KJEMPER MOT VAKSINEKRAV: Josephine Valdec vil heller miste jobben enn å la seg injisere.

Nekter å la seg vaksinere: Mistet jobben som lærerassistent

MANHATTAN (VG) Josephine Valdec (30) vil ikke ta coronavaksinen. Det har kostet henne jobben som lærerassistent etter at New York City innførte vaksinekrav for de som jobber i det offentlig skoleverket.

– Ja, jeg har mistet jobben min. Siden fjerde oktober har jeg ikke hatt mulighet til å dra tilbake på skolen fordi jeg ikke er vaksinert, sier Valdec.

VG møter henne foran en coronatest-stasjon på turistattraksjonen Times Square i New York City.

Hun og mange av byens vaksinemotstandere har den siste tiden gjennomført flere demonstrasjoner i storbyen, hvor totalt 34.544 har mistet livet til corona siden pandemien startet.

De demonstrerer mot det svært omstridte vaksinekravet til borgermester Bill de Blasio.

Påbudet trådte i kraft 4. oktober, og innebærer at alle byens offentlig ansatte som jobber i skoleverket må være vaksinert med én dose for å kunne gå på jobb.

Hvis de nekter å vaksinere seg vil de bli permittert uten lønn.

«NEI TIL TVANG»: En kvinne bærer en plakat under en demonstrasjon på Manhattan.

«Galskap»

– Når det kommer til jobb er jeg ikke bekymret – jeg blir ikke deprimert, og jeg klarer meg, sier Valdec.

Ifølge New York Times rammes 150.000 arbeidere av byens påbud, og da det trådte i kraft var 8000 satt i ulønnet permisjon.

– Dette er galskap, sier hun og trekker også frem hvordan New York City sine vaksinekrav begrenser uvaksinertes deltagelse på aktiviteter slik som konserter, kino og restaurant- og barbesøk.

MARSJERTE: Flere vaksinemotstandere tok til gaten.

New York City var i starten av pandemien episenteret for corona i verden, hvor flere hundre døde hver eneste dag.

Det ble satt ut kjølecontainere på gaten utenfor sykehusene fordi byens sykehus ikke hadde kapasitet til å oppbevare alle som døde.

TALE: Josephine Valdec snakket til fremmøtte på demonstrasjonen på Times Square.

96 prosent

Valdec skal snart opp på den provisoriske scenen og be de fremmøtte om å kjempe mot det hun kaller «tyranni» – og en «myndighet som er på vei til å ta fullstendig kontroll over enkeltindivider».

– Myndighetene eier ikke kroppen min, sier hun.

– Hvorfor vil du ikke ta vaksinen?

– Jeg stoler ikke på den. Jeg har hatt corona, og det gikk bra med meg – så jeg har ikke tenkt til å vaksinere meg.

Selv om Valdec har valgt å kjempe mot borgermesterens vaksinekrav, klarte Bill de Blasio likevel å overtale en stor andel.

Da tidsfristen gikk ut, hadde 96 prosent av skoleansatte fått én dose og flere enn 43.000 vaksinedoser ble satt mellom vaksinepåbudet ble annonsert i august til det trådte i kraft, kunne borgermesteren melde.

DELTOK: To kvinner forteller tydelig hva de mener om USAs smittevernekspert Anthony Fauci.

De fremmøtte som VG snakker med på protesten har flere ting til felles:

De tror ikke på effekten av vaksinen

De stoler ikke på forskningen som ligger bak

De tror det er mer risikabelt å ta vaksinen enn å la være

De mener også at vaksinen blir brukt som et middel for at myndigheten skal få kontroll over enkeltindivider

For ordens skyld så er dette meninger og påstander som ikke har belegg i forskning.

Splitter landet

I et land som USA – hvor en stor del av grunnpilaren i samfunnet er bygget på enkeltindividets frihet og hvor statlig inngripen av mange blir sett på som et onde – har spørsmål som maskebruk og vaksinepåbud skapt splittelse.

– I tillegg tror jeg også at tilliten til den politiske og økonomiske eliten hos betydelige deler av opinionen suksessvis har blitt svekket over mange år, spesielt etter finanskrisen i 2008, og at dette forsterker uviljen mot å følge ekspert og myndighetenes vaksineråd, sier seniorforsker Svein Melby til VG.

I flere måneder har vaksinen vært tilgjengelig for amerikanere, men på tross av lett tilgang er antall fullvaksinerte på 58 prosent. Til sammenligning ligger Norge på 69 prosent.

Biden har ved flere anledning adressert utfordringen og forsøkt å lokke med flere goder for å få folk til å vaksinere seg.

DEMONSTRERE: Det har den siste tiden vært gjennomført flere store og små demonstrasjoner i New York i forbindelse med vaksinekravene.

Kravet om at man må være vaksinert gjelder ikke bare i storbyen New York – men også flere andre delstater i USA. Også helsearbeidere må nå være vaksinert for å få beholde jobben. Mandag må også politiet og brannvesen i byen være vaksinert for å kunne gå på jobb.

– Tenk på det – i 2020 klappet man for helsearbeidere. Men nå har ikke de samme menneskene rett til å bestemme hva de skal putte i kroppene sin, sier Valdec.

USA har hatt flere bølger av corona siden pandemiens start. Og i sommer var det nok en ny topp, hvor flere sykehus meldte om sprengt kapasitet.

I september kunne CDC, amerikanerens svar på FHI, melde at uvaksinerte har over 10 ganger større sannsynlig for å bli innlagt på sykehus og 11 ganger mer sannsynlig å dø.