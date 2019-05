STOPPET PÅ AUTOBAHN: 122 sportsbiler fra Norge ble stoppet utenfor Rostock, på vei til Praha. Foto: Bernd Wüstneck / dpa

Bilentusiaster sitter fast ved veikro: – Vi skriker etter hjelp

122 biler har gjennom natten vært innestengt ved en veikro ved Rostock i Tyskland. Bilentusiastene har samarbeidet med politiet, men nå er stemningen mer amper.

Tysk politi stoppet torsdag 122 sportsbiler på en rasteplass på Autobahn utenfor Rostock. Ifølge advokat Olav Sylte skal politiet ha mistanke om ulovlig billøp. Slike billøp skal være godkjent på forhånd.

LENGE PÅ VEIKRO: Vidar Øksendal og Richard Haugland i et av mange øyeblikk på veikroen utenfor Rostock. Foto: Privat

VG har snakket med Vidar Øksendal fra Flekkefjord, som er en av nordmennene. Han var med i en bil som var med for å filme turen. Det var på vei til den polske byen Szeszin at de ble stoppet på en rasteplass da de skulle ha en uoffisiell lunsj.

– Det opplevdes vel litt voldsomt med politi med automatvåpen og hjelmer. Og det så ut som de var flere enn oss på et tidspunkt. Men de hadde nok ikke forventet at vi oppførte oss så bra, sier han.

STÅR FAST: Bilde fra bilkaoset utenfor Rostock etter at 122 norske biler ble stoppet. Foto: Christian U. Jørgensen

– Uholdbart

Mange overnattet på veikroen i stoler og sofaer, i påvente av beskjeder fra politiet om hva som skjer. Da VG snakket med politiet fredag formiddag var planen å slippe ut én og én bil fra klokken 13. Nå er planen endret, og det vil bli sluppet ut fire i timen.

Men frustrasjonen har spredt seg blant de tilstedeværende, sier Magnus Winther, som er «tolk» og den som har forhandlet med politiet det siste døgnet.

– Dette er helt uholdbart. Vi blir kollektivt avstraffet fordi noen har kjørt uaktsomt. Vi får ingen forpleining og vi står her låst ute fra bilene våre, og kastet ut av veikroen. Vi trenger hjelp fra norske myndigheter!

– Nordmennene ble stoppet fordi politiet hadde fått informasjon om et ulovlig billøp. Politiet stoppet dem fra å kjøre videre på grunn av dette, sier pressetalsperson Denise Maehne ved politiet i Rostock til VG fredag formiddag.

– Har noen blitt arrestert eller tiltalt?

– Nei, ingen har blitt arrestert.

– Hvordan har kommunikasjonen vært, har det vært noe dårlig oppførsel?

– Nei, alt har gått bra. De samarbeidet med politiet, fortalte Maehne.

STENGT INNE: Vidar Øksendal og Richard Haugland på parkeringsplassen ved Rostock. Foto: Privat

Stemningen amper

Bileierne har fått et nummer i køen på når de skal kunne kjøre ut, men Winther sier dette er umulig å følge siden bilene står svært tett parkert og ikke i rekkefølgen politiet har bestemt. Med planen politiet har gitt vil mange måtte stå ute i natt, mener han.

– Måten å behandle oss på er helt forferdelig! Vi har oppført oss bra, men nå er stemningen amper. Jeg vil ikke ta ansvar for hva som kan skje her. Jeg har vært tolk i 24 timer, og har ikke fått noe igjen for det fra politiet. Nå skriker vi etter hjelp, sier Magnus Winther.

Advokat Christian Flemmen Johansen representerer flere av nordmennene som ble stoppet.

– Politiet har begynt å frigi biler. Flere og flere vil bli frigitt utover kvelden, sier han.

– Vi har klar dokumentasjon på at alle som har deltatt på denne turen, har skrevet under på at de skal overholde fartsregler, noe som også er lagt til grunn at de gjør. Hvilke rettslige etterspill dette får i Tyskland er vi litt usikre på, sier advokaten

Pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker i Utenriksdepartementet sier til VG fredag at de har mottatt flere henvendelser fra norske borgere som skal ha vært involvert i en politiaksjon på autobahn i Tyskland.

– Ambassaden i Berlin har vært i kontakt med lokale myndigheter, og saken håndteres av tysk politi. For nærmere informasjon om aksjonen henviser vi til tyske politimyndigheter, sier hun.

Avviser kappløp

Vidar Øksendal avviser bestemt at det er et kappløp han er med på.

– Dette er en biltur for bilentusiaster, vi er ikke her for å kjøre fort, og det er ingen premiering for det. Vi kjører fint og ordentlig.

– Noen skal ha kjørt i 250 kilometer i timen?

– Jeg har ikke sett bevis for det, men nå er det altså fri fart på enkelte strekninger, så om det har skjedd er det ikke ulovlig.

VG har foreløpig ikke lykkes å få kontakt med Steffen Ersdal i Eurorally, som arrangerer det hele.

