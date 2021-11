SKAL MØTES: Kinas president Xi Jinping håndhilser på daværende visepresident i USA Joe Biden i Beijing 2013. På mandag møtes de to statslederne for første gang siden Biden trådde inn i regjeringskontorene i januar.

Taiwan-saken tilspisses: − Kina er villig til å gå til krig

Når Joe Biden møter Xi Jinping mandag blir Taiwan et sentralt tema. Etter flere militære maktdemonstrasjoner fra Kina nylig er situasjonen mer anspent enn på lenge.

Av Eirik Wichstad

Mandag kveld i Washington og tirsdag morgen i Beijing skal lederne for verdens to mektigste nasjoner møtes virtuelt.

Konflikten over Taiwans uavhengighet seiler etter alle solemerker opp som et av hovedpunktene under møtet.

Kina har gjentatte ganger sendt et større antall krigsfly over Taiwans luftforsvarssone, og retorikken mellom de to partene har tilspisset seg.

Relasjonen mellom Kina og Taiwan er nå mer anspent enn på flere tiår, ifølge flere kommentatorer.

Det får USA til å melde seg på i saken, som har strategiske interesser i området.

Diskuterte Taiwan

Møtet mellom Xi Jinping og Joe Biden blir det første møtet dem imellom siden Biden inntok regjeringskontorene i januar.

Biden har ivret for å møte ham fysisk, men Xi Jinping har ikke vært utenfor Kinas grenser siden pandemien brøt ut for 21 måneder siden.

I opptakten til møtet hadde USAs utenriksminister Antony Blinken og Kinas utenriksminister Wang Yi en telefonsamtale på fredag.

Underveis i samtalen skal Antony Blinken ha uttalt seg om Kinas opptreden overfor Taiwan.

– Utenriksministeren la vekt på USAs langsiktige interesser i fred og stabilitet i Taiwanstredet og uttrykte bekymring vedrørende Kinas vedvarende militære, diplomatiske og økonomisk press på Taiwan, heter det i en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet etter samtalen.

ROMA: USAs utenriksminister Antony Blinken og Kinas utenriksminister Wang Yi møttes sist på et hotellrom i Roma i slutten av oktober i forbindelse med G20-møtet.

Wang på sin side skal ha oppfordret USA til å «klart og tydelig motsette seg ethvert skritt mot taiwansk uavhengighet», ifølge en pressemelding fra det kinesiske utenriksdepartementet.

– Enhver sympati og støtte til tilhengere av taiwansk uavhengighet undergraver fred i Taiwanstredet og vil bare føre til tilbakeslag, siteres Wang på i pressemeldingen.

Lover å beskytte

Seniorforsker ved NUPI og Universitetet i Bergen, Hans Jørgen Gåsemyr, sier det er «Ett Kina-avtalen» som først ble inngått mellom USA og Kina tilbake i1972 som i realiteten er fundamentet for Taiwans internasjonale status i dag.

Den slår fast Folkerepublikken Kinas suverenitet og at det er «ett Kina»-prinsippet som gjelder.

Samtidig innebærer det at Taiwan ikke er anerkjent som et eget land i vanlig diplomatisk forstand av USA, FN og de fleste andre land.

– USA opprettholder en sterk relasjon til Taiwan og lover å beskytte landet mot en voldelig invasjon av øyen, sier Gåsemyr og trekker frem at USA forsyner Taiwan med militært utstyr.

Likevel er USA fortsatt vage på hva de faktisk kommer til å gjøre dersom Taiwan havner i en situasjon der de blir angrepet.

Derfor ble det reaksjoner da Joe Biden svarte så kategorisk positivt på spørsmål om han kunne love å beskytte Taiwan, og hva han ville gjøre for å holde tritt med Kinas militære utvikling.

– Ja og ja, svarte han, og la til:

– Det er ingen grunn til å bekymre seg for om de kommer til å være mektigere. Kina, Russland og resten av verden vet at vi er det mektigste militæret i verdenshistorien.

Det fikk medlemmer av hans egen regjering til å rykke ut og forsikre om at «Ett Kina-avtalen fortsatt ligger fast.

Tror ikke Kina vil vike

Gåsemyr ser Kinas stadige utfordring av luftrommet i Taiwan i sammenheng med at Kina har vokst fram som en stormakt.

– Kina er inne i en geopolitisk konkurranse der de vil befeste sin posisjon som stormakt. Resultatet av det er økende rivalisering, sier Gåsemyr.

På toppen av det markerer Kinas kommunistparti 100-årsjubileum i år. Og neste år skal det utvelges ny ledelse for partiet.

HOTSPOT: Seniorforsker ved NUPI og Universitetet i Bergen, Hans Jørgen Gåsemyr, betoner at området rundt Taiwan er et strategisk viktig område for både Kina og USA.

– Vi er inne i et år eller to hvor Kina vil markere at de går fremover og i hvert fall ikke tilbake.

Innad i kommunistpartiet er det stor enighet om at Taiwan skal være en del av Kina. Blir uavhengighetskravet fra Taiwan sterkere kommer ikke Kina til å vike unna, tror han.

– Kina vil absolutt være villig til å gå til krig og la mye rakne for å opprettholde kravet om at Taiwan en dag skal bli en mer fungerende del av Kina enn det er i dag.

Strategisk viktig område

Både Kina og USA har strategiske interesser i regionen som Taiwan ligger i.

– Det er et veldig viktig maritimt område, også ligger det nært både Korea og Nord-Korea. Dessuten er det veldig viktig for begge land å opprettholde sin maktposisjon i regionen, ikke minst militært, sier Gåsemyr.

For USA sin del er støtten til Taiwan også delvis ideologisk motivert, mener Gåsemyr.

– Taiwan er et liberalt demokrati, og kanskje det mest velfungerende liberale demokratiet i hele Asia. Derfor er det viktig for USA å motarbeide en aggressiv politikk knyttet til et land som representerer andre verdier enn det.

Når Joe Biden og Xi Jinping møtes på mandag knytter det seg spenning til en rekke temaer: handelspolitikk, miljø- og klima og sikkerhetspolitikk blant annet.

Gåsemyr er mest spent på om det kommer signaler om en mindre anspent relasjon mellom de to stormaktene.

– Hvis det ikke kommer er det en markering om at konfliktlinjene fortsatt står og vil øke i omfang og skarphet, sier han.