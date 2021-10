TEXAS: En mann med latinamerikansk bakgrunn passerer et veggmaleri med Texas’ delstatsflagg i Dallas.

Texas vedtok nye valgdistrikter: − En skam!

De folkevalgte i Texas vedtok mandag en omstridt endring av valgdistriktene, som ifølge kritikerne favoriserer partiet som sitter med makten i delstaten. Et søksmål er allerede levert.

– Det vi nå gjør når vi vedtar dette valgkartet er å gjøre innbyggerne i Texas en bjørnetjeneste. Det vi gjør er skadelig for millioner av texanere. Det er en skam! sa Rafael Anchia, som sitter i Texas’ delstatskongress før avstemningen, ifølge The Texas Tribune.

Demokraten skjønte naturlig nok hvilken vei det bar, og fortsatte sin tirade om det han mener er et angrep på folks valgrettigheter:

– Jeg skulle ønske jeg kunne si at dette var en enkelthendelse, men det virker som at dette er oppskriften i tiår etter tiår etter tiår i denne staten.

DEMONSTRASJON: Bildet er fra en demonstrasjon utenfor delstatskongressen til Texas i Austin i sommer.

95 prosent

De nye valgdistriktene vil særlig gi svekket minoritetsrepresentasjon. Antallet seter i delstatsforsamlingen som representerer distrikter der den voksende latino-befolkningen er i flertall, reduseres fra åtte til sju. Der svarte er i flertall ble det redusert fra ett distrikt til ingen.

Valgkartet som Republikanerne nå har tegnet vil i praksis sørge for at de vinner flere distrikter i områder hvor de på grunn av økende andel minoritetsinnbyggere stod i fare for å miste makten.

Samtidig er nye distrikter for representasjon til kongressen i hovedstaden Washington, D.C. tegnet opp. På grunn av en økning i folketallet i Texas de siste ti årene får de nå to flere distrikt – og dermed to flere representanter. Begge de nye distriktene ble tegnet opp i hovedsakelig hvite nabolag i storbyene Houston og Austin.

VELGERJAKT: En representant for organisasjonen JOLT, som jobber for latinamerikanere i USAs rettigheter i Texas oppfordrer en kvinner til å registrere seg som velger.

Det til tross for at man regner med at 95 prosent av befolkningsøkningen som har gitt delstaten de to nye setene i Kongressen kommer fra minoriteter, som svarte amerikanere og latinoer.

I Texas stemmer de fleste ikke-hvite velgere oftere på Demokratene enn på Republikanerne.

Manipulering av valg

Men det er Republikanerne som har flertallet i Texas’ delstatsforsamling og derfor er det de som altså har makten til å tegne opp nye valgdistrikter. Det er ventet at den republikanske guvernøren Greg Abbott vil gå med på endringene, som han har vetomakt over.

GUVERVØR: Greg Abbott.

Kort fortalt skjer omtegning av valgdistriktene hvert tiende år i amerikanske delstater. De fleste steder blir det utført av partiet med makten. Ofte skjer det at de tegner distriktene til egen fordel. Særlig Republikanerne har blitt kritisert for dette, som kalles gerrymandering.

Mange mener dette er en måte å manipulering valg på, fordi du kan sørge for at mindretallet vinner.

– Hvordan kan du kalle deg et demokrati dersom flertallet ikke har muligheten til å endre hvem som styrer dem? sa seniorrådgiver for den partiuavhengige organisasjonen Fair Vote og forfatter av en bok om gerrymandering, David Daley, i et intervju med VG nylig.

DELSTATSKONGRESSEN: Salen til Representantenes hus i Texas’ delstatskongress. Her stemte de mandag for nye valgdistrikter.

Han mener Texas’ ferske og svært strenge abortlov er et godt eksempel på hvordan mindretallet kan styre politikken når flertallet ikke lenger har mulighet til å stemme dem ut.

– Meningsmålinger viser at folk flest ikke ønsker dem, men Republikanerne innfører dem likevel.

Frykter apati

I Texas har det allerede kommet søksmål mot mandagens endringer av valgdistriktene. Søksmålet, som kommer fra en organisasjon som jobber for latinamerikanere i USAs rettigheter, hevder det nye kartet med hensikt diskriminerer latinamerikanske velgere.

– De nye valgdistriktene er et ulovlig forsøk på å motarbeide endringene i Texas’ velgerbase, og bør forbys, sier Nina Perales i Mexican American Legal Defence and Educational Fund til avisen The Austin American-Statesman.

Allerede bor det omtrent like mange med latinamerikansk bakgrunn i Texas som det bor hvite. Likevel er det altså bare syv distrikter ifølge det nye kartet der et flertall av innbyggerne er latino. Hele 23 distrikt – ett mer enn før omtegningen – har hvitt flertall.

Mange frykter nå at velgere med latino-bakgrunn skal bli apatiske, og dermed la være å bruke stemmeretten.

– Faren er at folk vil føle mer og mer at de har mistet sine rettigheter, sier Cristina Garrido i organisasonen Jolt Action, som jobber for latinamerikaneres rettigheter i Texas, til nyhetsbyrået AP.

MISFORNØYD: Cristina Garrido frykter de nye valgdistriktene vil føre til at færre med latino-bakgrunn blir hørt i Texas.

Flere søksmål ventes

Flere søksmål mot de nye distriktene er ventet den kommende tiden.

Ifølge AP har domstoler eller Justisdepartementet hver eneste tiår siden loven om stemmerettigheter kom i 1965 erklært at Texas sine omtegninger av valgdistrikter har vært gjort delvis på ulovlig vis.

Men på grunn av en avgjørelse i landets Høyesterett, som har konservativt flertll trenger ikke Texas, for første gang på et halv århundre, godkjenning fra Justisdepartementet før de setter loven ut i live.

Republikanerne i Texas har avfeid beskyldningene om at de har tegnet kart som med hensikt diskriminerer.

– Gjør det enklere å stemme

Senator Bryan Hughes, republikaneren som har forfattet lovendringen, beskriver loven ifølge New York Times som en «lov å være stolt av».

– Hvor mye svindel er OK? Ingen. Hvor mye undertrykkelse er OK? Ingen. Derfor gjør lovforslaget det enklere å stemme, og vanskeligere å jukse, sa Hughes i en tale i delstatsforsamlingen tirsdag.

Republikanerne mener lovendringen er nødvendig for å skape en trygghet hos velgerne i valgsystemet, og for å gjøre noe med mulighetene som finnes for valgjuks.

I høringer har de vist til episoder hvor det har forekommet feilaktig stemmegivning – uten å komme med anklager om systematisk valgfusk slik blant annet tidligere president Donald Trump flere ganger har påstått finner sted. De nekter også for at lovforslaget vil slå hardere ut mot svarte og latinamerikanske velgere, men har blokkert Demokratenes forslag om å undersøke hvilke konsekvenser endringen vil ha for minoritetsvelgere.