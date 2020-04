SMITTEUTBRUDD: Mandag skal 47 være smittet med coronaviruset på marinefartøyet USS Kidd, opplyser den amerikanske marinen. Foto: Carla Ocampo / U.S. Navy

Nytt coronautbrudd på amerikansk marinefartøy: Nesten 50 smittede

Nesten 50 ombord på det amerikanske marinefartøyet USS Kidd har testet positivt for coronaviruset, ifølge den amerikanske marinen. Det er det andre amerikanske marineskipet som har blitt rammet.

For mindre enn 10 minutter siden

Fredag rapporterte den amerikanske marinen om at minst 18 personer fra mannskapet ombord på marinefartøyet USS Kidd hadde testet positivt for coronaviruset.

– Vi tar alle forholdsregler for å sikre at vi identifiserer, isolerer og forhindrer ytterligere spredning ombord, sa Don Gabrielson, sjef for US Naval Forces Southern Command og US 4th Fleet til AP fredag.

Mandag skal 47 være smittet med coronaviruset, skriver CNN.

Fartøyet befinner seg utenfor Stillehavskysten i Mellom-Amerika, der det har operert som en del av et amerikansk narkotika-oppdrag. Det skal være snakk om et mannskap på rundt 330.

les også Anslår at avlyst kultursommer kan koste tre milliarder

Femten personer er evakuert til marinefartøyet USS Makin Island for overvåking, og to personer er fløyet til USA for medisinsk behandling.

Kidd forventes å trekke til havn i San Diego de kommende dagene slik at det kan desinfiseres og rengjøres og mannskapet isoleres og settes i karantene.

Andre smitteutbruddet

USS Kidd er nå det andre amerikanske marinefartøyet som har blitt rammet.

1. april meldte Thomas Modly i den amerikanske marinen at 93 av personene ombord på det amerikanske hangarskipet USS Theodore Roosevelt hadde testet positivt for coronaviruset.

To uker senere hadde 585 av mannskapet på 4.860 fått påvist smitte av coronaviruset. Ifølge CNN i dag 955 testet positivt for viruset etter at alle ombord skal være testet.

KONFLIKT: Smitten ombord USS «Theodore Roosevelt» skapte kontroverser to uker tilbake og førte til fratredelsen av USAs fungerende marineminister Thomas Modly. Foto: Nguyen Huy Kham / X01568

Skipet er lagt til i Guam, hvor mesteparten av mannskapet har gått i land og flere er i isolasjon.

les også Usikkert hvem som står først i skolekøen – om et par uker

På spørsmål om Pentagon frykter at utbruddet på USS Kidd kan bli en annen Roosevelt-krise, svarte Pentagons hovedtalsmann Jonathan Hoffman at marinen opptrådte raskt når de fikk vite om det første smittetilfellet.

– Sjøforsvaret har lært av tidligere erfaringer med en COVID-krise, og de har raskt brukt dem i dette tilfellet, sa Hoffman fredag til AP.

Kapteinen sparket

Smitten ombord USS «Theodore Roosevelt» skapte kontroverser to uker tilbake og førte til fratredelsen av USAs fungerende marineminister Thomas Modly.

Modly leverte sin oppsigelse tirsdag 7. april.

Bakgrunnen for oppsigelsen var hans håndtering av saken rundt Brett Crozier, mannen som ble sparket som kaptein på hangarskipet USS «Theodore Roosevelt» etter å ha varslet om utbruddet av coronavirus om bord.

Kaptein Crozier varslet i et fire sider langt brev om smitten om bord hangarskipet. For å beskytte mannskapet ville han blant annet at 90 prosent av mannskapet på nærmere 5000 skulle evakueres til stillehavsøya Guam.

TRAKK SEG: USAs fungerende marineminister Thomas Modly leverte sin oppsigelse tirsdag 7. april. Foto: Joshua Roberts / X01909

Marineministeren anklaget deretter Crozier for å ha utvist dårlig dømmekraft. Han mente at kapteinen hadde varslet for mange om utbruddet og dermed var ansvarlig for at brevet ble lekket til pressen. Crozier fikk sparken.

I en tale til Croziers eget mannskap fra USS «Theodore Roosevelt» kalte Modly kapteinen for en «idiot» og «for naiv til å være kaptein», skriver CNN.

Kaptein Crozier var selv en av dem som var smittet.

President Donald Trump støttet Modly, men sa han ikke hadde noe med oppsigelsen å gjøre.

– Hele saken var veldig uheldig. Kapteinen skulle ikke ha skrevet det brevet. Han trengte ikke være Ernest Hemingway. Han gjorde en feil, men han hadde en dårlig dag, sa Trump på en av sine daglige pressekonferanser i Det hvite hus.

Publisert: 27.04.20 kl. 21:05

Mer om Coronaviruset USA Sjøforsvaret

Fra andre aviser