INGENTING IGJEN: Rex Hickman forsøker å finne gjenstandar i det nedbrente huset sitt i Louisville søndag, etter den kraftige skogbrannen som herja frå torsdag av. I 23 år har han og familien budd i huset.

Først herja branninfernoet, så kom snøen

To menneske er framleis sakna etter ein brutal skogbrann i Colorado (USA). Søndag brann det framleis i det små, etter at kraftig snøfall bidrog til å sløkke brannen.

Ein uvanleg tørr haust og mangel på snø er truleg årsaka til den kraftige skogbrannen som braut ut i Louisville torsdag. I tillegg bidrog kraftig vind til at rundt tusen hus og bygningar vart øydelagt av flammar.

Dagen etter, nyttårsaftan, falt plutseleg 25 cm snø. Noko som var bra med tanke på å få sløkt brannen, men som er med på å komplisere arbeidet til politiet.

– Det er komplisert når alt er dekka med snø, men etterforskinga er viktig med tanke på alt som står på spel. Vi skal vere profesjonelle og forsiktige, seier Boulder County Sheriff Joe Pelle til nyheitsbyrået AP.

Han vil foreløpig ikkje seie om dei meiner brannen kan vere påsett.

fullskjerm neste 1 av 2 Foto: JASON CONNOLLY / AFP

91-åring sakna

To personar er framleis sakna. Lokale medium skriv at ei av dei er ei 91 år gammal kvinne, der familien vart fanga av flammane.

Den andre skal vere ein mann, også busett i området.

Det er framleis uklart om dei to kan ha kome seg ut, utan å ha tatt kontakt med venner og familie, noko som var tilfelle med ein tredje person som tidlegare var sakna.

Mista huset etter 23 år

Søndag var fleire av dei som hadde flykta frå flammane torsdag tilbake på staden. I enkelte heimar brann det framleis i det små.

Rex og Barba Hickman leita gjennom oska til huset deira, saman med sonen Austin. Med eit slipeverktøy fekk dei opna ein safe som låg igjen med gull- og sølvmyntar, smelta kredittkort, nøklar og restane av parets pass.

Dei evakuerte med hunden, eit par iPadar og klede. Rex var knust over å sjå at det ikkje var noko igjen av det som har vore heimen deira i 23 år.

– Du går inn i krisemodus, den verkelege smerta kjem nok til å synke inn over tid, seier han til AP.

Paret må no finne ein midlertidig bustad.

– Vi veit kor heldige vi er. Vi har kvarandre, vi har gode vener og familie. Så mange menneske må lide mykje meir enn som, legg han til.

Frå jul til katastrofe

Colorado-guvernør Jared Polis besøkte nokre av dei råka nabolaga søndag.

– Eg veit at dette er ei vanskeleg tid i livet ditt dersom du har mista alt, og ikkje eingong veit kva du har mista. For nokre dagar sidan feira du jul heime, no er heimen din øydelagt, sa han.