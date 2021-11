FARLIG: En kontorbygning innhyllet i livsfarlig smog i Noida i utkanten av den indiske hovedstaden New Delhi mandag.

Innfører hjemmekontor i New Delhi på grunn av smog

Indias høyesterett har bestemt at folk må jobbe hjemmefra og at kontorbygg i hovedstaden og nærliggende byer stenges på grunn av livsfarlig forurensning.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Påbudet kommer etter at myndighetene har forsøkt å få bukt med den giftige disen siden begynnelsen av november, skriver Reuters.

– Vi pålegger sentrum og delstater i den nasjonale hovedstadsregionen å pålegge arbeid hjemmefra inntil videre, sier dommer N.V. Ramana ifølge nyhetsbyrået.

Han leder en gruppe på tre dommere som har vurdert en begjæring fra en student i New Delhi om å gjøre noe med smogen som holder på å kvele hovedstaden. Domstolen ønsker også å innføre hastetiltak for å begrense bråtebranner som bøndene i nabostatene har satt i gang for å gjøre åkrene klare for nye avlinger.

DRAGEFLYGERE: Disse guttene lekte mandag ute i den forurensede luften.

– Vi har blitt tvunget til å bruke munnbind hjemme også, situasjonen er veldig alvorlig, sier Ramana.

Skolene stengt

New Delhi, som har rundt 20 millioner innbyggere, er kjent for å være en av verdens mest forurensede byer, og lørdag ble det klart at skolene må holde stengt i en uke. Det er også innført stopp i arbeidet på byggeplasser. Forurensingen er aller verst i vintermånedene, og høyesterett skal igjen vurdere situasjonen onsdag.

VANSKELIGE ARBEIDSFORHOLD: Smogen ligger som en tykk tåke i gatene. Bildet er tatt 11. november.

En indeks som viser luftkvaliteten i byen ble mandag målt til 343 på en skala som går til 500, noe som klassifiseres som «veldig dårlige» forhold som kan forårsake luftveissykdommer hvis man er eksponert i lengre tid. Forrige uke, da det var kaldere, var situasjonen enda verre. Da målte man mellom 470 og 499 på skalaen.

Lørdag, skriver NTB, ble det målt over 300 såkalte PM 2,5 partikler i lufta, over ti ganger mer enn det Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastslått er helsefarlig.

TUR I SMOGEN: Folk beveger seg utendørs, her i Lodhi Garden i New Delhi, på tross av at smogen henger tungt over parken.

Men millionbyen sliter ikke bare med bråtebranner fra omkringliggende områder. Et stort antall fabrikker spyr ut tung og helsefarlig røyk, biltrafikken er tett og mange fyrer med kull.

Trafikkstans

Høyesterett beordret også stans i all trafikk som ikke er essensiell, reduksjon i forurensing fra industrien samt tiltak for å begrense støv.

NTB skriver at den sveitsiske organisasjonen IQAir i 2020 konkluderte med at 22 av verdens mest forurensede byer er å finne i India, med New Delhi på topp.

Legetidsskriftet Lancet konstaterte samme år at minst 1.670.000 mennesker døde som følge av luftforurensing i India i 2019, blant dem nærmere 17.500 i New Delhi.