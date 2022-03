NYE KRIGS-REGLER: Facebook og Instagrams moderatorer har fått nye beskjeder.

Tillater «Død over Putin» i noen land

Meta gjør midlertidige endringer i retningslinjene for Facebook og Instagram.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Meta vil tillate Facebook og Instagram-brukere i noen land å uttrykke voldelige budskap, som i utgangspunktet strider med deres retningslinjer.

– Som et resultat av den russiske invasjonen av Ukraina har vi midlertidig gjort det mulig å uttrykke seg på en måte som normalt vil bryte reglene om voldelig tale, som for eksempel «død over de russiske inntrengerne». Vi vil fortsatt ikke tillate oppfordringer om vold mot russiske sivile, heter det i en uttalelse fra en talsperson for Meta ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået har også fått tak i interne e-poster hvor det kommer frem at selskapet midlertidig tillater innlegg som «Død over Putin» eller «Død over Lukasjenko», men bare i noen land.

Land hvor brukere har lov til å kalle på døden for russiske soldater er: Armenia, Aserbajdsjan, Estland, Georgia, Ungarn, Litauen, Polen, Russland, Slovakia og Ukraina.

Mailen er sendt til moderatorerer.

Russland blokkerte Facebook i forrige uke.