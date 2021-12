VAKSINEKØ: I Johannesburg har innbyggere troppet opp for å motta sine vaksiner i dette bildet fra onsdag.

Smitten eksploderer i Sør-Afrika – og omikron dominerer

I midten av november registrerte Sør-Afrika mellom 200 og 300 daglige smittetilfeller. Nå er antallet mer enn 50 ganger så høyt.

Publisert: Nå nettopp

Fredag registrerte landet på tuppen av det afrikanske kontinentet over 16.000 tilfeller. Tolv dager tidligere hadde de ikke mer enn 312 tilfeller på én dag.

Det dramatiske smittehoppet skyldes ifølge landets helsemyndigheter NICD den nye og mer smittsomme omikron-varianten.

Og nykommeren tar over for andre mutasjoner. NICD opplyser at 70 prosent av tilfellene de har gjort helgenomsekvensering på, er tilfeller av omikron. Innen midten av desember, venter de at den har tatt over i alle landets ni provinser.

Kun 24 prosent av befolkningen i Sør-Afrika er så langt fullvaksinert.

Den sørafrikanske helsemyndigheten NICD uttalte torsdag at varianten ser ut til å komme seg rundt noe av immuniteten i befolkningen, og at den raskt blir landets dominerende variant, melder Reuters.

– Denne stigningen er svært bratt og brattere enn det vi har sett ved de andre bølgene, sier helseminister Joe Phaahla.

AVSTAND: Folk holder avstand mens de venter på å bli vaksinert på sykehuset Lenasia South utenfor Johannesburg.

Blir smittet på nytt

– Tidligere rapporter tyder på at denne varianten er svært smittsom, også blant de som er vaksinert. Det fører for det meste til mild sykdom, spesielt blant de som er vaksinert. Flesteparten av de som blir innlagt, er ikke vaksinert, sier helseministeren.

Han forklarer videre at sykehusene ikke har nådd bristepunktet i Gauteng-provinsen, som er der mutasjonen først ble påvist og som nå har svært mange av smittetilfellene.

– Vi ser en sterk økning i antall innleggelser i Gauteng-provinsen, sier epidemiolog Michelle Groome ved NICD.

Hun legger til at de særlig ser en økning i innleggelser blant eldre, men også blant barn under fire år.

Stor andel positive

Nå tester over 22 prosent av de som tar en test positivt, særlig i Gauteng, Mpumalanga, Nordvest-provinsen og Limpopo.

– Vi håper at det milde sykdomsforløpet, fortsetter å være det dominerende trekket ved denne mutasjonen, sier Phaahla.

Så langt har nærmere 90.000 coronasmittede mistet livet i Sør-Afrika.

Slik kom varianten til Norge

Torsdag morgen har 24 land bekreftet smitte med omikron-varianten, og antallet er ventet å stige. Omikronvarianten av coronaviruset ble første gang påvist i Norge 1. desember.

De første tilfellene ble påvist hos to personer i Øygarden. Senere samme dag ble det kjent at også to personer som hadde ankommet Gardermoen, hadde med seg smitten. Alle de fire hadde vært på reise i Sør-Afrika.

Et større utbrudd er knyttet til et julebord på Aker Brygge i Oslo fredag i forrige uke. En av gjestene hadde vært i Sør-Afrika. Fredag ettermiddag var det 13 bekreftede omikrontilfeller, og opptil 20 personer kan være smittet av omikronvarianten i forbindelse med dette utbruddet. Det er påvist eller mistanke om tilfeller også i flere andre kommuner på Østlandet som også knyttes til julebordet.

Smitte med omikronvarianten kan også være årsak til coronasmitte hos flere personer etter et julebord ved Maarud i Sør-Odal i slutten av november.