Norsk ekspert om Taliban-forhandlingene: – Kan komme raskt på sporet igjen

I prinsippet hadde USA og Taliban kommet fram til en avtale. Den manglet bare president Trumps signatur, så kunne reelle fredsforhandler finne sted i Norge.

I helgen gjorde Trump helomvendingen som kan sette en stopper for fredsprosessen i Afghanistan. I flere Twitter-meldinger fordømmer presidenten Taliban for et bilbombeangrep i den afghanske hovedstaden Kabul, hvor en amerikansk soldat og elleve sivile ble drept tidligere denne uken.

Reaksjonen fra Taliban lot ikke vente på seg etter at president Trump hevdet at forhandlinger var over. - Flere amerikanske liv vil gå tapt, skal Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid ha sagt til internasjonale nyhetsbyrå gjengitt på NTB.

Mandag ble flere mennesker skadd etter bombeeksplosjon i hovedstaden Kabul og nord i landet skal fem kvinner ha blitt skadd etter at afghanske fly angrep et angivelig tilholdssted for Taliban.

– Jeg ser at mange mener president Trumps twitter-melding var dødsstøtet for videre forhandlinger mellom USA og Taliban, men jeg ser ikke bort ifra at prosessen raskt kan komme på sporet igjen. Det kan gå dager eller uker, sier den norske Afghanistan-eksperten, Kristian Berg Harpviken, direktør for Fredsforskningsinstituttet, PRIO, som legger til at det mest sannsynlige er at det

Han medgir at Trumps helomvending kom overraskende, men at begrunnelsen neppe er reell og særlig overbevisende.

– Mens samtalene mellom USA og Taliban har pågått i Qatars hovedstad, Doha, har ikke president Trump reagert nevneverdig på de mange angrepene som Taliban har stått bak i Afghanistan. Men etter det siste terrorhandlingen i forrige uke ble det åpenbart et angrep for mye. Ifølge mine kontakter i Kabul er omkvedet blant folk at «det måtte en død amerikansk soldat til for å sette en stopper for forhandlingene med Taliban», sier Harpviken.

Han tror ikke at Trumps twitter-meldinger får konsekvenser for den planlagte uttrekningen av amerikanske soldater fra Afghanistan.

Manglet Trumps signatur

I fredsavtalen mellom USA og Taliban, som bare manglet president Trumps signatur, inngår at USA skal trekke ut 5400 soldater i løpet av 135 dager og at de gjenværende 14000 soldatene skal være ute av Afghanistan 16 måneder etter at en endelig avtale er klar.

Det som har vakt mest oppsikt etter Trumps twitter-meldinger i helgen er at den amerikanske presidenten hadde invitert Taliban-representanter til Camp David, stedet som New York Times betegner som «kronjuvelen i det amerikanske presidentskapet».

Fakta om krigen i Afghanistan * Krigen i Afghanistan anslås å ha kostet om lag 150.000 mennesker livet siden 2001. I dette tallet inngår nesten 40.000 sivile afghanere. * Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge UNHCR registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1 million afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan. * Taliban kontrollerer nå omtrent halvparten av Afghanistan. I tillegg er ekstremistgruppa IS og en rekke andre væpnede grupperinger aktive i landet. * Taliban styrte Afghanistan fra 1996 og fram til den amerikanskledede invasjonen i 2001. * Invasjonen skjedde i kjølvannet av 11. september-angrepene i USA, som den ekstreme islamistgruppa al-Qaida sto bak. Al-Qaida hadde treningsleirer i Afghanistan. * USA og deres NATO-allierte hadde på det meste over 150.000 soldater i landet. * NATO avsluttet sine kampoperasjoner i Afghanistan i 2014, men har fortsatt rundt 20.000 soldater i landet, rundt 14.000 av dem fra USA. Disse trener og støtter afghanske sikkerhetsstyrker. * Norge har i underkant av 60 spesialsoldater i Afghanistan, og regjeringen har besluttet at de skal være i landet ut 2019. Fram til 2012 hadde Norge ansvaret for sikkerheten i provinsen Faryab i Nord-Afghanistan. Kilder: NTB, UNHCR, Brown University

«Her ble lederne for en rufsete militant organisasjon, stemplet som terrorister av USA, invitert som gjester til Camp David, feriestedet som har tatt imot presidenter, statsministre og konger. Og det bare tre dager før markeringen av 11. september 2001-angrepene på USA, som førte til krigen i Afghanistan», skriver The New York Times.

