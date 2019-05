EU-president Donald Tusk under en pressekonferanse i Romania 9. mai. Her fikk han et par målvakthansker fra den rumenske målvakten Helmut Duckadam som ba ham om å bruke hanskene til å forsvare Europa. Foto: DANIEL MIHAILESCU/AFP

EU-president: 30 prosent sjanse for at Brexit droppes

EU-president Donald Tusk mener det er god grunn til å tro at britene kan komme til droppe planene om å forlate EU hvis det blir en ny folkeavstemning.

Det skriver den britiske avisen The Guardian.

Tusk mener sjansen for at Storbritannia forblir i unionen er opp mot 30 prosent.

– 20–30 prosent

– Etter den britiske folkeavstemningen i 2016 tenkte jeg at hvis vi erkjenner at det hele er over, så er det slutt. I dag er sjansen for at Brexit ikke skjer, etter min mening, 20–30 prosent. Det er mye, sier han i et intervju med den polske avisen Gazeta Wyborcza (GW) som har delt saken med The Guardian gjennom et samarbeid mellom seks store europeiske mediehus.

I april, under et krisetoppmøte i Brussel, sa de 27 EU-lederne ja til å utsette skilsmissen på nytt og Storbritannias statsminister Theresa May og EU er nå blitt enige om en fleksibel utsettelse frem til 31. oktober.

Den tidligere polske statsministeren mener, ifølge intervjuet, at den britiske offentligheten først har debattert Brexit ordentlig etter folkeavstemningen og at det er grunn til å tro at resultatet kan bli reversert.

Tusk kaller britenes tidligere statsminister David Camerons beslutning om å holde en folkeavstemning for en politisk feilberegning. EU-presidenten sier han ville forventet et annet resultat dersom det ble holdt en folkeavstemning i dag, nå som folk vet mer om konsekvensene av å forlate unionen.

– Folkeavstemningen kom på det verst tenkelige tidspunktet, den var resultatet av en politisk feilberegning, sier Tusk som mener resultatet i dag sannsynligvis ville være annerledes.

– Paradoksalt nok, Brexit vekket en proeuropeisk bevegelse i Storbritannia, sier Tusk som går av som EU president i november.

Tory-smell i lokalvalget

Tidligere denne måneden led de konservative et sviende nederlag i lokalvalget. Liberaldemokratene ble den store vinneren, men også De grønne og uavhengige kandidater gjorde det godt.

Analytikere og kommentatorer har pekt på kaoset i forbindelse med brexit som et vesentlig moment i velgerflukten fra de to store partiene, de konservative og Labour.

Tusk sier han fortsatt tror det er mulig å holde en ny folkeavstemning.

Så har da også Labours partileder Jeremy Corbyn åpnet for å stille britene spørsmålet på nytt.

Han har tidligere i år sagt at han heller vil ha en ny folkeavstemning om brexit enn en EU-utmelding styrt av toryene – som er navnet på Theresa Mays konservative regjeringsparti. Corbyn sa også tidligere denne uken at en ny avstemningen kunne være en «helingsprosess.»

Tusk viser til at avstemningen i 2016 slett ikke var den første britiske EU-avstemningen.

– Den første fant sted i 1975, da britene, to år etter at de gikk inn i EU stemte over om de skulle forbli, sier EU-presidenten.

Publisert: 11.05.19 kl. 12:12