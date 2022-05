SLUTTEN: Narkobaron Dairo Antonio Usuga i kroppsrustning og hjelm, med hendene i håndjern, blir ført til flyet av væpnede soldater.

Narkokonge utlevert til USA - nekter skyld

En av Colombias mest beryktede narkobaroner ble torsdag utlevert til USA hvor han vil bli stilt for retten for omfattende narkotikasmugling. Torsdag erklærte han seg ikke skyldig.

Som leder for den mektige Gulf-klanen har Dairo Antonio Usuga (50) kontrollert kokainruter fra Colombia inn i Mexico og USA. Hans kartell antas å være ansvarlig for 30 prosent av all kokaineksport fra Colombia, skriver Al Jeezera.

Torsdag ble narkokongen utlevert til USA. Der venter straffeforfølgelse og potensielt mange år i amerikansk fengsel, for Usuga som er kjent under kallenavnet «Otoniel», melder CNN.

Senere samme dag erklærte han seg ikke skyldig i anklager om narkotikahandel i en domstol i New York.

VÆPNET VAKTHOLD: Narkobaron Dairo Antonio Usuga, som går under navnet “Otoniel” går opp trappene til flyet med væpnede soldater under utleveringen til USA.

73 tonn kokain

Narkotikasmugling, kriminell virksomhet, drap og hvitvasking av penger - hjemme i Colombia hadde kartell-lederen minst 122 siktelser mot seg. Nå står Usuga overfor en rekke anklager i distriktsdomstoler både i New York og i Florida. Amerikansk påtalemyndighet mener han har smuglet minst 73 tonn kokain inn i USA mellom 2003 og 2012, noe han i dag altså bestrider.

Men for Colombias president Ivan Duque er utleveringen en foreløpig seier.

«I dag seiret loven, rettsstaten, sikkerhetsstyrkene og rettferdigheten,» skrev president Duque da han kunngjorde utleveringen på Twitter onsdag denne uken.

Den colombianske presidenten omtaler Usuga som en av verdens farlige narkotikasmuglere.

Usugas ferd fra Colombia til USA kunne følges av på den colombianske presidenten twitter-konto hvor presidenten la ut en rekke bilder fra utleveringen, blant annet et av narkobaronen sittende på flyet med hendene i hodet.

FALLEN MANN: Det er over for den beryktede narkobaronen Dairo Antonio Usuga (50) fra Colombia. Her i flyet sammen med colombiansk politi og en tjenestemann fra Interpol.

Ikke kausjon

Onsdag ettermiddag fraktet en konvoi med fem skuddsikre politikjøretøy Usuga fra et fengsel i hovedstaden Bogota til en militær flyplass, hvor han ble overlevert til tjenestemenn i US Drug Enforcement Administration.

Torsdag formiddag lokal tid landet han i New York og ble ført til Brooklyn Metropolitan Detention Center i New York, før narkokongen altså måtte møte foran en amerikansk federal dommer senere å dagen, melder France24.

Han hadde på håndjern og var kledd i orange fangeklær da han møtte i Brooklyn federal court for videre beramming av rettsaken.

Usuga ba ikke om kausjon, og dommer Vera Scanlon satte rettsaken til 2. juni, melder France24.

UTLEVERT: Den colombianske narkokongen og leder av Gulf-kartellet, Dairo Antonio Usuga - også kjent som «Otoniel».

Massiv arrestasjon

Usuga var den mest ettersøkte personen i Colombia inntil han ble arrestert i oktober i fjor.

Da hadde amerikansk utenriksdepartementet tilbudt opptil fem millioner dollar for informasjon som kunne føre til hans arrestasjon eller domfellelse.

I en massiv militæroperasjon nær grensen til Panama, med 500 soldater og 22 helikoptre, ble Usuga tatt til fange av colombianske myndigheter.

Arrestasjonen hans var et av de største av sitt slag mot Colombias narkotikahandel siden Pablo Escobar ble drept i 1993.

Usugas såkalte narkoklan «Clan del Golfo» består av tidligere medlemmer av terrororganisasjoner og «bruker vold og trusler for å kontrollere narkotikasmuglingsruter, kokainbehandlingslaboratorier, hurtigbåtavgangssteder og hemmelige landingsstriper», ifølge amerikansk utenriksdepartement.

Etter at Usuga ble tatt har ytterligere 90 mistenkte gjengmedlemmer blitt arrestert.

Nådeløs president

Ikke alle er like glad for utleveringen.

Familiemedlemmer til hans ofre ønsket at Usuga skulle bli stilt for retten i colombiansk domstol, men deres anke ble avslått og utleveringen av Usuga ble godkjent ved presidentdekret.

President Duques beskjed til andre narkotikakriminelle er klar:

“..i vår regjering blir narko-terrorister tatt til fange, utlevert eller sikte, skriver han på Twitter, og forsikrer alle i Gulf-klanen om at de vil lide samme skjebne.