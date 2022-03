Er de Putins neste mål?

Er de Putins neste mål?

Vi er i landsbyen Dorotcaia, på grensen til utbryterstaten Transnistria, åtte kilometer fra den ukrainske grensen.

Den uavhengige, men ikke anerkjente republikken ligger som et belte skvist mellom Ukraina og Moldova.

Her får folk pensjonen sin fra Russland. På TV ruller russisk propaganda.

Russerne bruker området som en operativ base for Putins interesser i regionen, med soldater og militærbase.

Det er et urovekkende likhetstrekk med Ukraina her.

Transnistria er i likhet med Donetsk og Luhansk en prorussisk utbryterrepublikk.

Planlegger russerne en reprise?

200 meter fra grensen driver Andrej (67) et lite historisk museum:

– Dette er en risikosone. Jeg er sikker på at Russland fortsetter etter Ukraina. Enten blir vi tatt av Russland, eller så blir vi forlatt av begge parter og ender som ingenmannsland, sier han.

Hvert spørsmål vi stiller om Ukraina parerer han med å vise frem nok en krok eller krik av museet.

I en liten blikkboks ligger forvridde metallfragmenter og deler av et gebiss. Det er det eneste som er igjen av en skarpskytter som døde i en krig her.

Tanken på at russerne skal komme igjen vekker ubehagelige minner. I 1992 kjempet både han og flere andre i landsbyen i krigen mot samme nasjon.

Det var etter denne krigen området Transnistria ble til.

Utenfor museet står et monument til minne om de falne i dette slaget:

Skjer det samme igjen, har de knapt 3000 innbyggerne i Dorotcaia ingenting å forsvare seg med.

På et gatehjørne står en russisk Lada med transnistriske skilter. Mange kjøper bilene sine der og fyller opp tanken billigere.

Landhandelen

er som tatt ut

av Sovjet-tiden. Valentina har jobbet

her i 40 år – og har krigen

i 1992 friskt i minnet.

Hun håper Dorotcaia får være i fred.

Som mange andre i landsbyen har hun hørt rykter om at Russland kanskje vil endre grensene.

Da kan landsbyen havne i ingenmannsland.

I flere tidligere sovjetstater spør folk seg hvor Putin sikter seg inn etter Ukraina.

En av disse statene er Moldova.

Krigen i nabolaget rokker ved tryggheten moldoverne har følt etter oppløsningen av Sovjetunionen i 1991.

Landet ligger utsatt til. Og er ikke medlem av Nato, som for eksempel Polen, Slovakia og Litauen.

Søndag holdt president Maia Sandu pressekonferanse, sammen med USAs utenriksminister Anthony Blinken:

Presidenten bekreftet usikkerheten som er knyttet til Transnistria – og frykten for en russisk invasjon:

– Transnistria er et område med høy sårbarhet. Vi har illegale russiske tropper der og vi vet ikke om troppene har planer om å gå inn i Ukraina, sa Sandu.

Det var gjennom prorussiske regioner Putin tok seg inn i Ukraina.

Med 6000 aktive soldater vil moldoverne være sjanseløse hvis Russland gjør det samme her.

Dorotcaia har to korte asfalterte veier.

De øvrige

gatene er

gjørmete

og humpete. Ved en av

dem bor Jon.

Han hugger ved i bakgården, mellom stillongs og gensere som henger til tørk.

Bak ham gjør en skitten hund fra seg. Sønnen i tiårsalderen følger med fra trappen. Jon jobber i anleggsbransjen, men det er mange tiår siden hans eget hus ble pusset opp.

Han vil ikke slippe oss inn. Den blyge, høflige mannen har ikke lyst til å vise frem hva slags kår familien lever under.

Moldova, med sine 2,6 millioner innbyggere, er et av de fattigste landene i Europa.

Men forskjellene fra Jons bakhage og det marmorbelagte presidentpalasset er store.

Krigen i Ukraina har satt nabolande på verdenskartet. Når det dundrer i Odessa-området, kan folk høre bombene helt hit.

Erobrer Putin Odessa, er det bare et par timers kjøretur inn til Moldovas hovedstad Chisinau.

Umiddelbart etter invasjonen erklærte landet nasjonal unntakstilstand i 60 dager. Landets luftrom er nå stengt.

Etter invasjonen har moldoverne søkt EU-medlemskap.

De håper på hastebehandling.

Fra hovedstaden Chisinau tar det en halvtime å kjøre til Dorotcaia.

Veiene blir dårligere jo nærmere vi kommer.

Vi må gjennom moldovsk grensepoliti for å komme over elven Dniester.

Transnistria betyr på den andre siden. Det er elven som skiller den lille staten fra Moldova.

På den andre siden-ligger også noen landsbyer som er under moldovsk styre.

