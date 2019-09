INGENTING IGJEN: Husene er knust til pinneved i et av nabolagene i byen Marsh Harbour på øya Aboca, som ble hardest rammet av monsterorkanen. Foto: Gonzalo Gaudenzi / AP

Hele nabolag knust til pinneved etter monsterorkanen: «Vi går rundt som zombier»

Først mistet Adrian Farringto (38) sønnen. Deretter ble han vitne til en hel familie som forsvant i stormfloen. Monsterorkanen har etterlatt seg hele nabolag i ruiner.

Fem dager etter at orkanen Dorian slo innover øystaten Bahamas med full styrke, kommer det stadig flere dramatiske historier fra dem som overlevde. Titusenvis mistet hjemmene sine. Men mange mistet også familie, venner og naboer.

Med vindstyrker på 83 meter per sekund, var orkanen en av de kraftigste som har truffet land i denne delen av verden noensinne.

Natt til fredag bekrefter myndighetene at dødstallet har steget til 30. Men det er ventet at tallet vil bli langt høyere i dagene som kommer.

I et intervju med avisen The Nassau Guardian forteller Adrian Farringto (38) om de dramatiske scenene som utspilte seg da monsterorkanen slo inn over familiehjemmet på Abaco-øyene, som ble hardest rammet av ekstremværet.

For mange ble den største utfordringen den livsfarlige stormfloen som orkanen brakte med seg.

– Jeg hadde mistet følelsen i beinet, men prøvde fortsatt å holde meg flytende med sønnen min. Etter å ha trådd vannet i omtrent en time, la jeg merke til haifinner langs husene.

Han forteller at han derfor fikk løftet sønnen opp på hustaket, som så vidt ikke sto under vann. Sønnen gråt og ropte på pappa, forteller 38-åringen, som selv forsøkte å ta seg opp på taket.

– Men før jeg kom meg opp for å holde ham, tok vinden tak i ham, og dro ham over taket, og ut i vannet på andre siden av huset.

I et desperat forsøk på å redde sønnen, skyndte han seg til andre siden av huset. Flere ganger dykket han ned i det grumsete vannet, men sønnen var borte.

Se satellittbilder som viser hvordan det så ut før og etter orkanens herjinger:



















FØR: Et satelittbilde av den nordvestlige delen av byen Marsh Harbour på øya Great Abaco.

Han forteller at han senere ble vitne en mann som forsøkte å redde resten av familien fra et hus som var i ferd med å bli «tatt» av den stadig stigende vannstanden.

– Vannet sto halvveis opp til døren, og han klarte ikke åpne den og startet å banke på den. Mens barna gråt inne i huset, gråt han på utsiden, sier han, og fortsetter:

– Etter at vannet steg og de ikke kunne komme seg ut, sluttet han bare å svømme. Han prøvde ikke engang å klatre opp på taket. Han bare ga opp, sier 38-åringen til The Nassau Guardian.

Ifølge FN trenger 70.000 mennesker umiddelbart nødhjelp som drikkevann, mat, medisiner og tak over hodet. Nyhetsbyrået AP har møtt flere overlevende i et nabolag i byen Marsh Harbour, hvor omtrent 60 prosent av hjemmene er ødelagt.

I løpet av få timer reduserte monsterorkanen hele nabolaget til hauger med knust kryssfiner – spredt over et område som tilsvarer flere fotballbaner. Gjørmete eiendeler minner om hjemmene som sto for kun fem dager siden.

– Vi går rundt som zombier. Vi finner ikke noen å snakke med. Det er ikke noe vann, ingen elektrisitet, sier Samson Kersint (38).

Han har bodd på Bahamas siden 1998, og var blant de mange som mistet hjemmet sitt i orkanen. Det samme gjorde Sherrie Robserts, som til CNN sier at hun er takknemlig for å ha overlevd.

– Ord kan ikke beskrive det. Jeg ønsker ikke dette for noen. Det er som en atombombe har gått av.

Torsdag slo orkanen innover kysten av de amerikanske delstatene South- og North Carolina, der meteorologene varsler opptil 2,1 meter stormflo og 300 millimeter regn.

Til sammen mistet nesten 100.000 husstander strømmen da orkanen nådde land. USAs president Donald Trump skriver natt til fredag at han følger med på orkanens bevegelser.

