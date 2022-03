forrige





fullskjerm neste En skadet mann blir eskortert av helsepersonell. 35 personer skal være drept og 134 såret, ifølge den ukrainske forsvarsministeren. 1 av 4 Foto: ROMAN BALUK / Reuters

Ekspert om Lviv-angrepet: − Ligger selvfølgelig en beskjed i denne handlingen

Russlands angrep mot militærbasen nær den polske grensen kan være et signal til Vesten, mener norske eksperter.

– Dette er et angrep mot en veldig kjent militærbase. Det er en base hvor Nato trener opp ukrainske styrker i henhold til Natos standarder og praksis i forskjellige ferdigheter på taktisk nivå, sier Ukraina-ekspert Tom Røseth.

Røseth jobber som hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole. Det er ikke blitt bekreftet hvorvidt det er Nato-styrker på anlegget nå. Røseth sier til VG at han tror dette er tvilsomt.

Søndag morgen ble militærbasen i utkanten av Lviv, drøye 2 mil fra den polske grensen, angrepet. 30 raketter skal ifølge myndighetene ha blitt avfyrt.

Foreløpig skal 35 personer være drept og 134 såret, oppgir den ukrainske forsvarsministeren Oleksii Reznikov, melder Reuters.

Militærbasen huser blant annet Det internasjonale senteret for fredsbevaring og sikkerhet (IPSC), og skal være et viktig knutepunkt for å forsyne Ukraina med våpenleveranser fra Nato-land, skriver New York Times.

Basen ligger i Yavoriv, drøyt to mil fra den polske grensen.

Vil avskrekke Nato

At Ukraina nå blir angrepet så nært den polske grensen viser at Russland kan true hele det ukrainske territoriet, sier Tom Røseth.

– Det ligger selvfølgelig en beskjed i denne handlingen som kan knyttes til våpenleveranser, vestlig støtte til Ukraina og det kan således være et varsel om at Russland vil bombe alle mål som de mener er militære i Ukraina.

Angrepet mot militærbasen skjedde dagen etter at viseutenriksministeren i Russland, Sergei Ryabkov, advarte om at sendinger med utenlandske våpen til Ukraina kunne bli sett på som legitime militære mål.

Røseth sier videre at han tror Russland, med en slik handling, ønsker å avskrekke Nato-land, og spesielt Polen og USA fra å sende våpen.

– Det tror jeg er fånyttes, men det blir jo en mer spent situasjon når det kommer så nærme grensene. Jeg tror ikke at russerne vil gå for nært grensen, men så nært som dette og kanskje litt til, kan vi nok forvente.

– Men begge parter er veldig påpasselige med at det ikke skal bli direkte konfrontasjoner mellom Nato- og russiske styrker, understreker Røseth.

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole.

– Kan være et signal

Røseth tror at flere rakettangrep i Vest-Ukraina er sannsynlig:

– Tersklene for hva og hvordan de bomber, både med tanke på sivil infrastruktur og sivilbefolkning, tråkker Moskva nå over, skritt for skritt.

Forsker Erik Reichborn-Kjennerud ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) sier til VG at det ikke er oppsiktsvekkende at Russland, når de først er i krig mot Ukraina, bomber på ukrainsk territorium.

– Det er ikke ukjent for land å ha militærbaser nært grensene til hverandre, men hvis denne basen har blitt brukt til forsyninger, kan det godt hende at det er et signal fra russerne om at «Se her, vi vet hva dere driver med, vi kommer til å bombe disse områdene hvis dere fortsetter.» , sier Reichborn-Kjennerud.

Fredag bekreftet Russland angrep mot byene Lutsk og Ivano-Frankivsk, som begge ligger vest i Ukraina.

– At Russland de siste dagene har begynt å utvide krigen vestover handler helt sikkert om å prøve å ta ut mulighetene for ukrainske luftvåpen å operere ettersom de holder til der, sier NUPI-forskeren.