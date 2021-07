Foto: Jeppe Gustafsson / TT NYHETSBYRÅN

Ni personer mistet livet i flyulykken i Örebro: − Fryktelig at det har skjedd igjen

Alle om bord mistet livet i småflyulykken i Örebro i Sverige torsdag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Samtlige om bord på det havarerte flyet har mistet livet. Totalt har ni personer omkommet i ulykken. Ytterligere detaljer om ulykken kommer ikke til å komme utover natten.

Det skrev politiet i en pressemelding natt til fredag.

Ni personer er omkommet etter at et propellfly havarerte like i nærheten av Örebro flyplass i Sverige torsdag kveld. Om bord var åtte fallskjermhoppere og èn pilot. Natt til fredag bekreftet politiet den tragiske nyheten om at alle om bord er bekreftet omkomne.

Like etter hendelsen betegnet politiet ulykken som et «totalhavari». Flyet skal ha gått ned «helt ukontrollert» og krasjet et lite stykke fra rullebanen.

– Det vi vet er at flyet har møtt på en form for problem i forbindelse med avgang, krasjet og tatt fyr, sa pressetalsperson for politiet Diana Qudhaib til SVT like før klokken 22.

Gjennom natten har politiets teknikere og havarikommisjonen jobbet for å undersøke ulykkesplassen og flyet. Plassen er fortsatt avsperret tidlig fredag morgen, melder Expressen.

Ulykken skjedde under en såkalt «hoppuke» i Örebro.

– Det er bare bunnløs sorg og tragedie, sier Helena Gullberg i Örebro kommune.

Ulykken kommer knappe to år etter at ni personer omkom i en flyulykke i Umeå i juli 2019.

FULL UTRYKNING: Flere nødetater er på stedet. Foto: Peter Forslund

Ulykken kommer bare knappe to år etter det svenske fallskjermmiljøet ble rammet av en lignende tragedie. I juli 2019 omkom ni personer i en flyulykke i Umeå i. Åtte av dem skulle hoppe i fallskjerm, den siste var piloten om bord.

– Det er fryktelig at det har skjedd igjen. Enn så lenge vet vi ikke så mye – utover at ulykken har skjedd og at flere personer har omkommet, sier kommunikasjonssjef Anna Oscarson i Det Svenske fallskjermforbundet til Aftonbladet.

Intervjuet ble gjort før det var kjent at alle om bord i flyet mistet livet.

– Uvirkelig

Fallskjermforbundets riksinstruktør Sven Mörtberg var på vei til Örebro natt til fredag. Oscarson sier til VG at det foreløpig er ukjent for henne om det var lokale fallskjermhoppere eller folk utenbys fra som var involvert i ulykken.

– Vi sender våre dypeste og varmeste kondolanser til de pårørende, sier hun videre.

RYSTET: Sjefsinstruktør Johan Fjellström i Umeå fallskjermklubb mistet nesten halvparten av sine medlemmer da et småfly styrtet og ni omkom i juli 2019. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Sjefsinstruktør ved Umeå fallskjermklubb, der ulykken skjedde i 2019, Johan Hellström, sier til SVT at han ble berørt av ulykken i Örebro.

– Det er forferdelig, jeg synes det som har skjedd nå er uvirkelig. Man blir rystet og veldig berørt. ikke minst ut fra den opplevelsen vi hadde med flyulykken her i Umeå, sier han og legger til:

– Det er utrolig tragisk det som har skjedd. Tankene går til de som er rammet og deres pårørende. Jeg tenker også på alle de pårørende til ulykken i Umeå som nå kastes tilbake til dette med alle sine følelser.

Avisen Expressens reporter Ebba Kulneff er sent torsdag kveld ved ulykkesstedet.

– Jeg har møtt pårørende som har grått og blitt tatt hånd om av politiet. Jeg har også sett prester gå forbi, forteller hun.

Politiet har oppgitt at det er opprettet et krisesenter i Örebro.

Kommunestyrelederen i Örebro, Kenneth Handberg S, beskriver ulykken som en av de verste noensinne i Örebro i moderne tid. Det melder lokalavisen NA.

– Det er mange mennesker som er hardt rammet av dette, som sørger og som nå går inn i et personlig helvete, rett og slett, sier han til avisen.

Statsminister Löfven: – Sorg og forferdelse

Flere politikere uttrykker sin sorg over ulykken som har rammet Sverige, deriblant statsminister Stefan Löfven.

– Det er med sorg og forferdelse jeg i kveld har fått den tragiske informasjonen om flyulykken i Örebro. Jeg tenker på ofrene, deres familier og kjære i denne svært vanskelige tiden. Jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse i deres sorg, skriver Sveriges statsminister Stefan Löfven på Twitter.

Partileder Annie Lööf fra Centerpartiet er også blant dem som har tvitret etter ulykken:

– Så ufattelig og sørgelig. Mine tanker er hos de pårørende i denne vanskelige stunden.