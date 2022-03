Militærrådgiver: – En utmattelseskrig for Russland vil tømme statskassen

Krigen i Ukraina har pågått i to uker. Militærrådgiver Per Erik Solli ved Nupi mener det nå er Russlands interesse å avslutte kampene, selv om de ikke vil innrømme det.

Russland er under sterkt press fra flere kanter etter invasjonan av Ukraina natt til 24. februar.

De har tatt kontroll over flere områder i landet, og mange sivile er så langt blitt drept under russiske angrep.

Samtidig går ikke invasjonen helt etter planen, sier militærrådgiver Per Erik Solli ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi).

– Offisielt går invasjonen som planlagt ifølge Putin og andre offisielle myndigheter, men realitetene på bakken sier noe helt annet, forteller han.

Ukrainske styrker viser seg sterke og Russland ser ikke ut til å ha hatt noen særlig fremgang de siste dagene, sier han.

– Det er vanskelig å se hvordan Russland kan vinne denne krigen på bakken og i luften per nå. En utmattelseskrig for Russland vil tømme statskassen, for å si det mildt, sier han og fortsetter:

– Selv om de ikke innrømmer det selv, er Russlands interesse nå å forsøke å avslutte de militære kampene i Ukraina så fort som mulig.

IKKE ETTER PLANEN: På en vei ved Sumy i Ukraina ligger en ødelagt Russisk tanks. Bildet er tatt 7. mars.

Russland er en større militærmakt enn Ukraina, og har overlegene flyvåpen. Men ifølge flere eksperter fremstår invasjonen av Ukraina som dårlig planlagt.

– Et klokt sted å starte for enhver som skal anvende makt, er aldri å undervurdere en motstander. Det kan synes som om det er en lærdom Russland smertelig erfarer på nytt, har forskningsleder Dag Henriksen og førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen tidligere sagt til VG.

Onsdag morgen har det britiske forsvarsdepartementet lagt ut en ny oppdatering om Ukraina på Twitter.

Der skriver de at Ukrainsk luftforsvar ser ut til å ha hatt betydelig suksess mot Russlands moderne kampfly. Trolig har det forhindret Russland å oppå kontroll over luftrommet.

Russland og Ukraina møtes

Onsdag skal Russlands utenriksminister Sergej Lavrov etter planen møte Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

De skal møtes i Istanbul i Tyrkia, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået RIA, ifølge Reuters.

– Jeg tror vi skal være forsiktig optimistiske, men samtidig realistiske. Jeg tror den politiske prosessen mellom Russland og Ukraina med tanke på en forhandling om en endelig løsning kommer til å ta lang tid, sier Solli.

Han forklarer at det i seg selv er positivt at utenriksministrene nå skal møtes.

– Det er også for så vidt ikke bare et tegn på at ukrainerne er villige til å diskutere dette på en mer seriøs måte, men også at det kan hende Russland har mer vilje til å inngå kompromisser enn kanskje Putin selv gir inntrykk av, sier Solli.

Per Erik Solli ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi).

Tre krav fra Russland

Russland har tre krav til Ukraina for at de skal trekke seg tilbake:

Ukraina må gi opp ønsket om å bli en del av Nato.

Anerkjenne Krim som en del av Russland.

Anerkjenne uavhengigheten til de to utbryter-regionene Luhansk og Donetsk.

– Det er det som er vanskelig. På forhånd og under konflikten så har Putin lagt mye personlig prestisje i de kravene han har fremsatt. Så hvordan han skal komme ut av det på en måte han kan unngå å tape ansikt er for tiden uklart, sier Solli.

Solli håper samtalene mellom utenriksministrene, det internasjonale presset og kostnadene på bakken i Ukraina kan føre til at de to landene kommer til en form for enighet.

– Er Ukraina villige til å gå i dialog gi fra seg Luhansk og Donetsk til Russland?

– De er åpne for å diskutere tema, men de er ikke åpne for å gi områdene fra seg, sier Solli.

Flere brudd på våpenhvile

Siden lørdag har det vært flere forsøk på våpenhvile i Ukraina, for å evakuere innbyggere fra Sumy, Irpin og Mariupol. Byene har vært under harde angrep under invasjonen.

Flere ganger har det kommet meldinger om brudd på våpenhvilen. Men tirsdag skal det ha gått bedre og noen klarte å komme seg ut.

Russland og Ukraina har begge lagt skylden på hverandre for å bryte våpenhvilen.

IRPIN: Innbyggerne må flykte fra byen ved å ta seg over elven etter at bruen ble ødelagt.

Solli forteller at det vanskelig å vite hva som egentlig foregår på bakken i Ukraina.

– Men ut fra det store bildet som vi ser og den generelle informasjonen vi får så virker det som at forsøkene på evakuering som starter på lørdag gikk dårlig i begynnelsen med en rekke uheldige situasjoner. Men det virker som ukrainerne selv sier at det gikk langt bedre i går, sier Solli.

Hvorfor Russland vil ønske en våpenhvile, sier han er vanskelig å vite. Men det kan tenkes at det på lang sikt vil lønne seg for Putin å vise noen form for godvilje mot det ukrainske folk.

Det er igjen enighet om våpenhvile i dag.

– Blir den opprettholdt?

– Det er veldig vanskelig å si, jeg håper at de gjør det, men dessverre så kan vi ikke bli overrasket hvis det ikke skjer, sier Solli.