en fortelling om krig i by som han delte med statsminister Jonas Gahr Støre i New York søndag kveld.

Mottok Krigskorset

Kåre Emil Brændeland, den norske offiseren som nå er militær attache i Norges FN-delegasjon, har vært med og legge premissene for denne debatten.

Som pur ung offiser, under krigen i Bosnia, fikk han et oppdrag som fremsto som nær uløselig: Sammen med en liten gruppe med soldater ble han sendt til den bosniske byen Gorazde i 1994, for å evakuere et sykehus.

Byen var beleiret og sykehuset var under angrep.

I en mirakuløs aksjon, og med stor fare for eget liv, klarte de å evakuere 285 pasienter og 21 pårørende.

20 år senere fikk han Krigskorset med sverd, Norges høyeste militære utmerkelse, for denne bragden. I begrunnelsen står det at mange menneskeliv ble reddet takket være Brændelands personlige mot, handlekraft og ledelse.

– Krigen jeg opplevde midt i Europa og befolkningens enorme lidelse som jeg var øyenvitne til, sitter i meg fortsatt, og mer enn andre utenlandsoppdrag jeg har hatt siden, forteller Brændeland til VG og til Støre.

Bombardert daglig i fire år

Brændeland nevner Sarajevo, som var beleiret i nærmere fire år:

– Gjennom disse årene opplevde Sarajevo et daglig gjennomsnitt på 370 artilleri-nedslag, sier han.

– Sarajevo er på størrelse med Oslo. Det var som om noen lå på Grefsenplatået eller Ekebergsletta og lempet granater inn mot Oslo-gryta, sier Støre.

– Selv om militærteknologien går i retning av presisjonsvåpen, klarer ikke disse våpnene å skille mellom sivile og militære, legger han til.

PÅ VEI TIL FN: Statsminister Jonas Gahr Støre går gatelangs i januar-kalde New York sammen med Norges FN-ambassadør Mona Juul.

Motstand

Debatten om urban krigføring er tenkt som Norges «glansnummer» under måneden under norsk formannskap.

Men norske diplomater forteller VG at det ikke var helt enkelt å få alle de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet - USA, Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia - til uten videre å akseptere en debatt om dette temaet.

– Men angrep og drap av sivile er jo allerede forbudt etter folkeretten?

– Ja, men jeg har faktisk møtt politikere som hadde en omvendt tilnærming: Vi må lette på reglene fordi det er så vanskelig å drive krig i byer. De klager over at stridende blander seg med sivile, at de etablerer seg i sykehuskjellere, sier statsministeren.

– Hva ønsker du skal komme ut av runden i Sikkerhetsrådet?

– Når Norge har satt dette på dagsorden, da må land som Russland, USA og Kina tenke igjennom temaet. De må skrive innlegg om det, fremføre et budskap. Jeg ser fram til diskusjonen, sier Støre.

Sju forslag

I det norske innlegget vil Støre fremme sju konkrete forslag:

1. Beskyttelse av sivile må prioriteres i planleggingen av militære

operasjoner.

2. Alle parter i en konflikt må overholde reglene i humanitærretten. De

som begår brudd på reglene, må holdes ansvarlig.

3. Parter i konflikt må minimere bruken av eksplosive våpen som er beregnet på åpent terreng.

4. Grunnleggende tjenester som skoler, sykehus, vann, strøm, matsystemer, må opprettholdes og gjenopprettes hvis de ødelegges.

5. Flukt og fordrivelse må forebygges. Det må gjøres rede for savnede og familier må gjenforenes.

6. Humanitære organisasjoner må få støtte til å tilpasse sin respons til akutte og langsiktige behovene som sivile i byer har. Det inkluderer å støtte programmer som setter folk i stand til å beskytte seg selv, sine familier og lokalsamfunn.

7. Humanitære arbeidere og helsepersonell må få utføre

jobben sin uten å bli hindret, eller utsatt for overgrep.