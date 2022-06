CANNABISBONDE: Russell Perrin er tobarnsfar og driver en liten cannabisfarm på familiens eiendom i Calpella i California.

Krise i Californias cannabisindustri: − Masseutryddelse

MENDOCINO (VG) California legaliserte kommersiell cannabis. Så kom bakrusen: Overproduksjon av «Walmart-cannabis» og en knusende skattebyrde.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I slutten av 2020 fikk småbruksbonden Russell Perrin i Nord-Californias «smaragdtriangel» for cannabis-dyrking rundt 30.000 kroner for et lovlig kilo.

Ett år senere fikk bedriften hans, Perrin Family Farm, solgt et parti til rundt 10.000 kroner kiloet. Det er en pris han mener han var svært heldig med.

Gjennomsnittsprisen for cannabisbønder er nå nede i 6000–7000 kroner, tilsvarende hva det koster å produsere et kilo.

Mange blir ikke kvitt cannabisen på Californias lovlige marked i det hele tatt.

Det er en skjebne mye av Perrins produksjon fra i fjor antagelig kommer til å lide også. Da går det til destruksjon.

– Folk sitter fast med hundrevis av kilo akkurat nå, sier Perrin.

PLANTER: Russell Perrin med noen av plantene sine. Innhøstingstiden i cannabisdyrkingen er på høsten.

Ti milliarder skattekroner

I 1996 ble California den første delstaten som legaliserte rusmiddelet til medisinsk bruk.

Et legalt marked ble drevet frem av blant annet småbrukere og cannabis-connaisseurer. I 2017 var målet å utvide legaliseringen til å gjelde rekreasjonelt bruk, men den nye loven fikk en rekke utilsiktede konsekvenser.

Fem år senere er industrien i knestående med overproduksjon på den ene siden, omfattende skatter og reguleringer på den andre og lumsk, voksende illegal omsetning på alle kanter.

Årlige skatteinntekter på ti milliarder kroner står på spill for California, som blant annet er øremerket tilbud til sårbare unge.

«Situasjonen er så alvorlig at forkjempere nå frykter at cannabisindustrien i California står overfor en eksistensiell krise», heter det i en fersk rapport fra den libertarianske tenketanken Reason Foundation.

PAR: Patricia Vargas de Gauder og Forrest Vargas driver gården Sun Roots Farm i Covelo i Mendocino County i California.

– Masseutryddelse

– Vi ser nå en masseutryddelse av småbrukere, sier Patricia Vargas de Gauder.

Sammen med ektemannen Forrest driver de gården Sun Roots Farm i Covelo, nord i Mendocino County, og er aktive i en voksende opprørsbevegelse mot Californias cannabispolitikk.

Cannabisen deres dyrkes ved siden av «medisinske urter, frukt, mat og blomster i et økosystem-paradis» med alpakkaer vandrende rundt.

Info Cannabis i USA Medisinsk bruk er lovlig i 37 delstater, mens ikke-medisinsk bruk er lovlig i 18 delstater. Cannabis er på føderalt nivå klassifisert som et ulovlig rusmiddel med stor mulighet for å utvikle avhengighet. Amerikanske myndigheter viser til risiko for redusert IQ ved bruk i ung alder, mental helse, bilkjøring, graviditet og at personer som bruker marihuana har høyere sannsynlighet for å relasjonelle problemer, dårligere akademiske resultater og redusert livskvalitet. Kilder: National Conference for State Legislatures, Substance Abuse and Mental Health Services Administration Vis mer

Sun Roots bruker bare ett prosent av jorden sin på rusdyrkingen.

– Men cannabis selger mer enn vanlige produkter. Paprika og salat vil gi deg noen få dollar, mens cannabis potensielt gir deg hundrevis. Men de dagene er over, sier Vargas de Gauder.

Uten cannabis ser ekteparets forretningsmodell helt annerledes ut.

– Vi har hatt gode år som holder oss oppe nå. Men om vi har et par dårlige år til så er jeg redd det er slutten på det hele, sier hun.

1 / 2 FJORÅRETS: Russell Perrin viser frem noe av det han har igjen fra fjorårets cannabisproduksjon. FJORÅRETS: Russell Perrin viser frem noe av det han har igjen fra fjorårets cannabisproduksjon. forrige neste fullskjerm FJORÅRETS: Russell Perrin viser frem noe av det han har igjen fra fjorårets cannabisproduksjon.

– Rotet det skikkelig til

Tobarnsfar Russell Perrin åpner noen kasser i sitt lille næringslokale i småbyen Calpella.

Han viser frem egendyrket cannabis, fruktig og egendyrket, med navn som «Forbidden Fruit» og «Bazooka Scout».

