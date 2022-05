KJØLIG FORHOLD: Spesialkomiteen for etterforskning av angrepet på Kongressen skal ha mottatt vitnesbyrd om at Trump ga sin tilslutning til opprørernes krav om daværende visepresident Pence sitt hode. Her er de avbildet sammen i Det hvite hus 24. november 2020.

Trump skal ha bifalt slagord om å henge Mike Pence

Nye vitneforklaringer kan gi detaljert og avslørende innblikk i president Donald Trumps oppførsel under stormingen av Kongressen.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

6. januar 2021 stimlet tusenvis av Trump-tilhengere sammen foran Kongressbygningen i USA i protest mot Donald Trumps valgnederlag – et valg de regnet som ugyldig.

Demonstrantene brøt etter hvert gjennom politisperringene og stormet Capitol mens de ropte slagord som blant annet «heng Mike Pence!»

Stabssjef i Det hvite hus Mark Meadows så dramaet utspille seg på TV-skjermen under en middag på det ovale kontor i Det hvite hus.

Etterpå skal han ha gått inn på sitt eget kontor. Der skal han ha fortalt kolleger at president Donald Trump under middagen sa noe i nærheten av at «kanskje Pence burde vært hengt».

Meadows skal også ha fortalt at Trump uttrykte misnøye over at Mike Pence ble evakuert i sikkerhet da opptøyene pågikk.

Det fremgår av et vitnesbyrd som er gitt til spesialkomiteen som etterforsker angrepet på Capitol, melder New York Times.

Ville ikke trosse valget

Det er uvisst hvilken tone Trump skal ha brukt. Men uttalelsen stemmer overens med andre skildringer om et stadig mer kjølig forhold mellom daværende president og visepresident.

EVAKUERER: Mike Pence eskorteres i sikkerhet idet demonstranter bryter seg inn i Kongressbygningen 6. januar 2021.

Som visepresident ledet Mike Pence avstemningen i Representantenes hus som skulle ta stilling til om valget i 2021 var gyldig, og kunne dermed stanset avstemningen.

Men i motsetning til Trump forholdt Pence seg lojal overfor valgresultatet.

Raser mot komiteen

Et annet vitne, Cassidy Hutchinson, som tidligere arbeidet som assistent for Meadows, skal ha vært til stede da han gjenga kommentaren til den daværende presidenten.

Hun har bekreftet tilfellet overfor komiteen, ifølge NYT.

Washington Post og Politico har også omtalt saken.

Politico oppgir at det ikke har lyktes dem å uavhengig verifisere sannheten i påstandene om Meadows kommentarer.

FOLKEMASSE: Et lite hav av Trump-tilhengere møtte opp foran politisperringene før mange av dem deltok i stormingen av Capitol.

Da Trumps talsperson Taylor Budowich blir forelagt muligheten for å gi en kommentar raser han mot spesialkomiteens tendensiøse undersøkelser.

– Denne partiske komiteens vage lekkasjer, anonyme vitnesbyrd og viljen til å fordreie bevismateriale viser at den bare er en forlengelse av Demokratenes svertekampanje, som har blitt avslørt gang på gang for å være fabrikkert og uærlig, sier Budowich til Politico.

Vil ikke møte for komiteen

Tidligere stabssjef Mark Meadows har nektet å avgi forklaring til spesialkomiteen for etterforskningen av angrepet på Kongressen siden han ble innkalt til å avgi vitneforklaring i september i fjor.

Det førte til at han 14. desember ble dømt for å vise ringeakt for Kongressen, som første stabssjef siden Watergate-skandalen og den første forhenværende kongressrepresentanten noensinne.

FØRSTEHÅNDSKILDE: Meadows skal ha gjengitt Trumps kommentarer overfor enkelte av sine medarbeidere. Han har ikke enda forklart seg for spesialkomiteen.

Spesialkomiteen innhenter informasjon om Trumps handlinger, utsagn og bevegelser 6. januar 2021.

Ifølge New York Times ser komiteen disse vitnesbyrdene i sammenheng med Trumps ønske om å bli værende ved makten tross valgresultatet.

Det inkluderer hvordan han pisket opp egne tilhengeres raseri over valgresultatet og omdirigerte det mot visepresident Pence, for at han ikke stanset avstemningen som godkjente valgresultatet.

Ifølge Politico er vitnesbyrdene om Meadows kommentarer blant de mest detaljerte beskyldningene om hvilken holdning og reaksjon Trump hadde til at tusenvis av hans egne tilhengere brøt gjennom politisperringer og avbrøt godkjenningen av Bidens valgseier i 2020.