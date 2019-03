Gardister vokster fyrstepalasset i Monaco som er pyntet med kinesiske flagg i anledning den store dagen. Foto: Valery Hache / AFP

«Komiske» sikkerhetstiltak ved presidentbesøk i Monaco

Når den kinesiske presidenten Xi Jinping kommer til Monaco på søndag, må innbyggerne forholde seg til oppsiktsvekkende sikkerhetsforanstaltninger.

Nå nettopp







– Man må under ingen omstendigheter gå ut på balkongen. Alle vinduer må dessuten være lukket, sier norske Raymond Fagerli, som jobber i miniputtstaten.

KLAR FOR XI: Norske Raymond Fagerli har i to år jobbet som yacht-designer i Monaco. Søndag kommer Kinas president. Foto: Privat

Han forteller at kontoret hans mottok et brev fra Monaco -politiet med disse instruksjonene. På skrivet, som ifølge Nice Matin er sendt ut til beboere i det aktuelle området, ble det også opplyst at man må sørge for at det på søndag ikke står møbler eller løse gjenstander som kan falle ned på gaten på balkongene.

– Men store potteplanter er OK, sier Fagerli.

I tillegg er det ifølge skrivet er tvingende nødvendig at innbyggere som ønsker å forlate hjemmene eller kontorene sine, tar med seg nasjonalt ID-kort eller oppholdskort.

– Folk gjør som de får beskjed om, men synes det er litt komisk, forteller Fagerli.

INSTRUKSJONER FRA POLITIET: Ikke vær på balkongen, og ha med deg ID-kort hvis du må ut! Foto: Faksimile / Monaco-politiet

Han bor i Frankrike, rett ved grensen til Monaco, og har jobbet som yacht-designer der i to år.

– Sjefen min sa at dette ikke hadde skjedd siden G20-møtet for åtte år siden, da Obama var her.

Skal sikre «fullendt suksess»

To ekstraordinære resolusjoner ble truffet 13. mars «for å sikre suksessen til denne enestående begivenheten og for å avverge enhver risiko for brudd på lov og orden som kan forstyrre arrangementet og den kinesiske delegasjonens reise i Monaco», skriver regjeringen på sine nettsider.

«Fyrstens regjering forventer forståelse fra alle innbyggere og ber om deres støtte for å sikre at besøket blir en fullendt suksess», står det videre.

VELKOMSTSEREMONI: Fyrst Albert besøkte president Xi Jinping i Kina i september i fjor. Foto: Wu Hong / EPA

I flere nabolag vil det være forbudt å parkere fra fredag til søndag, og flere gater vil være stengt på den store dagen.

les også Fyrst Albert reddet Grace Kellys barndomshjem

Monacos luftrom vil være stengt, og det vil opprettes en forbudt-sone for fortøying og seiling. Buss- og togtrafikk vil være begrenset

– I tillegg stenges alle togstasjonene og tre marinaer mellom Nice og Monaco. Det er også forbudt for folk å gå til fots inn og ut av gamlebyen utenfor bestemte kontrollpunkt, sier Fagerli.

Fyrstebesøk bærer frukter

Fyrst Albert var på besøk hos den kinesiske presidenten i september i fjor, skriver Monaco Tribune. Nå kommer Xi Jinping innom miniputtstaten i anledning sin pågående Europa-turné, hvor han blant annet besøker EUs hovedkvarter, Frankrike og Tyskland.

les også Kinas drøm om makt

Fyrsten og presidenten skal ifølge Kinas utenriksdepartements nettsider gå i dybden på blant annet politikk, økonomi og miljøvern for å starte en ny æra i forholdet mellom Kina og Monaco.

23.03.19 01:17