Det er disse moldovske «lommene» som kan bli tatt først.

Den ulmende uroen i Moldova er blant grunnene til at USAs utenriksminister Anthony Blinken kom til hovedstaden Chisinau søndag.

Han ville forsikre moldoverne om at de hadde Vestens moralske støtte, om ikke annet.

Russland har aldri bekreftet hvor mange russiske styrker som befinner seg i Transnistria, men flere tror det er rundt 1500.

Dette er i tillegg til den transnistriske styrken, som har mellom 10.000-15.000 soldater.

På pressekonferansen søndag var også landets utenriksminister, Nicu Popescu:

– Vi er ekstremt bekymret over det som skjer i nabolandet, sier utenriksministeren til VG.

– Akkurat nå ser vi ikke tegn på økt militær aktivitet. Men vi er på vakt og situasjonen kan endre seg, sier han.

Folk vi snakker med i hovedstaden Chisinau, er sikre på at Putin ikke vil la seg stoppe nå:

Greier ikke Ukraina å slå russerne tilbake, blir også Moldova tatt, mener de.

En av dem, er UNHCR-jurist Slava Ropot. Han har flere venner som har bestemt seg for å reise fra Moldova i tilfelle krig, sier han til VG.

Frykten økte etter at Hviterusslands president Lukasjenko viste frem et kart som skal ha indikert at de planlegger å invadere Moldova fra Transnistria.

– Derfor er mange redde for å bli her. De tenker at det er for farlig.

I hovedstaden demonstrerer folk mot invasjonen. De snakker høyt om hva de frykter hva Putin kan finne på.

Men i landsbyen Dorotcaia veier innbyggerne sine ord, akkurat som regjeringen.

Folk prøver å roe gemyttene og ikke hausse opp konflikten med Transnistria, 100 meter lenger ned i veien.

Den gamle skrekken for å bli tystet på sitter i fremdeles i disse områdene.

I sovjettiden kunne naboer og venner ha en hyggelig middag. Dagen etter dukket politiet kanskje opp hos en av gjestene, etter at noen hadde tystet

Folk i Dorotcaia er vant til å leve side om side med naboene fra Transnistria. Mange av dem er kolleger og venner.

De er ikke redd for russerne. De er redde for Putin.

VG snakker også med noen av de prorussiske innbyggerne. De nekter å la seg intervjue. Det som skjer i Ukraina, er ikke deres anliggende, sier de.

På den moldovske TV-stasjonen Jurnal TV intervjues folk fra Transnistria samme morgen.

Fra deres perspektiv er det ikke Russland som er den aggressive part. Russland vil ha fred.

Det som vises av bilder av bombing i Ukraina, er enten fabrikkert eller gamle bilder, mener de.

Det er tryggest å se russisk stats-TV.

Et kvarter unna Dorotcaia ligger Cosnita, som er i akkurat samme situasjon:

Også den landsbyen ligger på en halvøy omringet av den prorussiske utbryterrepublikken Transnistria på alle kanter.

På kaffebaren Delicia gjør Raisa i stand en cappuccino:

Her i Cosnita har gjestene litt mer å velge mellom. I nabobyen Dorotcaia lever kokekaffen fortsatt sine beste dager.

35 år gammel har borgermester Gafeli Alexei jobbet i syv år for å få Cosnita inn i det 21. århundret:

Han har bygget veier og gitt penger til å etablere kafeer som Raisas.

På rådhuset henger et enormt, rektangulært kart på veggen. Han peker på landområdene som Transnistria tok, og som fjernet levebrødet for mange i landsbyen.

Han vet at de ligger veldig sårbart til. Alt han har gjort for den lille byen sin kan forsvinne over natten hvis russerne flytter grensen med tusj på kartet. Han orker ikke å se det for seg en gang.

Ved siden av det moldovske flagget minner han om en yngre utgave av Volodymyr Zelenskyj, presidenten som har fått heltestatus etter invasjonen i Ukraina.

Han vet de har lite å stille opp med. Men han er klar til å forsvare landsbyen.

Han vet hva han skal si hvis russerne banker på døren:

– Hva gjør dere her?

På kafeen er Raisa sikker på at både Moldova og Georgia er neste land i Putins kikkert.

Hvilket tror hun kommer først?

– Det kommer an på om hvilken fot Putin står opp på.

Hvorfor tror hun Russland er interessert i Moldova?

Raisa tenker lenge:

– I Putins hode er alle mennesker tegneseriefigurer som han tenker han kan gjøre hva han vil med. Han har store psykologiske problemer.

– Putin vil ikke akseptere at vi er blitt uavhengige og ikke vil bli del av Russland igjen.

Flere unge i 20-årene tenker på å reise. Det mener Raisa er en god idé.

– Russerne kommer.