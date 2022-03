Ukrainske myndigheter: Ordfører bortført av russiske styrker

Ordføreren i den ukrainske byen Melitopol, Ivan Fedorov, er blitt bortført av russiske styrker, ifølge ukrainsk UD. Falske anklager om terrorisme blir brukt som påskudd.

Av Eirik Husøy

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I en uttalelse sier utenriksdepartementet at russiske styrker bryter internasjonal lov ved å bortføre Fedorov.

– Bortføringen av ordføreren i Melitopol er klassifisert som en krigsforbrytelse under Genèvekonvensjonen, som forbyr bortføring av sivile i krig, heter det i uttalelsen.

Ordføreren i den ukrainske byen Melitopol, Ivan Fedorov.

Rådgiver i innenriksdepartementet, Anton Gerasjenko, sier at ti personer tok seg inn i et krisesenter, puttet en sekk over Fedorovs hode og tok han med seg i en ukjent retning, ifølge Ukrinform.

Russland har ikke kommentert anklagene om at Fedorov er bortført av deres styrker.

Anklager om terrorisme

Ukraina sier Fedorov ble bortført etter falske anklager om terrorisme.

Påtalemyndigheten i den russisk-kontrollerte Luhansk-regionen vurderer anklager mot Fedorov om at han skal ha bistått og finansiert terroraktiviteter.

Påtalemyndigheten hevder at Fedorov er medlem av den ukrainske paramilitære nasjonalistiske gruppen «Right Sector». De har et tydelig antirussisk standpunkt, men uavhengige observatører sier at gruppen ikke utgjør en fascistisk trussel slik Russlands president Vladimir Putin hevder, ifølge CNN.

Påtalemyndigheten hevder at gruppen har gjennomført terrorhandlinger mot sivilbefolkningen i Donbas-regionen, men har ikke oppgitt beviser for påstandene.

Første tilfelle

En video som er verifisert av CNN, skal vise at Fedorov blir ført bort av væpnede menn fra en regjeringsbygning fredag.

Lokale medier viser til samtaler med byrådet i Melitopol og bekrefter at mannen i videoen er Fedorov. CNN og BBC har geolokalisert og verifisert videoens autentisitet. Ifølge BBC er det en overvåkningsvideo fra Melitopol Square.

Det er ikke klart om det er blitt oppnevnt noen forsvarer eller annen juridisk hjelp for Fedorov.

Bortføringen er det første tilfellet av at en ukrainsk politisk leder blir anholdt og etterforsket av russiske eller russiskstøttede styrker siden invasjonen startet 24. februar.

Under russisk kontroll

Melitopol har vært under russisk kontroll. Allerede to dager etter invasjonen kom meldinger om at byen var under russisk kontroll.

VG har tidligere verifisert videoer av russiske okkupasjonsstyrker i Melitopol.

Så sent som onsdag sa Fedorov til BBC at innbyggerne ikke samarbeider med de russiske okkupantene på noen måte.