Drapsmenn skal ha utgitt seg for å være amerikanske agenter

Nye videoer fra Port-au-Prince skal vise øyeblikkene før maskerte personer skjøt og drepte Haitis president.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

Jakten på de skyldige bak attentatet på Haitis president Jovenel Moïse fortsetter på den karibiske øya.

Så langt er fire personer drept og to arrestert av det haitiske politiet, mistenkt for å være innblandet i angrepet som etterlot presidenten skutt og drept og hans kone skadet.

Nye videoklipp, som blant annet er publisert av Miami Herald og CNN skal vise gjerningsmennene i minuttene før presidenten blir drept.

– Trekk dere tilbake! Dette er en DEA-operasjon, roper en mannsstemme på engelsk utenfor det som skal være boligen til president Moïse.

DEA er kort for Drug Enforcement Administration, som er det føderale narkotikapolitiet i USA.

ETTERFORSKER: Politiet gjør undersøkelser i presidentboligen etter at Haitis president Jovenel Moïse ble skutt og drept. Foto: Jean Marc Herve Abelard / EFE

Til BBC sier Haitis ambassadør til USA, Bocchit Edmond, at det ikke er mulig at det var DEA som står bak.

– Morderne var profesjonelle leiesoldater som forkledde seg som amerikanske agenter, sier Edmond.

En video tatt fra et overvåkningskamera viser to biler som kjører inn til det som skal være presidentens bolig. Maskerte menn følger bilene inn.

I klipp tatt av det som skal være naboer, høres bilalarmer og man ser bevæpnede personer i det skarpe gatelyset i et mørklagt nabolag.

Ifølge Haitis største avis Le Nouvelliste var det kun presidentparet som ble skutt.

Presidentens datter skal ha gjemt seg i sin brors soverom, og to av dem som jobbet i boligen skal ha blitt bundet fast av angriperne.

SKUTT: Jovenel Moïse hadde vært president i Haiti siden 2017 da han ble drept natt til onsdag lokal tid. Hans kone Martine Moïse er innlagt på sykehus i Florida med skuddskader. Bildet er tatt i 2020, under 10-årsjubileet etter jordskjelvet i 2010. Foto: Andres Martinez Casares / X03701

Le Nouvelliste skriver videre at en obduksjonsrapport viser at presidenten ble skutt minst tolv ganger.

– Presidentens kontor og soverom var ransaket, sier Carl Henry Destin, vise-fredsdommer for forstaden Pétion-Ville der Moïse bodde.

Han sier til avisen at det var tegn til at presidenten hadde blitt torturert og skutt med våpen av to forskjellige kaliber.

To statsministere

Ifølge haitiske myndigheter skal de involverte i angrepet ha snakket spansk og engelsk. Haitis offisielle språk er haitisk kreol og fransk.

– En gruppe uidentifiserte individer, noen av dem spansktalende, angrep det private hjemmet til republikkens president og påførte ham fatale skader, sier fungerende statsminister Claude Joseph til The New York Times.

Til tross for at flere grupper har bedt president Moïse om å tre av, kommer hans død som et sjokk for mange, skriver Miami Herald.

Gatene rundt boligen skal ha vært tomme, og skuddutvekslingen mellom politi og de antatte gjerningspersonene skal ha runget gjennom forstaden Pétion-Ville.

KULEHULL: Det er synlige skader på en bil utenfor presidentens bolig i Port-au-Prince. Foto: VALERIE BAERISWYL / AFP

Presidentens død setter landet i en kinkig posisjon. Haiti er nå uten storting etter at det ble oppløst i fjor, men har nå to statsministere – fungerende statsminister Joseph som nylig sa opp, og kirurgen Ariel Henry, som ble oppnevnt av presidenten 5. juli.

Det har ikke gitt ham mye tid til å danne regjering.

– Claude Joseph gjorde en god jobb i dag, som jeg setter pris på. Jeg er statsminister, og var faktisk kommet ganske langt i prosessen med å velge mine statsråder, sier Henry til Le Nouvelliste.

Han sier videre at han nå håper å få avklart rollefordelingen med Joseph.

– Det er nødvendig å sette seg ned og snakke om det. Jeg er oppnevnt som statsminister, Joseph var en midlertidig statsminister, sier Henry.

Moïse har styrt landet siden januar 2020, men har gradvis sunket i popularitet. Ifølge Miami Herald har det også vært stor uenighet om hvor lenge han kunne sitte som statsminister.

Tidligere i år skal opposisjonen ha sluttet å anerkjenne ham som president, da de mente hans periode var over i henhold til grunnloven.

Moïse derimot skal ha ment han hadde til februar 2022 før han måtte gi seg, da han ikke ble tatt i ed før i 2017 blant annet grunnet anklager om valgfusk, ifølge CNN.