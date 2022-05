DRAPSGÅTE: Et lik fra en gammel drapssak er funnet i Lake Mead rundt 65 kilometer utenfor gamblinghovedstaden Las Vegas. Liket ble funnet som følge av lavere vannivåer på grunn av omfattende tørke. Bildet er tatt i juli 2021.

Offer fra gammel drapssak funnet i tønne utenfor Las Vegas

Et lik ble søndag funnet i en metalltønne i innsjøen Lake Mead utenfor Las Vegas i delstaten Nevada. Politiet sier at personen ble drept, og at funnet trolig stammer fra en sak sent på 1970-tallet.

Av Eirik Husøy

Offeret ble skutt og drept, ifølge den lokale TV-kanalen KLAS.

Tønnen ble funnet i gjørmen i vannkanten av Lake Mead, som er verdens største menneskeskapte innsjø og det største vannreservoaret i USA.

Politiet meldte først at liket stammet fra 80-tallet basert på funn i tønnen, men har flyttet tidslinjen etter at nye funn på åstedet tydet på at det kunne skjedd tidligere.

– Offerets klær og sko ble solgt på Kmart fra midten til sent på 1970-tallet, sier etterforskningsleder Ray Spencer i Las Vegas-politiet.

Vitne fant liket

Politiet er fortsatt usikre på offerets identitet og har vært tilbakeholdne om mange detaljer rundt drapet, skriver New York Times. Ifølge KLAS TV er det antatt at vedkommende er en mann, men politiet har foreløpig ikke delt alder eller kjønn.

Liket ble funnet av forbipasserende i 15-tiden lokal tid søndag. Der så de den rustede tønnen tildekket av små skjelldyr.

– Vi var i ferd med å ilandsette båten vår og dra hjem da vi hørte en kvinne skrike, sier vitnet Shawna Hollis til KLAS-TV.

– Mannen min gikk bort og fant liket. Skjorten og beltet hans var det eneste vi kunne se over skjelettet som var i oppløsning, sier hun.

Tørke førte til funn

Hadde det ikke vært for den alvorlige tørken i området, kan det godt hende at liket aldri hadde blitt funnet, ifølge politiet.

– Det er veldig snodig på den måten at hadde ikke innsjøen sunket, hadde vi aldri oppdaget liket, sier Spencer.

VANNFORSYNING: Dette bildet tatt 25. april i år, altså en ukes tid før liket ble funnet, viser toppen av det øverste av tre drikkevanninntak i Lake Mead. Den tørkerammede innsjøen forsyner Las Vegas med 90 prosent av drikkevannet deres.

Siden år 2000 har nivået falt med rundt 45 meter i innsjøen som følge av alvorlig tørke og klimaendringer, ifølge myndighetene i Nevada.

Det er den tørreste 20-årsperioden på 1200 år, ifølge New York Times.

Dermed ville tønnen med liket i som nå lå på stranden, vært langt under vann på 70- og 80-tallet.

Utelukker ikke mafiakobling

Politiet er også forberedt på at de kan finne flere lik etter hvert som vannivået faller ytterligere.

Det blir funnet en til to levninger i Lake Mead hvert år, så det er ikke uvanlig at det blir jobbet med drapssaker ved innsjøen, ifølge Spencer.

På 80-tallet var Las Vegas, og spesifikt kasinoene på verdenskjente The Strip, dominert av mafiaen. Siden offeret ble drept på denne tiden og ble funnet i nærheten av Las Vegas, vil politiet «definitivt ikke utelukke» at drapet kan ha en tilknytning til mafiaen.

– Vi kommer til å se på den potensielle muligheten, sier Spencer i Las Vegas-politiet.

Etterforskningen kan dog ta flere år ettersom politiet starter med blanke ark, ifølge Spencer.

På 1980-tallet hadde de ikke noen av DNA-databasene som de har i dag, og det krever dermed omfattende arbeid for å avgjøre personens identitet – hvis de i det hele tatt klarer å skaffe DNA fra levningene.

De vil nå begynne å grave gjennom gamle forsvinningssaker for å se om de finner noen likheter.