Ukraina til Russland i sikkerhetsrådet: − Slutt å spre løgner

NEW YORK / OSLO (VG) Storbritannia krever at Russland tar ansvar og holder kamphandlinger unna atomkraftverk. Også USA går hardt ut: – Putin må stoppe denne galskapen.

Det kom frem under et hastemøte i FNs sikkerhetsråd fredag ettermiddag. etter angrepet på atomkraftverket Zaporizjzja sør i Ukraina.

– Kolleger, dette er den første gangen en stat har angrepet et aktivt atomkraftverk. Internasjonal lov krever særlig sikkerhet rundt atomkraftverk. Det er vanskelig å se hvordan Russland gjør dette. Russland må holde kampene unna kraftverk, krevde Storbritannias FNs ambassadør Barbara Woodward under sin tale til Sikkerhetsrådet.

– Putin undervurderte Europa. For hver dag som går, øker lidelsene. Vi ber Russland avslutte angrepene og starte seriøse fredsforhandlinger, sa hun videre.

Norge og fire andre medlemsland ba om at det ble kalt til hastemøtet etter angrepet på atomkraftverket.

USA: – Putin må stoppe denne galskapen

Videobilder fra atomkraftverket viste kraftig artilleriskyts torsdag kveld og natt til fredag. Anlegget er Europas største atomkraftverk og ligger i byen Enerhodar.

Også USA fordømte angrepet:

– Atomkraftverk kan ikke bli en del av denne konflikten, sa USAs FN ambassadør Linda Thomas-Greenfield klart og tydelig på sin faste plass som vetomakt i Sikkerhetsrådet.

– Verden krever at Russland bryr seg om internasjonale menneskerettigheter. President Putin må stoppe denne humanitære katastrofen ved å stoppe krigen. Putin må stoppe denne galskapen og han må stoppe den nå.

Statsminister Jonas Gahr Støre uttalte til NRK Nyhetsmorgen at det ikke er umiddelbar bekymring for atomnedfall i Norge, men at regjeringen følger med på situasjonen. Han fordømte angrepet:

– Dette er på linje med galskap å angripe på denne måten, sa Støre.

Hastemøtet i FNs sikkerhetsråd fredag la seg på Støres linje. Irlands FN-ambassadør Geraldine Byrne Nason viste i sin tale til at Russland risikerer å utsette Europa for en massiv miljøkatastrofe.

– Uansvarlig oppførsel med kraftverk er uakseptabelt og kan få globale konsekvenser, sa Geraldine Byrne Nason.

Info Zaporizjzja-kraftverket Ligger utenfor byen Zaporizjzja sør i Ukraina, langs elven Dnipro.

Europas største kjernekraftverk, med seks reaktorer. Første ble satt i drift i 1985.

Produserte 34,2 terawattimer strøm i 2012.

Har vært i sentrum for kamper mellom russiske og ukrainske styrker torsdag og fredag. KILDE: NTB Vis mer

Norges FN-ambassadør Mona Juul trakk frem at Russlands handlinger viser en uansvarlig og uakseptabel oppførsel:

– Sivile kan aldri være et mål. Atomkraftverk kan aldri være et mål, sa Juul under sitt innlegg.

Ved Juuls venstre side sitter den russiske FN-ambassadøren, som var ferdig med sitt presidentskap i rådet 1. mars.

– Russland bærer det fulle ansvaret, understreket Juul.

Russland avviste ansvar

– Dette er bare nok et forsøk fra Kyivs myndigheter å skape kunstig hysteri over hva som skjer i Ukraina, mente Russlands FN-ambassadør Vasily Nebenzya.

– Dette blir skapt av vestens aggressorer. Vi har nok en gang hørt løgner om hvordan russiske styrker har angrepet atomkraftlegget.

Nebenzia avviste blankt at Russland har angrepet atomkraftverket:

– Dere prøver å fremstille det som at Russland angrep, men det er ikke sant. Målet er å forhindre andre terrorister for å utnytte situasjonen. Kraftverket blir holdt vakt over av russiske tropper.

