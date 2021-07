DREPT: 18-årige Rylee Goodrich fra Corona i California. Foto: Gofundme

Drept på kino - mistenkt pågrepet

Rylee Goodrich (18) ble drept i kinosalen etter å ha sett film med vennen, TikTok-profilen Anthony Barajas. En 20-åring er pågrepet, men drapet fremstår som en gåte.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det var mandag kveld like før midnatt i byen Corona, sørøst for Los Angeles at politiet fikk melding om at noe hadde skjedd på Regal Edwards-kinoen i byen.

Det unge paret Rylee Goodrich (18) og Anthony Barajas (19) hadde sett filmen «The Forever Purge», en film som beskrives som en dystopisk actionhorror. Kun seks billetter var solgt til forestillingen.

Ifølge CBS var det rengjøringspersonale som fant de to, og varslet politiet.

– På et tidspunkt gikk en ansatt inn i kinosalen for å vaske eller rydde, og da ble nødsamtalen ringt inn, sier Tobias Kouroubacalis fra politiet i Corona til CBS.

– De rapporterte om at noen blødde, lite spesifikk informasjon ble gitt, sier han.

Betjentene visste altså ikke hva de gikk til før de ankom stedet og fant to skuddskadede ungdommer. Ingen våpen ble funnet på stedet.

POPULÆR INFLUENSER: Anthony Barajas kjemper for livet etter å ha blitt skutt på kino i California. Foto: Faksimile fra instagram

En 20 år gammel mann ble i løpet av 72 timer pågrepet og mistenkt for ugjerningen. Politiet skal ha funnet et våpen som matcher det som ble brukt. Ifølge ABC er skal det ha vært vitner i området hvor den mistenkte bor som har gitt informasjon som førte til at de pågrep 20-åringen.

Den mistenkte skal ifølge CBS Los Angeles ha overrasket de to da filmen var over. Den mistenkte er også fra Corona, men det er ingen ting som tyder på at den mistenkte kjente de to ofrene. 20-åringen har ikke noe på rullebladet fra før, ifølge CBS.

Politiet sier de tror den mistenkte handlet på egen hånd, og at det kun var paret igjen i kinosalen da 20-åringen gikk til angrep. Noe motiv er ikke kjent. Det er heller ikke mistanke om at det har vært noen krangel mellom de tre.

Politiet har på en pressekonferanse fortalt at det ikke er noe som tyder på at det voldelige innholdet i filmen som førte til ugjerningen.

CBS har snakket med Kailyn Dillon, som jobbet på kinoen da ugjerningen skjedde. Hun sier ingen hørte skudd under forestillingen som begynte 21.35 lokal tid.

Rylee Goodrich studerer et annet sted, og var hjemme i Corona på sommerferie da hun ble drept. Hun spilte også volleyball og drev med cheerleading.

Vennen Anthony Barajas er en populær influenser og har over 920.000 følgere på TikTok, og over 43.000 følgere på instagram.

Begge har fått opprettet Gofundme-sider, hvor folk kan gi penger til familiene.

2021 later ifølge Washington Post til å bli det verste året på flere tiår når det kommer til ofre drept med skytevåpen etter at 2020 ble et rekordår.

I løpet av årets første fem måneder har skytevåpen drept mer enn 8.100 personer i USA.