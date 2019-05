MEGLINGSUTBRUDD: Scientologikirken har foreløpig vært tause etter at cruiseskipet deres ble rammet av meslingutbrudd. Foto: KIRK ELLIOTT / AFP

Scientologikirkens cruiseskip får kritikk etter meslingutbrudd

Utbryternes skrekkhistorier får ny oppmerksomhet etter at de rundt 300 passasjerene ble satt i karantene.

Tirsdag la cruiseskipet «Freewinds», med rundt 300 passasjerer, til kai ved St. Lucia . Der ble det oppdaget at en person om bord var smittet av meslinger, og hele skipet satt i karantene. Det bekreftet myndighetene på øya torsdag.

– Vår epidemiske etterforskning om bord på skipet slår fast at det bekreftede tilfellet, samt andre i besetningen og passasjerene, er stabile og forblir under overvåkning fra skipets lege, skriver de i en pressemelding.

Det som imidlertid har skapt mest oppmerksomhet i pressen er at cruiseskipet tilhører den kontroversielle menigheten Scientologikirken.

På vei til hjemhavnen

Myndighetene skriver at det er nødvendig med kontinuerlig overvåkning ettersom meslingsymptomene typisk viser seg etter 10–12 dager etter smitte.

Legen på skipet bedt om 100 doser med meslingvaksiner ifølge pressemeldingen, som også opplyser om at øya etterkommer dette kostnadsfritt.

Myndighetene har imidlertid ikke makt til å hindre skipet i å forlate landet, og ifølge MarineTraffic har nå «Freewinds» forlatt havnen, og er på vei mot Willemstad på øya Curaçao, som er hjemhavnen. Cruiseskipet er ventet på destinasjonen i morgentimene lørdag.

– Skrekkskip

Ingen fra scientologikirken har kommentert utbruddet. Det har derimot utbryter Leah Remini, den amerikanske skuespilleren bak Carrie i «Kongen av Queens».

– Dette utbruddet kan være en velsignelse i forkledning fordi kanskje noen mennesker kan komme seg av dette skrekkskipet, sier hun til Newsweek.

Hun brøt ut av bevegelsen i 2013, og har siden rettet skarp kritikk mot den gjennom programmet «Leah Remini: Scientologi og etterspillet».

– Omstendigheter som dette gir en mulighet for myndigheter til å få tilgang til skipet utover det som vanligvis ville vært tilbudt, sier hun.

Hevder å ha vært fanget

Newsweek omtaler tidligere utbrytere Ramana Dienes-Browning og Don Jason som tidligere har vært høyt oppe i systemet på «Freewinds». Begge forteller at de måtte rømme fra skipet for å komme seg unna. Dienes-Browning forteller at hun følte seg som et dyr i bur i en kronikk i ABC News.

– Jeg følte at det ikke var noen vei ut, og jeg ble suicidal, skriver hun.

En annen kvinne, Valeska Paris, hevdet overfor ABC News at hun var fanget på skipet i 12 år, fra hun var 14 år.

– De tar passet ditt når du kommer på skipet, og du er midt på en øy. Så det er ganske vanskelig å rømme. Da jeg var 18 år hadde jeg vært i Scientologikirken hele mitt liv, så det var ikke slik at jeg visste hvordan jeg skulle rømme, sier hun.

UTBRYTER: Den amerikanske skuespilleren Leah Remini er én av dem som har tatt motstand fra Scientologikirken. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

«Åndelig reise»

Kirken skriver selv på sine nettsider at «Freewinds» er et 440 fot langt skip som er et høydepunkt på en «dypt åndelig reise».

– Det er det eneste stedet en scientolog kan dra og være sikker på at man vil være i stand til å fokusere all sin oppmerksomhet på den religiøse utøvelsen, og samtidig være i selskap med mennesker som deler ens religiøse engasjement og syn på livet generelt, står det på den norske nettsiden.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å få kontakt med talspersoner fra Scientologikirken i Norge, for svar på om det er nordmenn om bord.

Publisert: 03.05.19 kl. 13:59