Reisen fra bombene

For få dager siden fikk

Fedora (5) fra Nordre Follo

en ny venninne. Anastasiia (8) flyttet

inn hos henne, etter

å ha flyktet fra Ukraina.

Reisen fra

bombene

Publisert: Nå nettopp

Dagen det smalt

Grytidlig 24. februar blir Anastasiias mamma revet ut av søvnen. Beskjeden moren får, skal hun huske resten av livet: Russland bomber oss.

Dagen før hadde familien på fem levd helt normalt. Mamma Viktoriia (44) hadde fulgt sin eldste sønn til kjøreskolen. Og gått på jobb på den lille skolen i landsbyen Ostap’je, sammen med sin yngste datter og mannen.

Viktoriia, mannen og to av barna kler på seg og går ut i hagen. Klokken er bare seks. Over dem flyr ukrainske jagerfly i lav høyde.

Fra militærflyplassen like ved hører de eksplosjoner. Det er virkelig sant. Russerne bomber.

1. mars pakker de en liten

sekk og starter flukten. Nesten 3,8 millioner

ukrainere har gjort

som den lille familien. Hva venter dem på

reisen gjennom kaoset?

Gjensyn på grensen

Ved grensegjerdet i den lille polske byen Medyka venter folk i timevis. Noen av deres kjære er på vei over grensen, på flukt fra et hjemland i brann. Mødre, barn, tanter, onkler, kolleger og venninner.

For noen uker siden var det farlig å klemme. Nå er det helt nødvendig.

Trygt over grensen

møter Nadia og Irina

slektningen Marina. Andre fortsetter til

fots, mot busser,

tog og ventetid på

flyktningmottak.

Ventetiden

På en feltseng mellom håndballmål og ribbevegger i grensebyen Przemysl sitter fem år gamle Solomiya. Det er to dager siden hun krysset grensen, sammen med Roksolana (39). Pappa er igjen i Ukraina.

De får sove noen netter i gymsalen, før de skal reise videre.

Etter en natt i et av

de enorme mottakene

sendes en gruppe

usbekere ut av landet. Innenfor politiets

jernring blir de minste

av dem veldig små.

Hjelpen

Bleier, tannbørster, såpe, barnevogner, leker, medisiner – og brød. Bakeren Marina har reist fra Paris med lastebiler fulle av nødhjelp. 30 timer nonstop, sammen med sin mann, sin far og kolleger fra bakeriet. På Instagram ba hun folk hjelpe flyktninger. To dager senere var de fire lastebilene klare for avreise.

Langs grensepasseringene i Polen står frivillige og lager varm mat, deler ut tepper, bærer kofferter og tilbyr transport.

Noen skal endelig

få sitt første måltid,

etter døgn på flukt

og lange timer i kø. Over alt tilbyr folk gratis

transport, men ikke alle

kommer videre.

Veien videre

På sentralstasjonen i Krakow lever mamma Valentyna og hennes barn Alex (8), Peter (8) og Maria (12) på gulvet under en reklameplakat for hurtigmat. På tynne liggeunderlag, omringet av klær, mat og leker, forsøker de å lage seg et hjem. Rundt seg har de tusener av flyktninger. Slik har de levd i fem døgn.

Hjemme i Ukraina hadde Valentyna to jobber. Nå står familien helt uten penger.

Hundrevis har reist videre

fra Warszawa. Én familie

står igjen på perrongen. Svitlana Lytyvnova

ønsker god tur, etter

å ha hjulpet familier

med visum til Canada.

En trygg havn

På Myrvoll i Nordre Follo spiser den ukrainske familien Viktoriia (44), Andrii (14) og Anastasiia (8) croissanter sammen med familiemedlem og husvert Mariya i et nybygd rekkehus. Nå får de bo sammen med Mariya, hennes mann og barn.

Russerne sluttet raskt å bombe ved landsbyen Ostap’je, men kunne ikke være der. 1. mars startet kjøreturen gjennom Ukraina, forbi utbombede steder og på stadig jakt etter bensin. Etter fem døgn kom de til den polske grensen, sent på kvelden. Neste dag var de over.

Nå har de bodd tre uker i rekkehuset sør for Oslo. Når mamma Viktoriia legger seg for kvelden, leter hun etter positive nyheter om Ukraina. Så snakker hun på Skype med mannen sin og sin eldste sønn, som fortsatt er i hjemlandet. De forsøker ikke å fokusere så mye på krigen, men deler tanker om barnas fremtid og det nye livet.

«For hver dag kommer vi nærmere hverandre», sier Hennadii, hennes mann.

Husvert og familiemedlem

Mariya trøster Viktoriia.

Alt det ukjente gjør

henne redd. Anastasiia er i gang

med sitt nye liv –

i et nytt rekkehusfelt

med mange barn.

En ny start

Fredag morgen denne uken er Anastasiia både spent og gruer seg. Naboer har kommet med skolesekk, tegneutstyr og klær. I dag skal hun begynne på Østli skole. Broren Andrii skal på ungdomsskolen. Turen fra rekkehuset til skolen tar ti minutter på sykkel. Åtte år gamle Anastasiia er stille. Mamma, storebror og Mariya er med.