– Det er helt utrolig og sjokkerende at den amerikanske presidenten kan finne på noe slikt, sier Kristian Berg Harpviken, som ikke utelukker at alle Trumps diplomatiske krumspring kan være en del av presidentens måte å forhandlet på.

– Han har hele tiden under samtalene i Doha holdt avstand til prosessen. Hvorvidt diplomatiet nå er overkjørt og en avtale skjøvet langt fram tid, avhenger av hvordan Taliban kommer til å reagere, sier Harpviken.

Etter det VG forstår har Norge over lengre tid vært forberedt på å legge til rette for del to av fredsprosessen i Afghanistan.

Hadde den amerikanske presidenten skrevet under på den avtalen amerikanske diplomater og Talibans representanter forhandlet fram i Doha, ville trolig Oslo blitt byen hvor den afghanske regjeringen og Taliban skulle møtes. Det kan fremdeles skje.

Etter det VG kjenner til har det i UDs avdeling for Fred og forsoning pågått hektisk virksomhet for at Afghanistan-teamet vært klare den dagen partene eventuelt ville finne veien til Oslo.

Norge tilrettelegger

Kilder i UD understreker at Norge ikke vil være en del av forhandlingene mellom partene. Etter det VG får opplyst er Norges bidrag å legge forholdene til rette, og at det ikke vil være i nærheten av det Oslo-prosessen var.

Kristian Berg Harpviken sier at det som USA og Taliban var blitt enige om i Qatar, har vært vanskelig å komme fram til. Men en at det som gjenstår, etter at Taliban og USA etter hvert gjenopptar sine samtaler blir langt mer komplisert, enten de finner sted i Oslo eller et annet sted.

– Mellom den afghanske regjeringen og Taliban er avstanden veldig stor. Her er det ideologisk veldig kraftige posisjoner som møter hverandre. Taliban kommer til det forhandlingsbordet med et krav om at grunnloven skal erstattes, regjeringen kommer til bordet med en mulighet for at man kanskje vil åpne opp for at man kan revidere grunnloven på noen punkter.

– Og Taliban kommer med en overbevisning om at et politisk system må ha en overordnet autoritet som er religiøst fundert, som sånn sett bare rapporterer til Gud. Mens den afghanske regjeringen kommer til bordet med en overbevisning om at det er bare demokratiet, folkeviljen som utpeker den øverste autoritet, sier direktøren for Fredsforskningsinstituttet, PRIO.

Ifølge Harpviken kan partene komme inn i diskusjoner om det som ligner på varianter av iranske politiske systemet - pussig nok fordi avstanden mellom Taliban og Iran er såpass stor, hvor Iran styres av sjiamuslimske islamister og modernister, men Taliban består av sunnimuslimske tradisjonalister og fundamentalister.

– Her kan de lett komme opp i de samme diskusjoner om hvordan religiøse autoriteter skal sitte i systemet, hvor deres makt begynner og slutter, sier Harpviken.

Stor avstand

Utrolig krevende

– Og oppe i alt dette skal norske diplomater forsøke bidra til at partene klarer å pusle sammen en fredsavtale?

– Ja, og det er klart at dette er utrolig krevende, det er veldig store avstander mellom partene. Det er ikke uvanlig at folk sitter og prater sammen ved forhandlingsbordet samtidig som krigen går videre. Intensiteten i den pågående krigføringen er veldig høy.

Det den afghanske regjeringen må forhandle om nå er å forsøke å få gjennomføre et presidentvalg. Regjeringen er ikke særlig villige til han handle veldig raskt her, de vil også ha et incentiv til å trå vannet litt, sier PRIO-direktøren.

– Kan det bli et presidentvalg i Afghanistan før eventuelle forhandlinger i Oslo finner sted?

– Det kan bli det, men jeg tror at det internasjonale samfunnet virkelig ikke ønsker at det kommer til å skje. Den amerikanske spesialutsendingen som har ledet de amerikanske forhandlingene med Taliban, Zalmay Khalilzad, har sittet i flere møter i Kabul med Afghanistans president Ashraf Ghani den siste tiden og dette har antagelig vært ett av de sentrale punktene i disse samtalene.

Publisert: 10.09.19 kl. 23:03