GIKK HARDT UT MOT VESTEN: Russlands FN-ambassadør Vasily Nebenzya under hastemøtet i Sikkerhetsrådet fredag.

Den russiske FN-ambassadøren hevdet at Tsjernobyl-ulykken rammet også Russland og at det er i Russlands interesse å ha god atomkraftsikkerhet.

Han beskyldte FN for å gi beskytte og nærmest gi frikort (» carte blanche») for det han kaller for «Ukrainas nasjonalister som holder byer og befolkningen som gisler».

– De prøver å legge skylden på Russland. Og deres reaksjon på hendelsen og forsøk på å blåse den opp til en global krise levner ingen tvil om at de ukrainske ekstremistene er under deres vinger, tordnet Nebenzia.

Kinas FN-ambassadør Zhang Jun tok på sinn side til orde for at diplomati måtte brukes for å roe ned situasjonen i Ukraina, men rettet i motsetning til sine europeiske kolleger ikke direkte kritikk mot Russland.

Ukraina: – Slutt å spre løgner

Ukrainas FN-ambassadør Serhij Kyslytsia forklarte Sikkerhetsrådet hva som er status for atomkraftverket nå. Han fortalte om skader på flere bygg, om ødelagte telefonlinjer og om konsekvensene man risikerer ved å skade kraftverket.

– La meg minne dere om at også Satan var en engel. En engel som gjorde opprør mot Gud. Jeg vil derfor be den russiske ambassadøren om å be myndighetene i Moskva om å tillate en humanitær korridor til stedet og om å slutte å spre løgner, sa FN-ambassadør Serhij Kyslytsia.

Den ukrainske FN-ambassadøren hevder hans russiske motpart «umulig kan være i kontakt med sine myndigheter», fordi han fortsetter «å lyve i Sikkerhetsrådet om situasjonen i Ukraina».

Mens han talte, ristet Russlands FN-ambassadør på hodet.

Samtidig forsikret Kyslytsya sikkerhetsrådet om at det ikke er observert endringer i strålingen ved atomkraftverket.

Sikkerhetsrådet har den siste uken hatt en rekke møter om Ukraina-situasjonen; både om den humanitære katastrofen og angrepet ved atomkraftverket.

Da Russland invaderte Ukraina og krigen brøt ut natt til torsdag 24. februar, satt Sikkerhetsmøtet i hastemøte om nettopp Ukraina-situasjonen.

Fordømmer Russlands handlinger

Onsdag 2. mars stemte et overveldende flertall av FNs medlemsland for å fordømme Russlands invasjon av Ukraina.

Avstemningen kom etter flere dager med diskusjoner, som toppet seg dra Ukrainas FN-ambassadør Serhij Kyslytsia kom med en inderlig bønn til verdenssamfunnet om å fordømme invasjonen.

Kyslytsyas bønn ble møtt med applaus i Generalforsamlingen i New York.

141 land stemte for resolusjonen. 5 land stemte imot. 35 avsto fra å stemme.

BA OM STØTTE: Ukrainas FN-ambassadør Serhij Kyslytsia under en tale i FN tidligere i uken.

Hviterussland, Nord-Korea, Eritrea, Russland og Syria stemte imot resolusjonen. Kina, Iran, India og Sør-Afrika var blant landene som avsto fra å stemme.

Russland brukte vetoretten i FNs sikkerhetsråd og nektet for at de bomber Ukraina. FN-salen ble stille da Ukraina ba om stillhet for å minnes de som har mistet livet.

Etter avstemningen lot Kyslytsya seg intervjue av VG:

– Jeg vil si, igjen, at på tross av de grusomme handlingene til Putin-regimet, så tror vi fortsatt at det er innbyggere i Russland med æren i behold, sa FN-ambassadøren da på spørsmål om hva han vil si til de landene som stemte nei.

