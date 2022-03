KRAFTIG BRANN: Bilde fra havnen i Berdjansk torsdag morgen.

Russisk krigsskip vist frem på propagandakanal - eksploderte dagen etter

Britisk etteretning tror de ukrainske styrkene vil fortsette å angripe logistiske mål i russisk-okkuperte områder av landet. Tidligere i dag ble en viktig russisk krigsskip bombet.

Publisert: Nå nettopp

Det russiske krigsskipet Orsk ble presentert på den russiske propagandakanalen RT dagen før, skriver CNN, på denne måten:

Dette er et unikt syn: Et russisk marine armada liggende til havn som ukrainske styrker hadde forlatt uten kamp, med fasilitetene helt intakt.

Dagen etter smalt det altså kraftig i havnen i Berdjansk og skipet stod i flammer.

RT kan også ha avslørt hvor strategisk viktig nettopp dette skipet var meningen å være i krigføringen:

SORT RØYK: Brannen i havnen var synlig fra lang avstand i Berdjansk.

– Poenget med dette skipet er å transportere tropper og tungt materiell. Skipet kan ha plass til 20 stridsvogner og 40 pansrede transportkjøretøy, sammen med hundrevis av soldater, forteller reporteren i saken hos RT.

– En milepæl

En høystående offiser får også forklare at Orsks ankomst innebærer en milepæl, i og med at det åpner for helt nye muligheter for den russiske svartehavsflåten å bruke eksisterende ukrainsk infrastruktur for det han kaller de logistiske operasjonene.

Russiske militærmyndigheter har ikke kommentert bombingen av skipet, mens i en uttalelse fra det ukrainske militæret har bekreftet at skipet ble truffet i havnen i Berdjansk.

I sin etterretningsrapport torsdag kveld, skriver det britiske forsvarsdepartementet at det er sannsynlig at de ukrainske styrkene vil fortsette å angripe logistiske mål i russisk-okkuperte områder av landet.

– Dette vil tvinge det russiske militæret til å prioritere forsvar av sine forsyningslinjer, og frata dem sårt trengte nye forsyninger til sine styrker, skriver departementet.

– Dette vil svekke Russlands evne til å gjøre offensive operasjoner, og gjøre enda mer skade på allerede svak moral, fortsetter de.

Forsvarsdepartementet nevner også at ukrainske styrker torsdag har angrepet viktige mål i russisk-okkuperte områder. Blant annet er amunnisjonslagre og altså det russiske skipet i Berdjansk, slik VG omtalte tidligere torsdag.

Tidligere denne uken har det kommet meldinger om en ukrainsk motoffensiv flere steder, og ukrainske styrker hevdet blant annet å ha gjenerobret byen Makariv, 65 kilometer vest for Kyiv.

Onsdag skrev britisk etteretning i sin daglige oppdatering at ukrainske styrker kan omringe russiske styrker. De skrev også at det er sannsynlig at vellykkede motangrep kan forstyrre russernes forsøk på å reorganisere og fortsette offensiven.