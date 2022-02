ANGIVELIG FOLKEAVSTEMNING: President Alexander Lukasjenko og Hviterussland kan åpne opp for at Russland plasserer atomvåpen i landet. Det ble klart etter en folkeavstemning søndag.

Hviterussland åpner for russiske atomvåpen på sitt territorium

Hviterussland vil etter en angivelig folkeavstemning oppgi sin atomvåpenfrie linje, og tillate Russland å plassere atomvåpen på sitt territorium.

65.16 prosent av befolkningen skal ifølge Kyiv Independent angivelig ha stemt for endringene i grunnloven som gjør at diktatoren Alexander Lukasjenko kan åpne for at Russland plasserer atomvåpen i Hviterussland.

Avstemningen førte til demonstrasjoner i flere byer, og minst 290 er arrestert opplyser menneskerettighetsaktivister til Reuters.

– Dersom dere i vesten overfører atomvåpen til Polen eller Litauen, til våre grenser, så vil jeg snu meg mot Putin for at han skal gi tilbake atomvåpnene jeg overlot uten forutsetninger, sa Lukasjenko søndag.

JA TIL ATOMVÅPEN: President Alexander Lukasjenko stemte selv i Minsk søndag.

Kolonne på vei til Kyiv

Søndag kveld viste nye sattellitbilder en fem kilometer lang kolonne med bakkestyrker på vei mot Kyiv.

Ifølge Reuters skulle kolonnen med drivstoff og stridsvogner være rundt 60 kilometer unna hovedstaden klokken 20.45 søndag kveld.

Det skjedde samme dag som Russlands president Vladimir Putin truer med atomvåpen. I en tale søndag annonserte han at han har beordret forsvarsministeren og generalstaben om å sette atomvåpen-styrkene i «kampberedskap».

Bakgrunnen er hva Putin omtaler som uvennlige handlinger fra vestlige land, og «aggressive uttalelser» fra tjenestemenn i ledende Nato-land.

Foto: AP

Møte utsatt

Pressetalskvinne Jen Psaki i Det hvite hus kommenterte den oppsiktsvekkende beslutningen søndag og sa at Putins begrunnelse følger et mønster som innebærer å fabrikkere trusler som ikke eksisterer.

Et planlagt møte mellom representanter for Russland og Ukraina nær grensen til Hviterussland skulle finne sted søndag, men ble utsatt til mandag. Møtestedet er et kompromiss etter at Ukrainas president Zelenskij avviste å holde samtaler i Hviterussland, som er en del av konflikten.

Mandag møtes også FNs generalforsamling til et krisemøte, etter at sikkerhetsrådet holdt en avstemning om dette søndag, som Russland ikke kunne legge ned veto mot. Dermed kan alle FNs 193 medlemmer ytre seg om krigen i Ukraina.

I en telefonsamtale med Storbritannias statsminister Boris Johnson sent søndag kveld, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at han tror de neste 24 timene vil bli avgjørende for Ukraina, melder britiske myndigheter i en pressemelding.