– Wow, den er så loud. Jeg er opptatt av aromaer, røkelsen, sier Perrin.

Han savner Californias forrige cannabis-lov som tillot medisinsk bruk, men var mindre regulerende ellers.

– De rotet det skikkelig til med den nye loven. Folk her elsker den gamle. Da kunne du ta med produktet ditt på utvalgte salgsdager, alle byttet og solgte. Den nye loven stoppet alt det der. Nå må vi ha en distributør, vi kan ikke selge direkte selv, sier han.

MARKEDSFØRING: Rahel Ber på stand i butikken Mendocann i Hopland i California.

«Walmart-cannabis»

Noen mil sør for Perrin, i butikken Mendocann i Hopland, står Rahel Bel på stand med vareprøver for hasjbedriften Biscotti.

– De skulle ha ventet med Prop 64, i stedet for å presset på. Jeg tror ikke folk skjønte hva slags dører de åpnet opp. Nå ser vi store selskaper komme inn med penger og advokater. Familier som har drevet gårder i generasjoner, blir utradert, sier Bel.

Perrin og Patricia Vargas de Gauder i Sunroots peker også på de store selskapene som kom inn etter den nye loven, som kommersialiserte cannabis i California.

– Drivhuscannabisen er så billig at utsalgsstedene ikke vil forholde seg til vanlig utendørscannabis. De er for mange, og de driver prisene ned, sier Perrin.

I tillegg er et nå blitt vanlig å kjøpe hylleplass i cannabis-butikkene.

STORBRUK: En golfbil brukes til å komme seg rundt i drivhuset til Glass House Farms i Carpinteria i California. Selskapet er blant de mestselgende i staten.

– Før fikk din weed plass på hyllen om den var bra. Nå er det som vanlige butikker. Dette er den amerikanske kapitalismens måte å gjøre det på, sier Perrin.

– Det er en overproduksjon av cannabis. Du har de som dyrker tusenvis på tusenvis av kvadratmeter av denne biomassecannabisen ute i ørkenen. Det påvirker miljøet, markedet og vanntilførselen vår negativt, sier Vargas de Gauder.

Hun kaller det for «Walmart-cannabis».

– De kan selge til lave priser fordi de har billig arbeidskraft, store investorer. Ingen vil kjøpe høykvalitetsprodukt fra småbønder, fortsetter hun.

LOGO: Russell Perrin har hengt dette skiltet på det lille næringslokale han måtte bygge for å kunne drive lovlig under gjeldende reguleringer.

Flaskehalsen

2017-loven, kalt Prop 64, ga også adgang for lokale myndigheter å forby butikksalg av cannabis.

Ifølge rapporten fra Reason Foundation har rundt 20 prosent av California gjort dette, noe som medfører at utsalgsstedene klumper seg opp i byer som for eksempel San Francisco.

– Jeg tror etterspørselen er der, men det er for få utsalgssteder til å få det til å fly. Det er en flaskehals! sier Perrin.

Men verst av alt er skattene og avgiftene. Vargas de Gauder ramser opp en lang rekke av dem. Hun mener overregulering er årsaken til problemene.

– Utenfra ser California ut som et sted hvor vi er veldig progressive, men når du dykker ned i reguleringene og skattene så er det bare for mye. Det dreper de små gårdene, sier hun.

GUVERNØR: Gavin Newsom lovte i mai å lette skattebyrden for delstatens cannabisbønder.

Guvernøren griper inn

Resultatet er en situasjon hvor det illegale markedet nå utgjør to-tredjedeler, ifølge Reason Foundation.

– Høye skatter på lovlige produkter, mangel på legale utsalg i mange regioner, oppfordrer forbrukere og produsenter til å oppsøke det illegale markedet, skriver de i rapporten.

Guvernør og demokrat Gavin Newsom ser nå ut til å gripe inn. I midten av mai lanserte han delstatens neste budsjettforslag.

Der vil han stryke den største skattebyrden for cannabisbøndene, en jordbruksskatt som følger dyrket mengde, ikke inntektene. Nå utgjør den rundt 3500 kroner per kilo.

Ifølge anslaget til Vargas de Gauder fører denne skatten – sammen med alle de andre avgiftene – til at man i praksis går i null eller minus allerede før produksjonskostnadene med dagens markedspriser.

– Vi tror markedet kommer til å endre seg. Småbrukere lager mye støy akkurat nå, sier hun.

Rettet: VG skrev først at Reason Foundation var en «liberal» tenketank. Det riktige er at det er en «libertariansk» tenketank. Denne endringen ble gjort mandag 06.06.22 klokken 23:50.