Stoltenberg: − Vi har nå krig i Europa i et omfang som vi trodde hørte historien til

Nato fordømmer sterkt den russiske invasjonen av Ukraina torsdag, samt Hviterussland for å ha muliggjort angrepet. Nå ruster de opp ved grensen til Ukraina.

– Vi har nå krig i Europa i et omfang som vi trodde hørte historien til, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg fra talerstolen i Brussel torsdag.

– Freden er knust, legger han til under en pressekonferanse i Nato.

Stoltenberg har nettopp avsluttet et ekstraordinært hastemøte i alliansen etter at en rekke medlemsland i øst ba om konsultasjoner etter Artikkel 4, som aktiveres når land føler seg truet av krise.

– Nato aktiverer nå vårt militære planverk, et defensivt grep for å forsvare alle alliansens medlemmer, sier Stoltenberg.

– VI har allerede styrket vårt felles forsvar. Flere tusen soldater er allerede på plass øst i alliansen, og flere er klare. Vi har over 100 fly i høy beredskap og mer enn 120 fartøyer til sjøs, utdyper han.

På direkte spørsmål, avviser Stoltenberg at Nato har militære styrker inne i Ukraina nå, men sier at Nato og flere medlemsland har støttet Ukrainas væpnede styrker de siste årene.

– Vi har ingen Nato-styrker i Ukraina, eller planer om å sende Nato-soldater til Ukraina, sier Stoltenberg.

Han legger til at blant Natos fremste oppgaver nå er å hindre at krigen spiller over til Natos territorium.

Nato-sjefen varsler samtidig at alliansens 30 stats- og regjeringssjefer kommer sammen fredag for å drøfte situasjonen.

Sverige, Finland og de to EU-presidentene Ursula von der Leyen og Charles Michel vil delta på toppmøtet.

– En seriøs trussel

Nato har tidligere opplyst at de vil sende ytterligere styrker til medlemslandene ved grensen til Ukraina og Russland.

– Russlands gjerninger utgjør en seriøs trussel mot den euroatlantiske sikkerheten, og de vil få geostrategiske følger, heter det i en uttalelse fra Natos medlemsland torsdag formiddag, etter hastemøtet som startet tidlig torsdag morgen.

– Vi fordømmer på det sterkeste Russlands grufulle angrep på Ukraina, som er fullstendig uberettiget og uprovosert, heter det i pressemeldingen.

Nato skriver også at de fordømmer Hviterussland for å ha «muliggjort angrepet».

Nato kommer også med en påminnelse om at de plikter seg til å følge artikkel 5 i traktaten, som handler om at et angrep på ett av medlemslandene skal betraktes som et angrep mot dem alle:

– Vår forpliktelse til artikkel 5 i Washington-traktaten er jernsolid. Vi står samlet for å forsvare hverandre.