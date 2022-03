KNUST GLASS: Bygningen til den kurdiske nyhetskanalen Kurdistan 24 ble skadet i missilangrepet.

Iran tar på seg skylden for missilangrep i Erbil

Irans revolusjonsgarde tar ansvar for missilangrepene som rammet USAs konsulatbygning, nyhetskanalen Kurdistan 24 og andre israelske strategiske sentre» i Erbil i Irak.

Av Lena Rustan Fidjestad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Irans revolusjonsgarde, som er en del av Irans forsvar, publiserte søndag en uttalelse hvor de tar ansvar for missilangrepene mot den nye bygningen til det amerikanske konsulatet og et nærliggende boligområde, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Angrepet fant sted sent lørdag kveld, hvor tolv missiler traff forskjellige mål i den kurdiske byen Erbil, nord i Irak. Det skal ha blitt utført som svar på at Israel drepte to iranske medlemmer av den iranske revolusjonsgarden i Syria, tidligere i uken, ifølge Reuters.

Angrepet forårsaket materielle skader. Ingen ble drept, og en sivil person ble skadet, ifølge en offisiell sikkerhetsmyndighet i Irak, skriver Reuters.

Klikk for å aktivere kartet

Rettet mot israelske «strategiske sentre»

Irans revolusjonsgarde sier ifølge Reuters at angrepet var rettet mot det de kaller israelske «strategiske sentre» i Iraks nordre kurdiske regionale hovedstad i Erbil.

Ifølge AFP sier Iran at målet var baser som den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad har i området.

«Enhver gjentagelse av israelske angrep vil bli møtt med harde, besluttsomme og destruktive responser», sier uttalelsen ifølge Reuters.

Kurdisk nyhetskanal skadet

Hovedkvarteret til den kurdiske satellittkanalen Kurdistan24, som er tilknyttet presidenten for Kurdistans regionale regjering i Irak, Masrour Barzani, ble også skadet i angrepet.

Først ble det rapportert missilangrep mot USAs militærbase, men en kurdisk talsperson for de regionale myndighetene har senere uttalt at angrepet kun rammet sivile boligområder. Han skal ifølge Reuters ha bedt det internasjonale samfunnet om å undersøke hendelsen.

Det amerikanske konsulatet som ble truffet skal være en bygning under konstruksjon. Det nye amerikanske konsulatet i Erbil skulle etter planen ferdigstilles mot slutten av 2022, ifølge det kurdiske nyhetsbyrået Rudaw.

Vitne til VG: Hørte flere store smell

Til VG fortalte en kontakt i Erbil natt til søndag at hun hørte flere store smell i byen. På lokale nyhetssendinger ble det fortalt at det amerikanske konsulatet var angrepet.

– Vi hørte det fra hjemmet vårt. Katten vår ble veldig redd og rømte inn. Selv om vi har opplevd krig før, så fikk det meg til å tenke på hvordan det må være for de i Ukraina nå. Det var veldig skummelt, sa en 45 år gammel lege VG var i kontakt med.