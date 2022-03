BER OM VÅPEN: Ukrainere som bistår med å forsvare grensen mot Russland får opptrening i bruk av våpen og førstehjelp i Kyiv 9. mars.

Krigseksperter om våpenleveranser til Ukraina: − De er farlige

Våpentransportene fra Nato-land til Ukraina er delikate operasjoner som kan sette sivile i fare og utløse storkrig, mener eksperter VG har snakket med.

Av Silje Kathrine Sviggum

– Det er en utfordring for Russland at våpenleveransene vil gi det ukrainske forsvaret en kampkraft de ellers ikke hatt, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i et telefonintervju med VG.

Han er i dag sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og har fremtidsstudier og militærteknologi som spesialfelt.

– Dersom våpenleveransene blir angrepet av russerne, vil det nok i så fall skje inne på ukrainsk territorium. Russerne er riktignok ikke plagsomt opptatt av folkerett, men de vil neppe tøye det så langt at de angriper dem på et Nato-lands territorium.

Eskaleringen av Ukraina-krigen har fått en rekke europeiske land, deriblant Norge, til å tilby støtte i form av våpen og utstyr til Ukraina. Samtidig har ukrainske ledere vært tydelige på at de er helt avhengige av hjelp fra Vesten.

Men våpenleveransene er forbundet med stor risiko og logistikkmessige utfordringer:

Å fly dem inn til Ukraina, er nær umulig ettersom russiske jagerfly, radar- og luftforsvarssystemer vil kunne oppdage dem.

Heller ikke sjøveien er egnet ettersom Odessa – den eneste havnebyen russerne så langt ikke har kontroll over – kan komme under angrep når som helst.

Dermed gjenstår bare én mulighet:

Å la våpentransportene gå landveien.

Flyktninger kan havne kryssild

Polen, Ungarn, Slovakia og Moldova er de eneste «vennligsinnede landene» med reelle muligheter for å bistå med å frakte våpen over grensen til Ukraina, mener den tidligere forsvarssjefen.

Av disse anser han Moldova som minst aktuell fordi den delen av landet som grenser mot Russland består av den prorussiske utbryterrepublikken Transnistria. Hvis Putin skal invadere Moldova, tror ekspertene det er fra Transnistria han vil gå inn.

– Uten at jeg kjenner veinettet i detalj, vil det antagelig være flere muligheter langs den ungarske og polske grensen, som er de lengste, sier Sverre Diesen.

GJENFORENING: En far gjenforenes med barna sine og konen som kommer gående over grensen fra Ukraina til den polske byen Wlodawa.

Det betyr at våpentransportene muligens går langs samme rute som ukrainske flyktninger, ifølge militærforskeren. I så fall kan et russisk angrep på våpenleveransene være forbundet med stor fare for sivile.

I verste fall vil det kunne oppstå en situasjon der våpentransportene blir angrepet nær flyktninger.

SØNDERBOMBET: Ukrainske soldater og hjelpearbeidere under opprydningen etter bombeangrepet på et barnesykehus i Mariupol onsdag 10. mars.

Ulik tolkning av folkeretten

Konflikt- og folkerettsforsker Cecilie Hellestveit ved Folkerettsinstituttet tror Nato vil gjøre sitt ytterste for å unngå å sende sitt personell inn i Ukraina for å overlevere.

– I det øyeblikket våpnene krysser over til ukrainsk territorium, vil de være lovlige mål for Russland. Da bør det ikke være Nato-personell som frakter våpnene, sier Hellestveit til VG.

– Dersom russerne angriper leveransen og Nato-personell svarer på angrep, har vi en direkte interaksjon mellom Nato og russiske styrker. Det er en farlig situasjon, advarer hun.

ADVARER: Jurist og folkerettsekspert Cecilie Hellestveit frykter at våpenoverlevering til Ukraina kan skape situasjoner som eskalerer konflikten.

Derfor må våpenleveransene foregå på en måte som unngår at Nato-personell blir gjenstand for direkte angrep, understreker hun.

– Kynisk forklart er situasjonen derfor denne: Hvis Russland dreper ukrainske soldater med Nato-våpen, endrer det ingenting. Men hvis Russland dreper en Nato-soldat som leverer våpen, og Nato-soldatens kamerater svarer på angrepet, har vi plutselig en direkte konflikt mellom Nato og Russland, sier folkerettseksperten.

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg uttalte denne uken at et angrep på våpentransportene, er et angrep på Nato. Skulle Russland gå til angrep på våpentransport fra Nato-land, slik Russland hevder at de har anledning til, vil Nato reagere, mener Hellestveit.

Et slikt scenario vil kunne utløse storkrig.

– Derfor er våpenleveransene delikate. De er farlige.

VÅPENTRENING: Disse ukrainerne får våpen og førstehjelpstrening i Kyiv 9. mars.

Hemmelige leveringsruter

Av sikkerhetsgrunner har myndighetspersoner i flere land involvert i overføringene til Ukraina nekte å fortelle hvor våpnene krysset grensen, skriver Politico.

Men den polske regjeringen har allerede kunngjort at de hadde fraktet ammunisjon til Ukraina via landeveien. Samtidig uttalte Canadas utenriksminister Mélanie Joly denne uken at hun var «i stand til å få en avtale fra Polen for å sikre at leveringen kunne skje gjennom deres grenser».

Hemmelighold rundt akkurat når og hvor våpentransportene fra Nato-land gjennomføres, er nødvendig for å unngå en eskalering av konflikten, understreker ekspertene.

Det mest risikofylte er selve overleveringen til ukrainerne.

Sverre Diesen anser det som mest sannsynlig at våpen flys til nærmeste naboland med lange grenser til Ukraina, trolig Polen eller Ungarn, og deretter lastes over i trailere for å fraktes over grensen.

MILITÆREKSPERT: Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

– Russland kan se trafikken ved hjelp av overvåkningssatellitter, men de vet ikke hva som befinner seg i kjøretøyene. Derimot kan de selvsagt se hvor kjøretøyene drar og trekke sine slutninger om hva som er våpentransporter og hva som er andre transporter, sier Diesen.

– Men de kan ikke se hva som befinner seg i bilene hvis de lastes om inne i store industribygninger eller på en annen måte som er skjermet.

– Tror du det er dette som skjer?

– Jeg vil tro at ukrainerne så godt som mulig prøver å skjerme avlastningen, men våpnene skal jo videre og fordeles. Russerne kan med en konsentrert etterretningsinnsats – fly, satellitter og agenter på bakken – kunne skaffe seg oversikten.

