FORSTEMMENDE: Et slikt syn venter mange evakuerte amerikanere i delstaten Louisiana når de etter hver vender hjem. Foto: David J. Phillip / AP

Store ødeleggelser i Louisiana

– Gud så definitivt i nåde med oss, sier Michael Couvillon.

Sheriffen i det lille samfunnet Vermillion i Lousiana er lettet over at værgudene sparte hjembyen for det verste som kunne skje.

Han hadde sørget for at innbyggerne av den lille byen med 57.000 innbyggere utenfor Lafayette, var evakuert. Lokalmyndighetene forventet at vannmassene ville stå mer enn fem meter over de lavest liggende områdene.

De verste prognosene ikke slo til. Bare halvparten av vannmassene ble skyllet inn over de lavest liggende områdene.

GUDS HUS: Orkanen «Laura» sparte ingen. Denne kirken i Lake Charles i Lousiana vil det ta lang tid å bygge opp igjen. Foto: Bill Feig / Pool The Advocate

Unngikk katastrofen

Couvillon forteller New York Times om hvordan han så for seg det verste scenariet, og hva som kunne skje av materielle skader, etter at sheriffen hadde fått byens innbyggere i sikkerhet.

Evakuering er obligatorisk i orkan-sesongen. Sheriffen mener at Vermillion fikk hjelpe fra oven. Byen unngikk den fullstendige katastrofen takket være Guds hjelp, mener han.

Det forhindret likevel ikke at ødeleggelsene i den amerikanske delstaten Louisiana er enorme. Det vil bli en strabasiøs og deprimerende periode for innbyggerne å få stablet livene sine på beina igjen.

Tusener av evakuerte aner ikke noe om hvordan tilstanden er områdene der de bor. Omfanget av orkanens herjinger vil ikke åpenbare seg før de kommer hjem.

Mange vil ha mistet det meste av hjem og eiendeler.

OPPGITT: Elaine Rayburn prøver å finne noen av eiendelene sine i plankehaugen av det som en gang var hennes hjem. Foto: Gerald Herbert / AP

– Litt flaks

41 år gamle Kolise Houston sitter på trappen utenfor en kirke med en brusflaske i hånden og en bag med burritos ved siden av seg.

Til New York Times forteller hun hvor skremmende det var da vindkastene kom i kaskader med en styrke og kraft i over 200 kilometer i timen. Hun bor i et leiligheteskompleks ikke så langt unna.

– Jeg har ikke peiling på hvordan det har gått der, jeg håper bare på at bygningen fremdeles står der, sier Kolise Houston.

EVAKUERT: Mannskap fra Nasjonalgarden hjelper sivile som har rømt hjemmene sine i Lake Charles i Louisiana. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dette sier president Trump om orkanen.

– Det ser ut som vi har hatt litt flaks, sier president Donald Trump etter det stygge uværet som har herjet USAs Golfkyst natt til torsdag.

Uværet var torsdag ettermiddag på vei mot staten Arkansas og har blitt nedgradert til en tropisk storm.

Uværet traff det lille kystsamfunnet Cameron i Louisiana rundt klokken 01.00 lokal tid natt til torsdag. Laura er ifølge USAs nasjonale orkansenter en av de kraftigste orkanene som har rammet regionen.

Guvernøren John Bel Edwards i Louisiana sier at skadeomfanget er mindre enn de først hadde fryktet.

– VI har mye å være takknemlig for. Det er nå klart at vi ikke har lidd de katastrofiske skadene som vi først anslo, bekrefter Edwards, før han påpeker at flere tusen mennesker i staten har fått livene snudd på hode som følge av store materielle skader etter uværet.

Det er ventet mellom 13 til 26 cm regn for deler av Gulfkysten mellom onsdag og fredag, og orkansenteret rapporterer om vindkast på nesten 70 meter per sekund natt til torsdag.

Publisert: 29.08.20 kl. 12:47

