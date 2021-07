SKUDD: En mann får klippet håret, mens en annen ligger besvimt etter å ha satt et skudd med heroin. Bildet er tatt i Philadelphia i Pennsylvania mandag. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

93.000 døde av overdose i fjor – nå går det mot 233 milliarder i forlik i enormt opioid-søksmål

Mer enn en halv million amerikanere har de siste 22 årene dødd av opioid-overdoser. Nå kan 233 milliarder kroner komme til å løse et enormt søksmål mot leverandører og produsenter av legemidlene.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Statsadvokater i en rekke amerikanske delstater ventes denne uken å avsløre et forlik med tre leverandører og legemiddelprodusent Johnson & Johnson, melder blant annet Reuters.

Det samme melder Washington Post, som sier de har tre uavhengige kilder med tilknytning til forhandlingene.

Bakgrunn for det enorme søksmålet er den omfattende opioidkrisen i USA. I 2020 døde flere enn 90.000 amerikanere av opioid-overdoser. Siden 1999 har flere enn 500.000 dødd som følge av bruk av disse legemidlene.

Kilder sier til Reuters at leverandørene McKesson Corp, Cardinal Health Inc og Amerisource Bergen Corp til sammen skal betale 21 milliarder dollar, mens Johnson & Johnson ventes å betale 5 milliarder.

GATEPLAN: En gruppe mennesker har samlet seg i en gate hvor heroinbrukere holder til i Philadelphia. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Den samlede prislappen for forliket blir da på svimlende høye 26 milliarder dollar – eller 233 milliarder norske kroner. Dette tilsvarer litt over en sjettedel av hele Norges statsbudsjett i 2021.

Opioider er sterke smertestillende, som for mange kan være svært avhengighetsskapende. En av årsakene til den såkalte opioid-epidemien i USA, er at det over flere år har vært et stort overforbruk av opioider som smertestillende.

Kostbar krise

Ifølge en rapport fra organisasjonen Altarum, har opioid-krisen i USA kostet det amerikanske samfunnet en billion dollar i årene mellom 2001 og 2017.

Det betyr tusen milliarder dollar.

Kostnaden ligger blant annet i tapt arbeidskraft og utgifter i støtte til de som blir rammet av avhengighet som følge av overforbruket av medikamentene.

I avtalen blir det også stilt nye krav til legemiddelselskapene om overvåkning og etterrettelighet i distribusjonen av produktene.

HEROIN: En mann i Philalphia har satt en sprøyte med opioidene heroin og fentalyn. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Og i 2020, mens pandemien herjet i USA, satte landet også nye rekorder i overdoserelaterte dødsfall som følge av bruk av Opioider. Rundt regnet 93.000 personer døde i opioid-overdoser i USA i fjor, ifølge The New York Times.

– Det er stort, det er historisk, det er uten sidestykke, makeløst og en skam. Det er en komplett skam, sier medisinprofessor Daniel Ciccarone ved University of California til New York Times.

Antallet som dør av overdoser i USA årlig, er større enn de største årlige antallene døde i trafikkulykker, skyteepisoder eller aidsepidemien i landet.

Avhengig av bred støtte

Det enorme forliket skal sette et punktum for søksmål fra en lang rekke delstater, fylker, byer og urfolksstammer.

Pengene skal ifølge Washington Post utbetales til ulike lokale myndigheter fra og med september, og vil utbetales over en periode på 18 år. Pengene skal dekke konsekvensene av opioidkrisen, samt kostnader for advokater og rettsavgifter.

Blir det endelig enighet, vil det være slutten på mange måneder med fullstendig sammenbrudd i forhandlingene – og en enorm mengde søksmål som strekker seg tilbake flere år.

SAKSØKT AV MANGE: Men nå ser det ut til at Johnson & Johnson går med på et forlik hvor de er nødt til å betale flere milliarder kroner i erstatning til opioid-avhengige. Foto: MARK RALSTON / AFP

– Det er fremdeles fremgang mot å få på plass denne avtalen. Vi forplikter oss til å gi sikkerhet til de involverte, og støtte til familier og lokalsamfunn i nød, sier legemiddelgiganten Johnson & Johnson i en uttalelse.

Pengene i avtalen skal også dekke fremtidige søksmål, ifølge Washington Post.

Men for at avtalen skal komme i boks, må den først få støtte fra minst 44 delstater, og av minst 95 prosent av byene, fylkene og de andre aktørene som saksøker selskapene.