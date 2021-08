FUNNET DØD: Vitalij Sjisjov var aktivist i det hviterussiske eksilmiljøet i Ukraina, og ble funnet død i en park i Kiev natt til tirsdag. Foto: Belarusian House in Ukraine

Hviterussisk aktivist funnet hengt i park: Var kraftig forslått

Vitalij Sjisjov hjalp landsmenn med å flykte fra undertrykkelse i Hviterussland, og var selv i eksil i Ukraina. Han ble funnet død, hengt i en park i Kiev. Liket skal ha vært kraftig forslått.

Ukrainsk politi har iverksatt drapsetterforskning etter at en politisk aktivist fra nabolandet ble funnet død i natt.

Kilder i det hviterussiske eksilmiljøet i den ukrainske hovedstaden, forteller VG at aktivisten ble meldt savnet i går.

– I går lette venner av Vitalij etter ham hele dagen, det gikk ut beskjed på sosiale medier om å bidra, forteller en hviterusser som bor i eksil i Kiev til VG.

Han har jobbet mange år som journalist i hjemlandet, men så seg nødt til å flykte på grunn av massearrestasjonene i hjemlandet denne sommeren.

– Vitalij ledet Det hviterussiske hus i Ukraina (BDU), og hjalp folk å flykte hit fra regimet. Sist lørdag holdt de møte ved den hviterussiske ambassaden for å minnes en annen hviterussisk aktivist som ble drept under opptøyene i Minsk.

VG kjenner kildens navn og jobb. Han ønsker å være anonym av hensyn til familien og sin egen sikkerhet.

TVIHOLDER PÅ MAKTEN: President Aleksandr Lukasjenko har sittet ved makten i den tidligere sovjetstaten Hviterussland siden 1994. Foto: Reuters

Vitalij Sjisjov ble funnet hengt i en park i, ifølge det ukrainske politiet. Han ble meldt savnet etter en joggetur mandag, da eksilgruppen BDU, som han ledet, ikke fikk tak i ham på mobiltelefon.

Menneskerettsorganisasjonen Vjasna skriver på samme plattform at Sjisjov ifølge venner ble forfulgt av «fremmede» mens han var ute og jogget tidligere, melder NTB.

Tv-kanalen Current time har intervjuet en bekjent av aktivisten som var til stede da liket ble funnet.

Han forteller at ansiktet på den omkomne var kraftig forslått, noe som kan tyde på et drap.

Talsperson for den hviterussiske opposisjonslederen, Svetlana Tikhanovskaja sier til VG at opposisjonen følger denne saken nøye.

KREVER FRIE VALG: Opposisjonen i Hviterussland, her i Warzawa i Polen i fjor. Foto: Czarek Sokolowski / AP

– Men vi vet ennå ikke mer enn det som er meldt i pressen. Men vi føler oss trygge på at det ukrainske politiet vil gjøre det de kan for å ta rede på hva som skjedd. Det er en tragedie, men vi ønsker ikke å spekulere omkring detaljer vi ikke har god nok kjennskap til. Det er det vi har å si på dette tidspunkt, sier Anna Krasulina, pressesekretær for Tikhanovskaja.

Regimet i Hviterussland har slått knallhardt ned på opposisjonen etter at det brøt ut masseprotester i kjølvannet av valget i fjor. Opposisjonen og myndighetene i vestlige land omtalte valget som manipulert.

Regimet svarte med å sende flere tusen politi- og sikkerhetsstyrker ut i gatene, der de hamret løs på demonstrantene. Over 35.000 ble pågrepet.

President Aleksandr Lukasjenko har sittet ved makten i den tidligere sovjetstaten Hviterussland siden 1994.

OPPOSISJONSLEDER: Svetlana Tikhanovskaja Foto: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mange hviterussere har flyktet fra landet, ofte til nabolandene Ukraina, Polen og Litauen, for å unnslippe det undertrykkende regimet til president Lukasjenko.

Massearrestasjoner

– Jeg har rømt fra Hviterussland til Kiev for å redde livet og unngå fengsel. I begynnelsen av sommeren begynte det hviterussiske regimet å arrestere journalister og politiske aktivister, forteller VGs kilde i eksilmiljøet i Kiev.

OPPRØRSPOLITI: Kvinner som deltok i protestene i fjor høst ble arrester. Foto: SERGEI GAPON / AFP

– Vi var mange som måtte rømme. Russland er ikke trygt, man risikerer å bli sendt tilbake til Hviterussland og fengsel. Derfor valgte vi Ukraina. Journalister har flyktet til byer som Lviv, Kiev og Odessa.

– Jeg vet om flere enn 50 journalister som har flyktet hittil, men det kan være flere. Jeg bestemte meg for ikke å vente på at de skulle arrestere meg, men heller flykte med familien.

– Parken der Vitalij ble funnet er nærme der jeg bor. Jeg føler meg ikke trygg her i Kiev. Dette er ikke første gang vårt regimet angriper hviterussere her i Ukraina.

I mai ble den hviterussiske aktivisten Roman Protasevitsj og hans russiske kjæreste pågrepet i Minsk, da et fly på vei fra Hellas til Litauen ble tvunget til å lande i den hviterussiske hovedstaden.