SOLIDARITET: Mange ukrainere møtte opp utenfor den russiske ambassaden for å markere sin motstand mot de pågående krigshandlingene i Ukraina.

Fortvilte ukrainere demonstrerte foran den russiske ambassaden

Ukrainere i Norge føler avmakt og redsel og mange samlet seg foran den russiske ambassaden i Oslo. Yanina Shestakova Lie (39) er bekymret for at foreldrene ennå ikke har fått tilgang til tilfluktsrom hjemme i Kyiv.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

Foran den russiske ambassaden ambassaden vest i Oslo holdt en rekke politikere sine appeller om solidaritet med det ukrainske folk. Det var sterke følelser i sving da den ukrainske nasjonalsangen ble sunget. Rasmus Hanson fra Miljøpartiet De Grønne tok til tårene foran folkemengden.

– Det er så fryktelig som krig er. Det kommer nok til å synke inn i oss hva vi egentlig er vitne til, nemlig et uhyggelig, brutalt overfall på et fredelig folk. Det er brudd på alt som finnes av menneskerettigheter, anstendighet og internasjonal rett. Det Russland og Putin begår nå er krigsforbrytelser, sier han etter demonstrasjonen.

Få tilfluktsrom

Yanina Shestakova Lie, som VG snakket med tidligere torsdag, uttrykker bekymring for sine kjære i Ukraina.

– Jeg snakker med mine foreldre flere ganger daglig. De vil etter hvert prøve å komme seg av sted til et tilfluktsrom. Det er køer over alt. Kaotisk. Men det finnes egentlig ingen tilfluktsrom i nærheten. Så mine foreldre vet ikke hvor de kan være trygge dersom det blir bombing, sier Yanina til VG.

Hun sier de er spente og redde.

Yanina selv holder til med sin familie hjemme på Røa i Oslo. Hun kom til Norge som 21-åring.

REDD OG AVMEKTIG: Ukrainske Yanina Shestakova Lie (39) fra Røa i Oslo var torsdag i hyppig kontakt med sine foreldre i Kyiv på telefonen. Hun er frustrert over at det er så begrenset hvordan hun kan hjelpe dem.

Foreldrene hennes er torsdag hjemme i høyblokka i den ukrainske storbyen Kyiv. De holder seg hjemme - slik myndighetene og presidenten anbefalte tidlig på dagen.

– De tør ikke gå ut, sier Yanina som torsdag snakket med dem flere ganger på telefonen.

– Mangler grenser

I 2014 under Ukraina-Russland-konflikten den gang, var hun ikke like bekymret.

– Vi visste vi jo ikke hvor langt Russland var villige til å gå. Nå, åtte år etter, er jeg kjempebekymret. De ser ut til å helt mangle grenser, sier hun.

Den ukrainsk-norske kvinnen legger ikke skjul på at situasjonen er svært krevende. Det har vært tårer og fortvilelse siden tidlig på morgenen.

– Jeg har to barn. Da jeg våknet i dag tidlig begynte jeg å gråte. De spurte hvorfor mamma gråt. Jeg kunne ikke forklare det. Vil heller ikke at mine barn skal vite hva krig er, sier småbarnsmoren.

GÅ I BOMBEROMMENE! Politiet kjører rundt i gatene i Kyiv og sier gjennom høyttalere at folk må gå i bomberommene. En kvinne løper mens noen ungdommer sier de ikke redde.

Avmaktsfølelse

Hun setter ord på en følelse av avmakt som også andre med ukrainsk opphav i Norge kjenner på nå.

– Det verste er at vi ikke vet hvordan vi kan hjelpe. Jeg kan ikke hente mine foreldre. De føler seg usikre. Jeg føler avmakt. Vi kan ikke leve i en slik usikkerhet. Ingen av oss får gjort noe fornuftig, beskriver hun.

En annen ukrainsk kvinne som holder til på Vestlandet, formidler noe av det samme som Yanina. Hun har en stor krets av familie, slekt og venner i Ukraina.

Hun forteller VG om mangel på tilgang til tilfluktsrom, kaotiske tilstander og bilkøer ut av byene.

I tillegg slet hun torsdag med å få kontakt med en del av familien og venner i Ukraina. Hun er også alvorlig redd for at internett og sosiale medier blir gjort utilgjengelig i Ukraina i løpet av kort tid.

Ingen trodde vel det skulle gå så langt

Yanina i Oslo sier også at hun kjenner på en form for selvbebreidelse, selv om hun egentlig vet at det er etterpåklokskap.

– Det er vondt å tenke på foreldrene mine kunne ha blitt hentet ut med fly for to uker siden. Men ingen trodde vel da at det skulle gå så langt som det vi har sett i dag.

– Er det aktuelt å forsøke å få foreldrene dine til Norge?

– Vi har snakket om det. Men nå er alt så surrealistisk. Jeg kjenner på en slik vond avmaktsfølelse, svarer Yanina Shestakova Lie.

Senest i september var hun sammen med hele sin lille kjernefamilie i Kyiv. De besøkte foreldrene hennes. Alt var fint og rolig. Faren hennes er i full jobb, vanligvis.

– Men ikke nå selvsagt. Nå er alt unormalt.