Vulkanutbrudd i Indonesia: Flere døde og landsbyer dekket i aske

Ytterligere 98 personer er skadet, oppgir myndighetene. Evakueringsarbeidet pågår under svært krevende forhold.

Publisert: Nå nettopp

Dødstallet etter vulkanutbruddet på Mount Semeru i Indonesia har nå steget til 13 personer, ifølge en talsperson for myndighetene.

Det ble først varslet om utbruddet lørdag morgen. Twitter-brukere har lagt ut dramatiske videoer der folk flykter for livet fra askeflommen.

Bilder viser at hele landsbyer dekket i vulkansk aske som når opp til hustakene. Rapporter fra lokale innbyggere sier at den tykke røyken stenger for solen, som innhyller området i mørke.

ASKELAGT: Et område i Lumajang-distriktet i Indonesia er lagt i aske etter vulkanutbruddet ved Semeru-fjellet.

Indonesias nasjonale panel for for krisehåndtering sa i en uttalelse søndag at utbruddet hadde skadet 98 andre, inkludert to gravide kvinner, melder CNN.

Videre sa de at søk- og redningsarbeid pågår, men spesifiserte ikke hvor høyt antall mennesker som fortsatt er savnet.

Strømbrudd, røyk og uvær har gjort evakueringen vanskelig.

MØRKT: Tykk røyk og aske stenger for solen og legger hele området i mørke.

Flere landsbyer i Lumajang ble dekket av aske, og hundrevis av innbyggere har søkt tilflukt i midlertidige overnattingssentre. Blant dem er over 300 familier fra landsbyen Curah Keroban, der flere hus ble ødelagt av lava og aske.

Ifølge Volcano Discovery er det snakk om et utbrudd der asken ble skutt opp fra vulkanen til den nådde 12200 meters høyde. Lavastrømmen beveget seg så langt som 800 meter fra krateret og ned til ei elv, og folk er bedt om å holde seg minst 5 kilometer unna krateret, skriver nyhetsbyrået AP.

NEDGRAVD: Metervis med aske begraver kjøretøy og hus. Her en mann som inspiserer traileren sin i Lumajang-distriktet.

Myndighetene opplyser at vulkanen Semeru har vært aktiv siden fredag kveld. Vulkanens topp ligger 3.676 meter over havet og hadde sitt forrige utbrudd i desember i fjor. Også den gangen la flere tusen mennesker ut på flukt, og landsbyer ble dekket med aske.

Indonesia ligger mellom to kontinentalplater som fører til høye nivåer av tektonisk og vulkansk aktivitet.