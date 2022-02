RUSTER OPP: – Vi utplasserer ytterligere defensive land- og luftstyrker til den østlige delen av Alliansen, i tillegg til ytterligere maritime ressurser, heter det i en pressemelding fra Nato torsdag.

Nato sender ytterligere styrker til Øst-Europa

Forsvarsalliansen Nato fordømmer sterkt den russiske invasjonen av Ukraina torsdag, samt Hviterussland for å ha muliggjort angrepet. Nå ruster de opp ved grensen til Ukraina.

– Russlands gjerninger utgjør en seriøs trussel mot den euroatlantiske sikkerheten, og de vil få geostrategiske følger, heter det i en pressemelding fra Nato torsdag formiddag.

Nato opplyser at de vil sende ytterligere militære styrker til medlemslandene i Øst-Europa:

– Vi utplasserer ytterligere defensive land- og luftstyrker til den østlige delen av alliansen, i tillegg til ytterligere maritime ressurser.

Dette betyr imidlertid ikke at Nato vil bistå Ukraina militært, ettersom de ikke er medlem i alliansen.

– Vi fordømmer på det sterkeste Russlands grufulle angrep på Ukraina, som er fullstendig uberettiget og uprovosert, heter det i pressemeldingen.

– Vi fordømmer også Hviterussland for å ha gjort dette angrepet mulig.

Nato kommer også med en streng påminnelse om at de plikter seg til å følge artikkel 5 i traktaten, som handler om at et angrep på ett av medlemslandene skal betraktes som et angrep mot dem alle:

– Vår forpliktelse til artikkel 5 i Washington-traktaten er jernbelagt. Vi står samlet for å forsvare hverandre, heter det i meldingen.

Jens Stoltenberg, leder i Nato, har tidligere varslet at forsvarsalliansen vil holde en pressekonferanse kl. 12.

Nyhetsbyrået AFP siterer også anonyme kilder på at Nato vil holde et nytt toppmøte fredag.