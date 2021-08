FLYKTER: En mann løper mot en båt for å komme seg i sikkerhet fra flammene i Bodrum. Foto: Emre Tazegul / AP

Desperat bønn fra Tyrkia: − Det vakreste brenner

Et inferno av ild truer feriesteder langs kysten i hele Tyrkia, som ikke har nok brannfly til å slukke skogbrannene. – Europa må hjelpe oss, ber fortvilte tyrkere.

Av Nilas Johnsen

Den tyrkiske kysten er kjent for sine bratte fjell, med dalfører som fører ned til bukter med turkist hav. Her vokser vakre pinjetrær og middelhavsfuru tett-i-tett.

Den siste uken har disse skogene flammet opp som fyrstikker. Tusenvis er drevet på flukt fra flammene.

På telefon fra Marmaris-regionen, ett av de hardest rammede områdene langs den tyrkiske Egeerhavskysten, kommer Reyhan Yaman med et rop om hjelp:

– Vi trenger brannfly fra alle land som kan hjelpe oss. Vi taper kampen langs bakken. Brannene fortsette å spre seg i hele regionen. Det er veldig farlig flere steder, sier Yaman til VG.

Kvinnen, som jobber i eiendomsbransjen rettet mot turisme, har koordinert frivillig innsats i regionen.

– Dessverre er mange av brannflyene i Tyrkia på bakken på grunn av maskinelle feil, sier Yaman.

EU har sendt tre brannfly for å bistå Tyrkia i å slukke brannene, ett fra Kroatia og to fra Spania, opplyser EU-kommisjonen.

fullskjerm neste SKOGBRANNER: De vakre skogsområdene langs den tyrkiske kysten er hardt rammet av skogbranner. 1 av 3 Foto: ILYAS AKENGIN / AFP

Minst åtte personer er omkommet i Tyrkia, opplyser tyrkiske myndigheter. Regjeringen forklarer via nyhetsbyrået Anadolu at alt av fly, helikoptre og droner er tatt i bruk for å stanse brannene.

Av 129 skogbranner, har brannmenn fått kontroll på 122, hevder kommunikasjonsdirektør for president Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, mandag.

Den tyrkiske avisen Hürriyet skriver at satellittbilder viser hvordan Marmaris er herjet av branner, som starter i høyden, men spres mot kysten.

fullskjerm neste KJEMPER MOT FLAMMENE: Brannmannskap nær byen Manavgat, ved Middelhavet. 1 av 2 Foto: ILYAS AKENGIN / AFP

Evakuerte turister

Feriestedet Turunc i nærheten av Marmaris er i ferd med å omringes av flammer, og myndighetene har bedt folk om å komme seg vekk. Forsvaret sendte søndag to skip for å evakuere folk.

– Det er fremdeles veldig dramatisk. Vi er sinte og skuffet over at Tyrkia var så dårlig forberedt, sier Yaman til VG mandag.

Hun forteller at lokalbefolkningen er avhengige av turisme, men frykter at en ny lov skal åpne for å bygge ut hele området med store hotellkjeder etter brannene, slik det er lenger sør langs kysten.

– Det er det vakreste av Tyrkia som brenner. Hus kan bygges opp igjen, men skogene med middelhavsfuru er tapt for alltid, sier Yaman.

President Erdogan har besøkt de rammede områdene, og lover statlig hjelp til gjenoppbygging.

– Presidenten sier han vil bevare naturen og beplante skogene igjen, men vi er engstelige for hva som vil skje, sier Yaman.

fullskjerm neste RØYKFYLT: En røykfylt utsikt fra balkongen til den norske turisten Terje Casper Halvorsen. 1 av 3 Foto: Terje Casper Halvorsen

Norsk turist: – Noen jævlige dager

Terje Casper Halvorsen (73) er én av mange nordmenn med en ferieleilighet i Tyrkia, i landsbyen Side, midt mellom feriebyene Anatalya og Antakya. Mandag morgen våknet han til at bukten var dekket av røyk, forteller han på telefon.

– Det har vært noen jævlige dager, men vi har følt oss trygge akkurat her. Skogen nær Side brant, men heldigvis fikk de raskt kontroll, sier Halvorsen til VG.

Nordmannen har hatt leilighet i Tyrkia i 10 år, og feriert der fast i 30 år, men har aldri opplevd slike tilstander.

– Vi lukter fortsatt røyk og får sot på balkongen. Mange av våre favorittrestauranter oppover i dalførene har bent ned. Situasjonen er veldig trist for mange lokale her, men tyrkerne er flinke til å hjelpe hverandre, forteller han.

SKOGBRANNER: Det har vært skogbranner i en rekke land langs Middelhavet den siste uken. Foto: Jonas Nilsson/VG

Her brenner det

Dette er noen av landene ved Middelhavet som er rammet av skogbranner:

TYRKIA: Skogbranner i 33 regioner. Verst i Mugla-provinsen ved Egeerhavet og Antalya/Antakya ved Middelhavet. Minst åtte døde, hundrevis er behandlet på sykehus og tusenvis evakuert.

HELLAS: Skogbranner har brent ned landsbyer og jordbruksområder, og blusset opp igjen i helgen i Pelopennese-regionen.

ITALIA: Hundrevis av skogbranner den siste uken i Sør-Italia, og på Sicilia og Sardinia.

SPANIA: I helgen måtte det brukes brannfly i nærheten av San Juan-reservoaret rundt syv mil øst for Madrid.

LIBANON: Ukontrollerte branner flere steder, og fare for at det sprer seg over grensen til Syria. Minst én omkommet.

PS: Skogbranner er vanlig i sommermånedene, men ekstremvarmen pekes på som en forklaring på omfanget, i tillegg til vindforholdene. Flere steder i Sør-Europa er det blitt målt godt over 40 grader de siste dagene.

Kilde: NTB, AP, AFP.